Votre Tesla sait mesurer elle-même l’usure de sa batterie. Le menu se trouve dans Contrôles > Entretien > État de santé de la batterie, et le manuel du propriétaire décrit un test complet : jusqu’à 24 heures branché sur une borne en courant alternatif d’au moins 5 kW, en partant de moins de 20 % de charge. Voici ce que mesure ce test, comment le lancer sans le faire échouer, et ce que vaut son résultat pour une revente, la garantie ou la prime à l’achat d’occasion.

Pour les pressés

Où : Contrôles > Entretien > État de santé de la batterie. Le manuel prévient que « votre véhicule peut ne pas être équipé » de la fonction de test.

: Contrôles > Entretien > État de santé de la batterie. Le manuel prévient que « votre véhicule peut ne pas être équipé » de la fonction de test. Deux niveaux : une évaluation immédiate, calculée par le système de gestion de la batterie, et un test complet qui donne un pourcentage par rapport à la batterie neuve.

: une évaluation immédiate, calculée par le système de gestion de la batterie, et un test complet qui donne un pourcentage par rapport à la batterie neuve. Conditions du test : borne AC d’au moins 5 kW, moins de 20 % de batterie, voiture en P, aucune mise à jour en attente, aucune alerte batterie ou thermique, connexion Wi-Fi ou cellulaire.

: borne AC d’au moins 5 kW, moins de 20 % de batterie, voiture en P, aucune mise à jour en attente, aucune alerte batterie ou thermique, connexion Wi-Fi ou cellulaire. Durée : jusqu’à 24 heures. La batterie descend sous 10 %, parfois jusqu’à 0 %. Sentinelle et climatisation sont coupées.

: jusqu’à 24 heures. La batterie descend sous 10 %, parfois jusqu’à 0 %. Sentinelle et climatisation sont coupées. Une seule fois : après un test réussi, il ne revient qu’une fois que la batterie a assez changé pour justifier une nouvelle mesure.

Deux mesures différentes dans le même menu

Le manuel du propriétaire de la Model 3, dans sa version française, distingue deux choses. La première est une évaluation affichée dès l’ouverture du menu. Elle est « calculée à partir des données du système de gestion de la batterie et comparée à la capacité de rétention de l’énergie attendue pour le type, l’ancienneté et l’utilisation de la batterie ». Elle ne demande rien : elle situe votre batterie par rapport à ce que Tesla attend d’une batterie du même âge.

La seconde est le test État de santé de la batterie. Il fait travailler la batterie sur une longue décharge puis une recharge. À la fin, l’écran affiche un pourcentage : la capacité que la batterie retient aujourd’hui, comparée à sa capacité neuve. Le manuel de la Model Y, en anglais, décrit le même test dans les mêmes termes.

Tesla l’écrit sans détour : il « recommande d’utiliser le test État de santé de la batterie uniquement en cas de problème de rétention de l’énergie ». Ce n’est pas un contrôle à refaire tous les mois.

Avant de lancer le test : les six conditions

Le test ne démarre que si toutes ces conditions sont réunies, d’après le manuel :

La voiture est branchée sur un chargeur en courant alternatif d’au moins 5 kW. Un Wall Connector ou une borne murale de 7,4 kW conviennent. Une prise renforcée, limitée à 16 A, soit environ 3,7 kW, ne suffit pas. Un Superchargeur non plus, puisqu’il délivre du courant continu. Il reste moins de 20 % de batterie. La voiture est en P. Aucune mise à jour logicielle n’est en attente. Aucune alerte batterie ou système thermique n’est active. Le manuel cite les alertes qui commencent par BMS (batterie haute tension) ou par VCFRONT (gestion thermique). S’il y en a, il renvoie vers un rendez-vous d’entretien dans l’application. La voiture est connectée en Wi-Fi ou en cellulaire.

En pratique, le bon moment est un soir où vous rentrez avec une batterie basse et où la voiture peut rester branchée chez vous jusqu’au lendemain soir. Le manuel précise que, même sans alerte visible, une condition peut empêcher le test d’aller au bout.

Pendant le test : ne pas débrancher, ne pas toucher

Le lancement se fait par Contrôles > Entretien > Test État de santé de la batterie, puis Démarrer le test. Une barre de progression et le temps restant s’affichent. Ensuite, la voiture se comporte d’une façon qui peut surprendre :

l’écran s’éteint pendant certaines phases ;

la batterie est déchargée sous 10 % , et le manuel indique qu’elle « peut être déchargée jusqu’à 0 % » ;

, et le manuel indique qu’elle « peut être déchargée jusqu’à 0 % » ; le mode Sentinelle et la climatisation sont désactivés. Tesla demande de ne laisser personne sans surveillance dans la voiture ;

la voiture peut chauffer et le ventilateur tourner fort. Le manuel juge ce bruit normal.

