David Moss, l’Américain qui a traversé les États-Unis sans toucher le volant, est à Paris pour le Mondial de l’Auto. Le créateur de vidéos, connu pour ses très longs trajets en conduite autonome supervisée, a essayé la conduite assistée de XPeng dans les rues de Paris, visité le stand Tesla et son Cybercab, puis pris place à bord de Tesla Conduite Assistée, l’ex-FSD, pendant la journée presse du lundi 12 octobre. Il raconte son séjour au jour le jour sur son compte X.

Qui est David Moss ?

Le 31 décembre 2025, David Moss annonce avoir réalisé « la première traversée des États-Unis d’une côte à l’autre entièrement autonome ». Parti du Tesla Diner de Los Angeles, il arrive à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, 2 jours et 20 heures plus tard, après 2 732,4 miles, soit environ 4 400 km, avec le logiciel FSD (supervisé) de Tesla en version 14.2. Il était au volant pour surveiller le système, comme l’exige la conduite supervisée, mais affirme n’avoir eu à reprendre la main à aucun moment. Nous avions raconté cette traversée à l’époque.

I am proud to announce that I have successfully completed the world’s first USA coast to coast fully autonomous drive!



I left the Tesla Diner in Los Angeles 2 days & 20 hours ago, and now have ended in Myrtle Beach, SC (2,732.4 miles)



This was accomplished with Tesla FSD V14.2… pic.twitter.com/DFA8HiH5Yf — David Moss (@DavidMoss) 31 décembre 2025

Depuis, il a fait de même au Canada, avec Devin Olsen et Spencer, deux autres propriétaires de Tesla qu’il appelle « la bande de la traversée du Canada ». Il se présente aujourd’hui comme « le premier à avoir traversé de manière autonome les États-Unis et le Canada » et vit de ses vidéos sur X et YouTube, consacrées à la conduite autonome. La semaine dernière encore, il racontait avoir utilisé le Cybercab de Tesla comme unique moyen de transport pendant sept jours à Austin, au Texas.

Premier essai à Paris : la conduite assistée de XPeng

Arrivé en France le 9 octobre, et en Europe jusqu’au 21, David Moss commence son séjour au volant d’une XPeng. Le 10 octobre, il essaie dans Paris NGP, la conduite assistée de la marque chinoise, dans sa nouvelle version VLA 2.0. Son verdict : « Dans l’ensemble, il a dépassé mes attentes : un système fluide et sûr de lui ». Il annonce une vidéo pour comparer ses premières impressions avec la version 14 du FSD de Tesla. Le lendemain, il pose avec le G9L, le nouveau SUV de XPeng, lancé le 12 octobre au Mondial à partir de 74 990 € en France.

Starting off my time in Europe today (here till the 21st) checking out NGP from @XPENG_Global



It’s their version of Tesla’s FSD supervised software or here in EU called Tesla Assisted Driving



Overall it exceeded expectations & was a smooth confident system. Stay tuned till… pic.twitter.com/uUnsm0595e — David Moss (@DavidMoss) 10 octobre 2026

Le 11 au soir, il retrouve à Paris Devin Olsen et Spencer, ses compagnons de la traversée du Canada. Il remercie Geely, le groupe chinois qui détient notamment Volvo et Zeekr, pour ces retrouvailles.

Great time getting the Canadian Coast to Coast gang back together tonight thanks to @GeelyAutoGlobal @DevinOlsenn @scotsrule08 pic.twitter.com/MH1pW7z6XV — David Moss (@DavidMoss) 11 octobre 2026

Journée presse : le Cybercab et Tesla Conduite Assistée

Lundi 12 octobre, jour réservé à la presse, David Moss est au stand Tesla dès l’ouverture pour voir le Cybercab, le robotaxi sans volant ni pédales exposé dans le hall 7.1. Dans la matinée, il monte avec Spencer à bord d’une Tesla pour un essai de Tesla Conduite Assistée, le nom européen du FSD supervisé. Le système n’est pas encore autorisé pour les particuliers en France : Tesla le fait essayer au centre d’essais du salon, sur six Model 3, à partir du 13 octobre.

About to get a ride with Tesla’s Assisted Driving (FSD Supervised) with @scotsrule08 here in France at the Paris Motor Show Press Day pic.twitter.com/DnLPICIdEi — David Moss (@DavidMoss) 12 octobre 2026

Tesla Cybercab officially unveiled for display at Paris Motor Show 🥳🇫🇷 pic.twitter.com/VvyWkp3HA0 — David Moss (@DavidMoss) 12 octobre 2026

Le reste de sa journée ressemble à un tour du monde de l’électrique. Il filme le robotaxi de Waymo construit sur un Hyundai, la nouvelle Renault R5 Turbo 3E 100 % électrique, dévoilée au salon, et les stands de Li Auto et de Lotus.

Pourquoi Tesla Mag suit David Moss

Nous suivons David Moss parce qu’il fait ce que peu de propriétaires font : il éprouve la conduite assistée sur la durée, en conditions réelles, et le documente. Ses trajets se comptent en milliers de kilomètres, filmés de bout en bout, avec chaque recharge et chaque version du logiciel précisées. Pour nos lecteurs, qui se demandent ce que Tesla Conduite Assistée changera au quotidien le jour où elle sera autorisée en France, c’est un retour d’usage plus parlant qu’une démonstration de quelques minutes.

Sa présence à Paris tombe au bon moment. Avec les essais de Tesla Conduite Assistée au centre d’essais et ceux de NGP chez XPeng, le Mondial est devenu cette année la vitrine européenne de la conduite assistée. David Moss est l’un des rares à avoir essayé les deux systèmes en quelques jours, dans les mêmes rues, et à annoncer une comparaison avec la version 14 du FSD. Nous gardons notre regard propre : ses avis sont ceux d’un passionné, nous les citons comme tels et les recoupons avec les annonces officielles.

Il reste en Europe jusqu’au 21 octobre, et nous suivrons ses prochaines étapes. Pour préparer votre visite au salon, notre guide du Mondial, stand par stand.

Sources : publications de David Moss sur X, du 31 décembre 2025 au 12 octobre 2026. Photos et vidéos : David Moss, intégrées depuis X. Photo à la une : le Cybercab sur le stand Tesla du Mondial, capture de la vidéo de David Moss sur X.