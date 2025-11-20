Tesla & Elon Musk : les 10 actualités à ne pas manquer aujourd’hui

Voici un tour d’horizon des dernières nouvelles autour de Tesla, Elon Musk et l’écosystème EV / énergie, issu des publications Tesla Mag.

1. Votez pour le prochain Superchargeur Tesla près de chez vous

Tesla lance un nouveau vote pour décider des emplacements des Superchargeurs. Les conducteurs peuvent désormais proposer et élire leur site préféré, un moyen ludique de s’impliquer dans l’extension du réseau.

👉 Participer au vote des Superchargeurs

2. L’application Tesla se met à jour (version 4.51)

La dernière version de l’app Tesla, la 4.51.0, apporte des fonctionnalités cachées intéressantes : gestion de l’interface, optimisations, peut-être des outils pour mieux piloter la voiture / l’énergie domestique.

👉 Découvrir les nouveautés cachées

3. Model Y Premium vs Standard : focus sur les barres lumineuses

Un comparatif technique et visuel entre les versions Premium et Standard du Tesla Model Y, avec un zoom sur la technologie des barres lumineuses. L’objectif : comprendre les différences de design, d’éclairage et de finition.

👉 Voir la comparaison détaillée

4. Salaire d’Elon Musk : ce que gagne vraiment le patron de Tesla

Un sujet toujours très suivi : combien gagne Elon Musk ? Tesla Mag aborde les sources de revenus, la structure de rémunération et l’impact de ses multiples responsabilités.

👉 En savoir plus sur le salaire d’Elon Musk

5. Datacenter massif de 500 MW : Musk, xAI, Nvidia et l’Arabie saoudite

Elon Musk annonce la création d’un datacenter de 500 MW, fruit d’un partenariat entre xAI, Nvidia et l’Arabie Saoudite. Il s’agira d’une infrastructure massive pour le calcul IA, à l’échelle des ambitions de Musk.

👉 Lire l’annonce complète

6. Tesla en Colombie : ouverture des commandes

Bonne nouvelle pour l’Amérique latine : Tesla ouvre les commandes de ses véhicules en Colombie, ce qui marque une nouvelle étape stratégique pour l’électromobilité dans la région.

👉 Découvrir les commandes Tesla en Colombie

7. Crédit d’impôt bornes 2025 : dernière chance pour en profiter

Le dispositif de crédit d’impôt pour les bornes de recharge pourrait disparaître bientôt : Tesla Mag rappelle qu’il est encore temps de bénéficier d’une aide allant jusqu’à 1 400 € pour installer une borne chez soi.

👉 Profiter du crédit d’impôt avant qu’il ne disparaisse

8. Le Model Y devient plus intelligent grâce aux mises à jour logicielles

Tesla prépare une révolution logicielle : chaque mise à jour rend le Model Y plus « intelligent », avec de meilleures performances, de nouvelles fonctionnalités et une interface utilisateur enrichie.

👉 Tout savoir sur cette évolution

9. Toulouse-Blagnac : Tesla investit dans le solaire à l’aéroport

Sur le front de l’énergie renouvelable, Tesla participe à un projet solaire majeur à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Cette avancée pourrait renforcer l’autonomie énergétique locale et promouvoir le solaire dans les infrastructures aéroportuaires.

👉 Découvrir le projet d’énergie solaire

10. Sélection d’accessoires Tesla Model Y : ce qu’il faut absolument connaître

Tesla Mag propose une sélection d’accessoires incontournables pour le Model Y : tapis, chargeurs, rangements… de quoi personnaliser et optimiser votre véhicule selon votre usage.

👉 Voir la sélection d’accessoires

🔎 Analyse et perspectives