Deux consignes pour ne pas perdre la journée : évitez d’utiliser la voiture ou l’application pendant le test, et ne débranchez jamais le câble sans avoir d’abord annulé le test à l’écran. Le test peut être annulé à tout moment, à l’écran ou dans l’application. S’il échoue ou s’il est annulé, la voiture se recharge jusqu’à la limite que vous avez fixée. Si vous avez besoin de la voiture le lendemain matin, ne le lancez pas la veille au soir.

Lire le résultat

À la fin, l’écran affiche le pourcentage de capacité retenue par rapport à la batterie neuve. L’autonomie estimée « peut être réétalonnée » : ne vous étonnez pas de voir le chiffre de kilomètres bouger dans les jours qui suivent.

Avec une connexion de données, la voiture compare aussi ce résultat à ce qui est attendu pour sa date de livraison et son kilométrage. Si l’usure gêne l’usage de la voiture, le manuel renvoie vers un rendez-vous d’entretien.

Dernier point : après un test réussi, le test n’est plus disponible tant que le système de gestion de la batterie n’a pas détecté un changement assez important pour être mesuré à nouveau. Notez le pourcentage et la date, et prenez l’écran en photo avec le kilométrage visible. C’est cette trace qui servira plus tard.

À quoi sert ce pourcentage

Pour vendre. Un acheteur particulier vous demandera l’état de la batterie. Un pourcentage mesuré par la voiture, photographié avec le kilométrage, répond mieux qu’une autonomie affichée à 100 %. Nous détaillons le reste du dossier dans Revendre sa Tesla entre particuliers : papiers, compte, pièges.

Pour la garantie. La garantie batterie de Tesla, comme celle de la plupart des constructeurs, repose sur un seuil de 70 % de capacité pendant la durée couverte. Le test donne un ordre de grandeur avant d’aller plus loin avec le service après-vente. Les durées et kilométrages par modèle sont dans notre guide Garantie batterie : ce qu’il faut exiger en 2026, constructeur par constructeur.

Pour la prime à l’achat d’occasion. Depuis le 1er septembre 2026, la fiche CEE TRA-EQ-133, créée par l’arrêté du 10 août 2026, finance l’achat ou la location d’une voiture électrique d’occasion chez un professionnel. Elle exige un état de santé de la batterie d’au moins 80 %. La méthode officielle, publiée en annexe du même arrêté, admet trois façons de l’obtenir : la valeur affichée au tableau de bord, la valeur lue dans le système de gestion de la batterie selon les procédures du constructeur, ou un calcul par un tiers à la méthode documentée. Le justificatif doit porter le pourcentage, la date, le numéro d’identification du véhicule (VIN), le mode d’obtention, ainsi que la raison sociale et le SIRET de l’acteur qui l’a produit. C’est donc au vendeur professionnel de le fournir.

Pour aller plus loin. Le menu de la voiture donne un pourcentage. Un boîtier OBD et une application tierce donnent la capacité en kWh et l’état de chaque module : voir Tester la santé de la batterie de sa Tesla : boîtier OBD et application. Et pour lire le rapport d’un vendeur, voir Lire un diagnostic batterie et négocier le prix.

Questions fréquentes

Le test abîme-t-il la batterie ? Le manuel ne mentionne aucun risque pour la batterie. Il le réserve aux cas où l’on soupçonne une perte de capacité, et il prévient que la voiture descend sous 10 %, parfois jusqu’à 0 %, sous le contrôle du système de gestion de la batterie.

Ma Tesla n’affiche pas le test : est-ce normal ? Oui, c’est possible. Le manuel l’écrit en tête de page : le véhicule « peut ne pas être équipé » de la fonction de test. L’évaluation immédiate reste alors la seule mesure dans le menu.

Peut-on lancer le test sur une borne publique ? Le manuel exige seulement un chargeur en courant alternatif d’au moins 5 kW. Mais la voiture doit rester branchée jusqu’à 24 heures sans être déplacée : sur une borne publique, les frais de stationnement et l’occupation de la place rendent l’exercice peu réaliste.

Sources

Tesla, manuel du propriétaire Model 3 (français), page « État de santé de la batterie haute tension » : tesla.com. Le site de Tesla bloque la lecture automatique : texte lu le 29 octobre 2026 sur la copie de l’Internet Archive datée du 15 avril 2026.

Tesla, Owner’s Manual Model Y (anglais, Irlande), page « High Voltage Battery Health » : copie de l’Internet Archive du 6 juin 2026, même contenu.

Arrêté du 10 août 2026 (NOR ECOR2618106A, Journal officiel du 12 août 2026) et fiche CEE TRA-EQ-133, ministère de la Transition écologique.