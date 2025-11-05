Tesla, Starlink, Google-SpaceX et Xpeng sont dans l’actu du jour

Le 5 novembre 2025 marque une journée riche en innovations dans le monde de la technologie et de l’électromobilité. Entre intelligence artificielle, conquête spatiale et dernières mises à jour Tesla, voici les principales actualités qui façonnent notre futur.

1. Google et SpaceX : Une Alliance Inattendue dans l’Espace et l’IA

Dans une annonce qui a surpris le marché, Google et SpaceX s’associent pour intégrer l’intelligence artificielle dans les missions spatiales, accélérant les calculs complexes nécessaires à la navigation et à l’analyse des données satellitaires.

2. Tesla : Une Nouvelle Ère pour les Puces IA

Tesla continue de repousser les limites avec ses puces IA, promettant une puissance de calcul inégalée pour l’Autopilot et la Full Self-Driving (FSD), renforçant son rôle de leader dans l’IA embarquée pour véhicules électriques.

3. Xpeng Iron et Tesla Optimus : La Bataille des Robots Humanoïdes

Xpeng Iron arrive pour défier Tesla Optimus avec des robots capables de tâches complexes, marquant une nouvelle étape dans l’automatisation industrielle.

4. Starlink Direct-to-Cell : Une Révolution pour les Zones Isolées

Starlink permet désormais de connecter directement les smartphones aux satellites, offrant une couverture internet fiable même dans les zones reculées. Aux États-Unis, le kit Starlink est désormais gratuit, démocratisant l’accès à internet par satellite.

5. Tesla et la Conduite Autonome Supervisée : Cybertruck et Model Y en Avance

Tesla déploie la conduite autonome supervisée sur le Cybertruck et le Model Y, testée avec succès en Chine, rapprochant la promesse de véhicules entièrement autonomes.

6. Nouvelles Fonctionnalités et Accessoires Tesla

Frunk du Model Y : Découverte de l’utilité pratique de cet espace de rangement supplémentaire.

: Découverte de l’utilité pratique de cet espace de rangement supplémentaire. Recharge sur réseaux tiers : L’application Tesla permet désormais de charger sur des bornes externes.

: L’application Tesla permet désormais de charger sur des bornes externes. Stickers et Cyberbear : Les fans participent à la communauté Tesla, tandis que la statue Cyberbear célèbre l’innovation.

7. Jared Isaacman : Le Milliardaire Astronaute qui Redéfinit la NASA

Jared Isaacman continue d’influencer le secteur spatial avec des projets innovants, démontrant le rôle croissant des entrepreneurs dans l’exploration spatiale.

8. Partenariats Stratégiques : Volkswagen et Xpeng sur l’IA Turing

Volkswagen et Xpeng développent ensemble l’IA Turing, promettant des avancées significatives pour les systèmes de conduite autonome et la robotique.

9. Mises à Jour Tesla 2025

Version 38.8 : nouvelles fonctionnalités pour les conducteurs et amélioration de l’expérience utilisateur.

FSD supervisée sur le Model Y : un pas de plus vers l’autonomie totale.

FAQ – Actualités Tesla et Tech du 5 Novembre 2025

Q1 : Que change l’alliance Google-SpaceX pour l’IA spatiale ?

Elle permet de déployer l’intelligence artificielle directement dans les missions spatiales pour optimiser navigation, trajectoires et analyses, accélérant la conquête spatiale.

Q2 : Les puces IA Tesla sont-elles disponibles sur tous les modèles ?

Elles sont intégrées progressivement aux nouveaux véhicules et mises à jour logicielles, en particulier pour l’Autopilot et le FSD.

Q3 : Starlink Direct-to-Cell fonctionne-t-il dans le monde entier ?

Pour l’instant, le déploiement principal concerne les États-Unis, mais l’objectif est d’étendre la couverture aux zones isolées globalement.

Q4 : Qu’apporte la conduite autonome supervisée sur le Cybertruck et le Model Y ?

Elle améliore la sécurité et la fluidité de conduite, tout en rapprochant les véhicules de l’autonomie complète.

Q5 : Comment suivre les mises à jour Tesla en 2025 ?

Toutes les informations sont disponibles directement via l’application Tesla ou sur Tesla Mag.