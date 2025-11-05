Mise à jour logicielle Tesla 2025.38.8 : Quoi de neuf pour les conducteurs?

La dernière mise à jour logicielle 2025.38.8 de Tesla est en cours de déploiement, atteignant déjà environ 40% de la flotte. Cette version inclut principalement des correctifs mineurs, mais examinons de plus près ce que les mises à jour récentes ont apporté aux véhicules Tesla.

Exploration des fonctionnalités introduites récemment

Les mises à jour successives, de la version 2025.38 à la version 2025.38.8, ont toutes intégré une série de correctifs mineurs, signifiant que Tesla s’engage activement à améliorer les petits détails de son logiciel. Cependant, la version 2025.38 a introduit des améliorations significatives, notamment pour les véhicules équipés de processeurs AMD Ryzen.

Tron Mode : Pour les fans de science-fiction, cette fonctionnalité permet de transformer visuellement leur véhicule en ‘Light Cycle’ comme dans le film Tron. Il est accessible via le lanceur d’application, puis dans la Toybox.

Imagerie 3D : La représentation urbaine en 3D offre une vue détaillée des édifices et paysages urbains, une fonction qui nécessite la connectivité Premium et qui est activable directement depuis la carte de navigation du véhicule.

Contenu de cette MAJ

🆕 Nouveautés principales (introduites avec 2025.38)

🚗 Interface & Cartographie

3D Buildings [AMD Ryzen]

→ Les bâtiments et paysages urbains apparaissent désormais en 3D dans la vue carte.

Activation : Vue Carte → Icône 3D.

Nécessite la connectivité Premium.

🧠 Intelligence et assistants

Grok (Beta) [Canada]

→ Intégration expérimentale de Grok, le chatbot d’IA développé par xAI (Elon Musk).

🧰 Confort & fonctionnalités embarquées

Onboarding Guide

→ Nouveau guide interactif d’accueil pour découvrir les réglages essentiels du véhicule (position du siège, éclairage, essuie-glaces, Autopilot, etc.).

Accès : App Launcher → Manual → Get To Know Your Tesla.

→ La molette gauche du volant permet désormais d’accéder rapidement à des fonctions personnalisables telles que : Bioweapon Defense Mode Mute Navigation Music Light Sync

Astuce : Appuyer longuement sur la molette gauche pour ouvrir le menu.

📹 Sécurité & Dashcam

Dashcam Viewer Updates

→ Les noms de rue apparaissent désormais dans les détails des événements enregistrés.

→ Le visualiseur mobile Dashcam offre une meilleure résolution pour le streaming et le téléchargement.

Nécessite Tesla App v4.49.5+.

→ Les caméras latérales (B-Pillar) sont désormais incluses dans les clips Dashcam et Sentry.

🎶 Divertissement & connectivité

Apple Music amélioré

→ Nouvelle interface avec : Playlists organisées par dossiers Pages artistes enrichies Rubrique “Recently Played” plus étendue

→ Nouvelle interface avec : Connexion média via notification Tesla App

→ Connexion plus rapide et fluide à vos services média grâce à une notification directe sur l’app Tesla.

👤 Profils & sécurité

Option “Require Phone Key for Profile”

→ Possibilité d’exiger la clé téléphone pour activer un profil conducteur.

Paramètres : Driver Profile Settings → Require Phone Key for Profile.

⚡ Améliorations diverses

Affichage du chargeur connecté (non documenté)

→ L’interface indique désormais visuellement le type de chargeur branché : Supercharger, Wall Connector, Mobile Connector ou borne tierce.

→ L’interface indique désormais visuellement le type de chargeur branché : Supercharger, Wall Connector, Mobile Connector ou borne tierce. Correctifs de sécurité et stabilité système.

🧬 Fonctions ajoutées ensuite

🕹️ 2025.38.3 — “Tron Mode” [AMD Ryzen]

Transforme votre Tesla en Light Cycle inspirée du film Tron.

Accès : App Launcher → Toybox → Tron.

→ Animation et effets lumineux immersifs.

🔧 Correctifs mineurs

2025.38.3.1 / 2025.38.3.2 / 2025.38.6 / 2025.38.8

→ Optimisations système et “minor fixes” sans nouvelles fonctionnalités visibles.

(Stabilité, performances, et ajustements internes pour la compatibilité des nouvelles fonctions.)

🧾 Résumé synthétique

Catégorie Nouveauté principale Navigation Vue 3D des bâtiments Divertissement Tron Mode, Apple Music amélioré Sécurité Dashcam améliorée, enregistrement des caméras latérales Ergonomie Nouveau guide d’accueil, molette gauche personnalisable IA Grok (Beta – Canada) Connectivité Connexion média via notification, affichage du type de chargeur Profils Option de sécurité Phone Key Système Correctifs mineurs, stabilité et sécurité

Améliorations pour une conduite plus sécurisée

Parmi les améliorations axées sur la sécurité, la mise à jour 2025.38 a étendu la fonctionnalité Dashcam, en incluant désormais les noms de rue dans les événements enregistrés. Cela aide les conducteurs à mieux identifier les événements capturés.

Caméras latérales enregistrables : Désormais, les caméras latérales des Tesla (sur le pilier B) enregistrent à la fois pour les clips Dashcam et Sentry, offrant une vue accrue pendant les événements de sécurité.

Optimisations des fonctionnalités embarquées

L’Onboarding Guide a été créé pour accompagner les nouveaux propriétaires dans la prise en main de leur véhicule, les guidant sur l’utilisation des réglages personnalisés et du tableau de commande.

De nouvelles fonctionnalités sont également accessibles depuis le roulette gauche, permettant un accès rapide à certains contrôles du véhicule tels que le mode Défense Biologique, le silence de la navigation et la synchronisation des lumières pour la musique.

Apple Music voit également son fonctionnement amélioré, avec une meilleure organisation des playlists, une présentation artiste enrichie ainsi qu’un historique d’écoute étendu.

Simplification et sécurité accrue

Une nouvelle option permet de définir si une clé téléphonique est nécessaire avant la sélection d’un profil de conducteur, offrant une couche de sécurité supplémentaire.

D’un point de vue sécurité, d’importantes corrections et améliorations ont été apportées. Certaines de ces améliorations restent non documentées mais incluent la visualisation de l’état des connecteurs de charge directement sur l’interface utilisateur du véhicule.

En somme, ces mises à jour illustrent l’engagement continu de Tesla envers l’amélioration de la sécurité et de l’expérience utilisateur de ses conducteurs. Les propriétaires de Tesla peuvent maintenant profiter d’une conduite enrichie et d’une connectivité optimisée grâce à ces innovations récentes.