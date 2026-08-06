Tesla France : 2 429 ventes en juillet, un record de pénétration électrique à 35 % et un mois historique pour la marque

Le marché automobile français a livré en juillet 2026 l’un de ses mois les plus marquants de la décennie électrique. Avec 153 746 véhicules légers immatriculés (+3,67 % sur un an), l’Hexagone a franchi un cap symbolique : les voitures 100 % électriques (BEV) se sont emparées de 35 % des immatriculations, un niveau jamais atteint jusqu’ici. Dans cette dynamique, Tesla signe l’un de ses meilleurs mois de juillet de son histoire en France, porté quasi exclusivement par le Model Y restylé.

2 429 ventes, 1,9 % de part de marché globale

Tesla a immatriculé 2 429 véhicules en France en juillet 2026, contre 1 307 un an plus tôt, soit une progression spectaculaire de +86 %. Ce résultat place la marque à 1,9 % de part de marché tous carburants confondus, un score notable pour un constructeur 100 % électrique face à un marché encore majoritairement thermique et hybride.

Sur le seul segment des véhicules électriques, la performance est plus impressionnante encore : Tesla capte 5,5 % du marché BEV français, dans un mois où ce segment vient justement de battre son record historique de pénétration à 35 % du marché total. Autrement dit, plus d’une voiture neuve sur trois vendue en France en juillet était 100 % électrique — et Tesla en a fourni une sur dix-huit.

Un mois porté à 99 % par le Model Y restylé

La répartition par modèle confirme le rôle central du Model Y dans la dynamique commerciale de Tesla en France : il représente 99 % des ventes du mois, le Model 3 ne pesant plus que 1 %. Cette concentration extrême illustre l’effet du restylage du Model Y, lancé au premier semestre 2026, qui continue de produire ses effets plusieurs mois après son introduction sur le marché français. Sur le seul classement des véhicules électriques du mois, le Model Y restylé se hisse à la quatrième place, avec une progression de plus de 150 % sur un an.

Ce rééquilibrage quasi total vers le Model Y n’est pas propre à juillet : il confirme une tendance de fond observée depuis le début de l’année, où le Model 3 occupe un rôle résiduel dans le mix de ventes françaises de la marque, contrairement à certaines périodes passées où les deux modèles se partageaient plus équitablement les volumes.

Deuxième meilleur juillet de l’histoire de Tesla en France

Avec 2 429 unités, juillet 2026 devient le deuxième meilleur mois de juillet jamais enregistré par Tesla en France, un signal fort dans un mois traditionnellement plus calme en raison des départs en vacances et du ralentissement estival du marché automobile. Ce résultat confirme que la marque a su capitaliser sur l’appétit croissant des Français pour l’électrique, dans un contexte de prix des carburants en hausse et de fiscalité de plus en plus défavorable aux motorisations thermiques et hybrides.

Une dynamique trimestrielle exceptionnelle

Au-delà de la performance mensuelle brute, c’est la trajectoire trimestrielle de Tesla qui interpelle. Juillet marque le premier mois du troisième trimestre 2026, et à ce titre :

Il s’agit du 4ᵉ meilleur premier mois de trimestre jamais réalisé par Tesla en France

par Tesla en France Il progresse de +33 % par rapport à avril 2026, premier mois du trimestre précédent

par rapport à avril 2026, premier mois du trimestre précédent C’est le meilleur premier mois de trimestre depuis le premier trimestre 2024 (24Q1), soit dix trimestres consécutifs sans équivalent

Cette accélération d’un trimestre à l’autre traduit une dynamique commerciale qui ne cesse de se renforcer, loin de l’essoufflement parfois évoqué pour la marque sur d’autres marchés européens. Sur les trois derniers mois glissants, Tesla progresse de +1,6 % par rapport à la période février-avril, confirmant une trajectoire ascendante continue plutôt qu’un simple pic ponctuel.

Une année 2026 hors normes

C’est toutefois sur le cumul annuel que la performance de Tesla en France prend toute sa dimension. Depuis le 1ᵉʳ janvier, les ventes de la marque bondissent de +135 % sur un an, un rythme de croissance sans commune mesure avec le reste du marché, y compris électrique.

Autre indicateur révélateur : le cumul des ventes 2026 à fin juillet représente déjà 122 % du total des ventes de l’ensemble de l’année 2025, soit l’équivalent de 14,7 mois de ventes 2025 en seulement 12 mois. En clair, Tesla a déjà vendu en sept mois davantage de véhicules en France qu’au cours de toute l’année précédente — et il reste encore cinq mois avant la clôture de l’exercice.

Le contexte : un marché électrique français en pleine mutation

Cette performance de Tesla s’inscrit dans un marché français en profonde recomposition. Le leasing social, dont la troisième vague a démarré le 16 juillet, a généré 19 500 commandes en deux semaines sur un objectif de 50 000 voitures subventionnées, pour un budget de 401 millions d’euros, selon le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure. Ce dispositif profite en premier lieu à Renault, qui domine le classement électrique du mois grâce à la Renault 5 E-Tech, au Scénic E-Tech et à la Twingo E-Tech.

Le marché voit également l’irruption confirmée des marques chinoises : MG, BYD, Tesla, Jaecoo, Xpeng et Leapmotor figurent désormais toutes dans le top 30 des ventes, BYD affichant un bond de 267 % sur un an à plus de 2 900 immatriculations. Une pression concurrentielle inédite, dans laquelle Tesla parvient malgré tout à consolider sa position grâce à la puissance de son modèle phare.

À l’échelle européenne, la performance française de Tesla tranche avec la tendance observée sur d’autres marchés du continent : les immatriculations Tesla ont certes bondi de 86 % en France et de 52 % au Danemark sur un an, mais elles ont en parallèle plongé de 97 % en Norvège, de 60 % en Suède et de 81 % en Espagne. La France s’impose ainsi comme l’un des marchés les plus porteurs pour la marque en Europe cet été, aux côtés du Danemark.

Ce qu’il faut retenir

Juillet 2026 restera comme un mois charnière pour Tesla en France : record de pénétration électrique du marché national à 35 %, deuxième meilleur juillet de l’histoire de la marque, meilleur démarrage de trimestre depuis dix trimestres, et une trajectoire annuelle qui dépasse déjà, à mi-parcours, le total de toute l’année 2025. Une performance d’autant plus notable qu’elle repose presque exclusivement sur un seul modèle, le Model Y restylé, dans un marché français de plus en plus disputé par l’arrivée massive des constructeurs chinois et le dynamisme retrouvé de Renault sur le segment électrique.