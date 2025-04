La nouvelle mise à jour de Tesla pour le printemps 2025 commence officiellement à être déployée pour les propriétaires aux États-Unis et au Canada. Cette mise à jour intègre une série d’améliorations significatives qui promettent d’améliorer encore plus l’expérience utilisateur des véhicules Tesla.

Améliorations des Systèmes de Sécurité et de Conduite

Parmi les mises à jour les plus marquantes, les nouveaux phares adaptatifs disponibles aux États-Unis et au Canada augmentent la visibilité nocturne, offrant une sécurité accrue lors de la conduite dans l’obscurité. De plus, les flux de caméra de l’angle mort sont désormais visibles sur le tableau de bord des modèles S et X, ce qui réduit les risques d’accidents lors des changements de voie.

Une nouvelle fonction de Lane Departure Avoidance pour le Cybertruck a été introduite. Celle-ci avertit le conducteur si le véhicule dévie de sa voie et peut même assister le conducteur pour corriger la trajectoire. Dans le même esprit, le Cybertruck passe automatiquement en mode Confort dès que l’Autopilot est activé, garantissant une conduite plus agréable.

Enrichissement des Fonctionnalités du Tableau de Bord

Les propriétaires de Tesla peuvent désormais bénéficier d’une vue élargie avec l’enregistrement des caméras latérales (montant B) dans les clips Dashcam et Sentry, portant le total des vues de caméra de 4 à 6. De plus, l’application Visionneuse de Dashcam a été redessinée avec une vue en quadrillage, facilitant l’accès rapide aux enregistrements.

Autre ajout intéressant, la possibilité d’enregistrer la hauteur du coffre et du frunk (coffre avant) en fonction de la localisation offre une personnalisation pratique, notamment pour les garages à plafond bas.

Innovations en Matière de Navigation et de Connectivité

Avec cette mise à jour, la navigation devient plus flexible, permettant aux utilisateurs d’éviter les autoroutes si possible, et de choisir parmi plusieurs plans de voyage pour mieux répondre à leurs besoins. Lors de l’examen des pages de localisation de chargeurs, les restaurants, cafés et boutiques à proximité sont affichés, encourageant ainsi la découverte locale.

Du côté de la connectivité, Tesla intègre maintenant la possibilité de garder les accessoires sous tension après avoir quitté le véhicule, tant que la batterie reste supérieure à 20%. De plus, les utilisateurs peuvent désormais s’inscrire avec un compte Amazon Music Free, et le fonctionnement rapproché avec Apple Music et SiriusXM permet une expérience musicale enrichie.

Petites Améliorations, Grands Impacts

Finalement, le filtre amélioré des résultats de recherche multimédia et la nouvelle fonctionnalité de lecture aléatoire des playlists Apple Music sont autant de petits détails qui, ensemble, améliorent considérablement l’expérience utilisateur.

Cette mise à jour printanière démontre l’engagement continu de Tesla à innover et à évoluer en fonction des besoins de ses utilisateurs, tout en cimentant sa position en tant que leader dans l’industrie automobile électrique.