Pour bien répondre à cette question, il est crucial de comprendre les différents types de groupes motopropulseurs que l’on trouve dans les véhicules modernes :

ICE (Internal Combustion Engine) : Utilise des carburants comme l’essence, le diesel, le gaz naturel ou le GPL. Il convertit le carburant en énergie mécanique pour propulser la voiture.

BEV (Battery Electric Vehicle) : Utilise l'électricité stockée dans une batterie pour propulser un moteur électrique.

HEV (Hybrid Electric Vehicle) : Combine un moteur à combustion interne avec un petit moteur électrique et une batterie. La batterie ne peut pas être rechargée par une source externe.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) : Similaire au HEV mais avec la capacité de recharger la batterie via une source externe.

Comparaison de l’Efficacité Énergétique

Pour évaluer l’efficacité énergétique, nous devons convertir l’énergie en une unité commune, le kWh. Par exemple, 1 litre d’essence équivaut à environ 9,5 kWh.

Prenons deux exemples extrêmes : une Tesla Model 3 (VE) et une BMW 320i (ICE). La Tesla consomme environ 15,4 kWh/100 km, tandis que la BMW consomme environ 8 litres d’essence/100 km. Cela signifie que la BMW utilise 8 litres x 9,5 kWh/litre = 76 kWh pour parcourir 100 km. En comparant ces chiffres, on constate que la Tesla est nettement plus efficace.

Les véhicules électriques transforment environ 95 % de l’énergie en mouvement, contre seulement 20 % pour les moteurs à combustion, le reste étant dissipé sous forme de chaleur.

Efficacité des Hybrides et Hybrides Rechargeables

Les HEV et PHEV combinent les technologies ICE et BEV, offrant une meilleure efficacité énergétique que les ICE purs. Les PHEV sont particulièrement efficaces en milieu urbain, où ils peuvent rouler principalement à l’électricité. Cependant, sur de longues distances, leur efficacité se rapproche de celle des ICE.

L’efficacité des hybrides est due à la capacité de récupération d’énergie cinétique lors de la décélération, qui est convertie en énergie électrique stockée dans la batterie, réduisant ainsi les pertes énergétiques.

Conclusion sur l’Efficacité Énergétique

En termes d’efficacité énergétique, les véhicules se classent comme suit :

VE (Véhicule Électrique) : 95 % PHEV (Hybride Rechargeable) : 30 % HEV (Hybride) : 23 % ICE (Moteur à Combustion) : 20 %

Réponse à la Désinformation

Certains arguments anti-VE affirment que les VE ne sont pas aussi efficaces qu’on le prétend. Cependant, des études montrent que les VE sont nettement plus économes en énergie que les ICE et même que les hybrides. Les VE convertissent une plus grande part de l’énergie en mouvement et utilisent des techniques de récupération d’énergie qui augmentent leur efficacité globale.

En conclusion, les véhicules électriques sont les plus économes en énergie, suivis des hybrides rechargeables, des hybrides classiques, et enfin des véhicules à moteur à combustion interne. Cela est principalement dû à la capacité des VE à convertir et à utiliser l’énergie de manière plus efficace que les autres types de véhicules.