SUNOTEC Iberia : Renforcement de la Présence dans les Marchés Émergents de l’Énergie Solaire

Le 10 septembre 2025 marque une date significative pour SUNOTEC, l’un des principaux fournisseurs européens de centrales photovoltaïques à grande échelle, avec l’annonce du lancement de SUNOTEC Iberia. Cette nouvelle division est dédiée à l’expansion de l’entreprise en Espagne, au Portugal et en Amérique latine, soulignant l’engagement de SUNOTEC à croître dans des marchés solaires à fort potentiel et à fournir une expertise locale pour répondre à la demande croissante en énergies renouvelables.

Expansion Stratégique en Amérique Latine

L’Amérique latine a été identifiée par SUNOTEC comme une région prioritaire pour la croissance en raison de ses ressources solaires abondantes et de ses engagements croissants en faveur des énergies renouvelables. L’entreprise a fixé des objectifs d’expansion ambitieux pour les trois prochaines années, avec un fort accent sur le Chili, le Mexique, la Colombie, le Guatemala et la République dominicaine. SUNOTEC Iberia joue un rôle crucial dans l’expansion des activités de l’entreprise au-delà de l’Europe. Ces marchés offrent d’importantes opportunités pour les installations solaires à grande échelle, et le modèle de solutions intégrées de SUNOTEC positionne l’entreprise comme un fournisseur de solutions de haute qualité et rentables.

Présentation de l’Équipe de Direction de SUNOTEC Iberia

Pour diriger ce nouveau chapitre, SUNOTEC accueille deux professionnels de l’industrie hautement expérimentés :

Alejandro Ramos, fort de près d’une décennie d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, apporte une expertise considérable dans les systèmes de montage solaire et la gestion de projets sur les marchés ibériques et latino-américains. En tant que Directeur Général de SUNOTEC Iberia, Ramos se concentrera sur le développement de la présence de l’entreprise en Ibérie, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en veillant à ce que les projets soient optimisés, durables et adaptés aux besoins locaux. Ayant géré à la fois la livraison de projets et les ventes dans des postes précédents, il combine une expertise technique avec de solides compétences en relations clients pour stimuler la croissance de SUNOTEC dans la région.

« L’Amérique centrale et les Caraïbes émergent rapidement comme des pôles d’énergies renouvelables. Avec l’aptitude prouvée de SUNOTEC à fournir des centrales PV clés en main et à intégrer des technologies de pointe, nous sommes parfaitement positionnés pour fournir des solutions à la fois économiquement viables et durables pour l’environnement », a déclaré Alejandro Ramos.

Bárbara Llinares, ingénieure mécanique avec plus de dix ans d’expérience dans les projets PV à grande échelle, complète l’équipe en tant que Directrice des Ingénieries Clé en Main pour l’Ibérie et l’Amérique latine. Elle apporte un solide bagage en conception d’ingénierie, livraison de projet et exécution orientée client. Llinares se concentrera sur l’alignement de l’expertise technique de SUNOTEC avec les exigences réglementaires locales pour établir une base solide de la présence de SUNOTEC dans les nouvelles régions, tout en garantissant une mise en œuvre fluide des projets et de solides relations clients.

« SUNOTEC possède la culture, l’expérience et la mentalité d’innovation nécessaires pour devenir un véritable partenaire stratégique en Amérique latine. J’ai hâte de structurer la présence de SUNOTEC dans la région, en veillant à ce que nous ne livrions pas seulement des projets performants, mais que nous créions également une valeur durable pour les communautés locales », a déclaré Bárbara Llinares.

Présence Locale, Expertise Globale

L’établissement de SUNOTEC Iberia reflète la conviction de SUNOTEC selon laquelle une présence locale est essentielle pour comprendre les défis spécifiques à chaque marché et bâtir des partenariats de long terme. Une présence locale facilite la compréhension des conditions et réglementations régionales, permet des réponses flexibles et assure une communication directe et rapide avec les clients, partenaires et autorités. Cette proximité positionne SUNOTEC comme un partenaire stratégique, garantissant que les projets sont livrés à temps, dans le budget, et d’une manière qui soutient véritablement les besoins des clients et crée une valeur durable où la demande de solutions d’énergie renouvelable fiables, rapides et rentables s’accélère.

Avec plus de 11 gigawatts de capacité PV installée dans le monde, SUNOTEC s’est imposée comme un partenaire de confiance pour le développement solaire à grande échelle en Europe. Avec un pipeline de projets en croissance et une expansion dans les marchés solaires émergents, SUNOTEC reste engagée à fournir des solutions d’énergies renouvelables de haute qualité à l’échelle mondiale. La nouvelle division devrait jouer un rôle essentiel dans la sécurisation de contrats majeurs et l’exploration d’opportunités de fabrication dans la région.

Bernhard Suchland, PDG de SUNOTEC, a souligné l’importance de cette étape : « S’étendre en Ibérie et en Amérique latine n’est pas seulement une étape géographique; c’est un saut stratégique. Ces marchés sont cruciaux pour la transition énergétique mondiale, et l’approche intégrée de SUNOTEC nous permet de livrer des projets solaires qui allient excellence technique et efficacité économique. »