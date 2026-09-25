Plus de 1 000 comptes entreprises et la première place chez les installateurs photovoltaïque, pompe à chaleur et IRVE : c’est ce que revendique aujourd’hui Solteo. Sa cofondatrice et CEO, Manon Hias, nous a détaillé la plateforme parisienne.

Trois ingénieurs face à des installateurs noyés sous les devis

Solteo est fondée en 2023 par trois ingénieurs : Manon Hias (SupOptique, Polytechnique et HEC), Alexandre (Supaéro et Polytechnique) et Kévin (Centrale). Le constat de départ : les installateurs solaires perdaient un temps considérable sur les démarches administratives — montées sur toit, dossiers en mairie — et faisaient souvent appel à des prestataires externes coûteux pour dimensionner leurs projets. Solteo commence par un module administratif au milieu de l’année 2023 ; ce sont les premiers utilisateurs, en bêta-test, qui réclament ensuite un outil de dimensionnement, ce qui fait évoluer le produit vers la plateforme complète d’aujourd’hui.

Trois modules pour tenir tout le cycle de vente

La plateforme s’organise en trois briques : un module administratif (déclarations, raccordement, certificat de conformité), un module de dimensionnement (solaire, pompe à chaleur, borne de recharge) et un module commercial (présentation des économies au client, financement, devis personnalisés avec signature). Solteo a développé son propre moteur de modélisation 3D, capable de reconstituer une toiture même sans photo existante, en croisant plusieurs sources de données. Pendant le dimensionnement, l’outil recommande automatiquement onduleurs et batteries et vérifie leur compatibilité : il calcule le ratio DC/AC en direct, signale une configuration « surdimensionnée » ou « non compatible » et met en avant les choix recommandés. Il calcule aussi les systèmes de fixation et prend en compte les exigences des assurances décennales (ETN) des installateurs. Plus de onze scénarios de configuration sont proposés (autoconsommation, vente du surplus, batterie physique ou virtuelle…), et le bon de commande vers un distributeur se génère directement depuis l’étude.

Pour la consommation, Solteo va au-delà du seul point de livraison (PDL) : la plateforme récupère des données via les équipements connectés du foyer pour affiner ses estimations, borne de recharge de véhicule électrique comprise.

Solteo se connecte aussi par API aux logiciels de gestion que les installateurs utilisent déjà, comme Odoo, Batigest, Axonaut ou Esabora.

De la France aux DOM-TOM, en passant par la Suisse

Solteo revendique plus de 1 000 comptes entreprises, de l’artisan indépendant à la PME multi-agences, avec une présence notable dans les DOM-TOM et en Corse — des territoires aux primes locales spécifiques, plus favorables qu’en métropole — ainsi qu’en Belgique et en Suisse. La plateforme se concentre sur le résidentiel et les projets au sol de taille intermédiaire (jusqu’à 500 kWc) ; les chantiers de type EPC ne font pas partie de sa cible. Solteo compte aujourd’hui une vingtaine de salariés, un support disponible de 9h à 19h, et propose trois outils tournés vers l’utilisateur final : une application mobile dédiée à la visite technique, un portail client, et un simulateur en ligne que les installateurs peuvent intégrer sur leur propre site pour capter de nouveaux clients.

Batteries, carports : le rétrofit comme relais de croissance

Avec un parc d’installations déjà conséquent, Solteo voit monter la demande de rétrofit — l’ajout d’une batterie sur une installation existante, ou l’ajout de panneaux — et a poussé le dimensionnement de la pompe à chaleur jusqu’à connecter certains distributeurs à sa propre boutique en ligne. Les carports bénéficient du même moteur de modélisation 3D que les toitures classiques.

Le modèle économique

L’abonnement est mensuel, engagé sur un an et revu chaque année, avec un tarif qui dépend du volume d’activité — de l’ordre de 200 € par mois pour un installateur type. Le nombre de licences est illimité : du chantier au bureau, toute l’équipe peut accéder à la plateforme et y travailler ensemble. Solteo a par ailleurs levé 1,5 million d’euros en novembre 2024 auprès d’Axeleo Capital, Kima Ventures et Campus Fund pour accélérer.

Solteo offre trois mois d’abonnement gratuits aux lecteurs de Tesla Mag qui en font la demande via ce formulairelien réservéSe connecter pour débloquer l’offre.

Pour aller plus loin, notre tour d’horizon des logiciels pour installateurs présente d’autres outils du secteur.

Sources : entretien avec Manon Hias, cofondatrice et CEO de Solteo, mené par Armand Taieb (CEO Tesla Mag) le 4 septembre 2026 ; solteo.fr ; EU-Startups (22 novembre 2024). Tesla Mag est un média indépendant, sans lien capitalistique avec Solteo.