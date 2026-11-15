Un grand coffre, plus de 400 km d’autonomie et un prix sous les 45 000 € avant aide : quatre SUV électriques familiaux cochent ces cases en novembre 2026, et tous restent éligibles à la prime « Coup de pouce » avec la liste qui entre en vigueur le 24 novembre. Tesla Model Y, Skoda Elroq, Volkswagen ID.4 et Renault Scénic : nous avons relevé leurs prix et leur autonomie sur les sites officiels des marques, le 13 novembre.

Les quatre SUV en un tableau

Modèle et version Prix catalogue TTC Autonomie WLTP Batterie Renault Scénic techno 220 ch autonomie confort 39 990 € (35 160 € prime de 4 830 € déduite) 467 km 67 kWh Skoda Elroq City 60, 190 ch 36 020 € 447 à 452 km 58 à 61 kWh selon les pages Tesla Model Y Propulsion 41 555 € 525 km non indiquée par Tesla Volkswagen ID.4 Pure 190 Life 42 000 € 433 km 58 kWh nets Renault Scénic techno 220 ch grande autonomie 46 990 € (42 160 € prime déduite) 642 km 89 kWh

Sources : configurateur de tesla.com, pages prix et motorisations de skoda.fr et renault.fr, grille tarifaire de Volkswagen « au 16 juillet 2026, mise à jour au 1er septembre 2026 », relevés le 13 novembre 2026. Renault affiche ses prix prime déduite : le prix avant prime est un calcul Tesla Mag.

Tesla Model Y : la plus grande autonomie de sa catégorie de prix

Le Model Y Propulsion s’affiche à 41 555 € sur le configurateur de Tesla, avec 525 km d’autonomie WLTP et un 0 à 100 km/h en 7,2 secondes. Tesla annonce sur la même page un « Coup de pouce » de 3 600 à 5 700 €, cumulable avec un bonus de reprise de 4 000 € dont les conditions sont à vérifier chez Tesla : le prix d’achat affiché descend alors à 37 955 €. Le Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion monte à 603 km, mais son prix comptant n’était pas lisible sur le configurateur lors de notre relevé. Le Model Y figure dans la nouvelle liste des voitures aidées au 24 novembre avec 16 versions. Tous les prix de la gamme : prix des Tesla en France.

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Skoda Elroq : le moins cher des quatre

L’Elroq City 60 de 190 ch démarre à 36 020 €, pour 447 à 452 km d’autonomie selon skoda.fr. C’est le prix d’entrée le plus bas du comparatif. Son coffre fait 470 litres selon le dossier de presse international de Skoda. En novembre, la marque affiche une prime CEE EDF jusqu’à 3 535 € dans son offre de location. La version 85, à 576 km d’autonomie et batterie de 82 kWh, n’a pas de prix catalogue publié sur la page que nous avons lue.

Volkswagen ID.4 : vendu sur stock, avant la relève

L’ID.4 Pure 190 Life coûte 42 000 €, pour 433 km d’autonomie et un coffre de 543 litres. La version Pro 286, à 569 km, s’affiche à 47 590 € : au-dessus du plafond de 47 000 € de la prime, sauf remise. Selon la grille de Volkswagen, toutes les finitions sont désormais « disponibles uniquement sur stock », sauf l’ID.4 Pro 286 Life Max. Son successeur, l’ID. Tiguan, est en prévente en France depuis le 13 octobre à partir de 43 990 €, pour une commercialisation début 2027, selon le communiqué de Volkswagen du 9 octobre.

Renault Scénic : la plus grande autonomie et le plus grand coffre

Renault affiche le Scénic techno autonomie confort à 35 160 €, prime Coup de pouce de 4 830 € déduite, et la grande autonomie à 42 160 €. Avant prime, cela fait 39 990 € et 46 990 €, selon notre calcul. La grande autonomie, avec sa batterie de 89 kWh, revendique 642 km : le record du comparatif. Le coffre fait 545 litres. L’offre de Renault court du 2 au 30 novembre et présente les 4 830 € comme un « maximum indicatif » selon les revenus.

Combien d’aide pour une famille ?

Le Coup de pouce dépend des revenus et du prix de la voiture. Selon le barème repris dans la grille de Volkswagen, la voiture doit avoir un score environnemental d’au moins 60 et coûter 47 000 € au plus, remises comprises et hors options. La prime atteint alors 6 145 € pour un ménage précaire, 5 890 € pour un ménage modeste et 3 535 € pour les autres, sous réserve de la loi de finances 2026. Les quatre modèles de ce comparatif figurent dans la liste complète des voitures aidées au 24 novembre.

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Notre avis

Pour le prix le plus bas : le Skoda Elroq City 60, à 36 020 € avant aide.

: le Skoda Elroq City 60, à 36 020 € avant aide. Pour l’autonomie au meilleur prix : le Tesla Model Y Propulsion, 525 km pour 41 555 €, avec le plus grand réseau de recharge rapide, celui des Superchargeurs.

: le Tesla Model Y Propulsion, 525 km pour 41 555 €, avec le plus grand réseau de recharge rapide, celui des Superchargeurs. Pour les très longs trajets : le Renault Scénic grande autonomie, 642 km, mais près de 47 000 € avant prime.

: le Renault Scénic grande autonomie, 642 km, mais près de 47 000 € avant prime. Pour une bonne affaire sur stock : l’ID.4, avant l’arrivée de l’ID. Tiguan.

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Prix catalogue relevés le 13 novembre 2026 sur les sites officiels de Tesla, Skoda, Volkswagen et Renault, hors options et hors offres de reprise. Les prix et les primes changent souvent : vérifiez-les chez le constructeur avant de commander.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA