Tesla Model Y : À quoi sert vraiment le frunk ?

La Tesla Model Y offre un avantage unique que beaucoup de voitures électriques n’ont pas : le frunk, ce coffre avant qui ajoute un espace de rangement supplémentaire. Pourtant, malgré cet atout, certains propriétaires l’utilisent rarement, voire jamais. Alors, comment les utilisateurs de Model Y exploitent-ils réellement ce coffre avant ?

Nous avons analysé les discussions et retours d’expérience des propriétaires pour dresser un panorama complet.

1. Le frunk pour la nourriture (et éviter les odeurs dans l’habitacle)

L’usage le plus courant du frunk est pour le transport de nourriture, surtout quand il s’agit d’aliments odorants. Fast-food, courses ou restes qui sentent fort sont souvent stockés dans le frunk plutôt que dans l’habitacle.

« Chaque fois que j’achète de la nourriture qui sent fort, je la mets dans le frunk. Je n’aime pas que l’odeur se répande dans la voiture. »

Certains l’utilisent aussi comme un coffre pour vêtements de sport ou linge sale, afin de garder l’intérieur propre et frais.

2. Matériel d’urgence et équipements routiers

Le frunk devient rapidement un centre de stockage pour l’équipement d’urgence :

Crics et supports de levage

Compresseur et pompe à air

Kit de réparation de pneus

Trousse de premiers secours, gilets et ponchos

« Au fil des années, chaque fois que je tombais sur une situation imprévue sur la route, je mettais un équipement dans le frunk. Maintenant, j’ai tout ce qu’il me faut pour les imprévus. »

Cette zone est appréciée pour sa facilité d’accès et son organisation, séparée du coffre principal souvent rempli de bagages.

3. Travail et équipements technologiques

Pour les propriétaires professionnels ou technophiles, le frunk est idéal pour :

Ordinateurs portables et sacs de travail

Chargeurs et câbles

Outils ou équipements de sécurité pour le bricolage ou l’extérieur

Certains propriétaires installent même des kits d’ouverture automatique, rendant le frunk beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien.

« J’ai mappé le bouton Action de mon iPhone pour ouvrir le frunk—maintenant je l’utilise beaucoup plus régulièrement. »

4. Usages saisonniers ou spécifiques

Le frunk peut également servir pour des besoins ponctuels ou saisonniers :

Transport de nourriture chaude lors des voyages estivaux

Glacières pour boissons lors de fêtes

Housses de voiture pour se protéger de la grêle

Petit espace pour changer un bébé en urgence

Son espace fermé permet de protéger et contenir les objets, tout en les gardant accessibles.

5. Les limites du frunk

Malgré ses avantages, certains utilisateurs l’utilisent rarement à cause de :

L’absence d’ouverture/fermeture automatique, jugée peu pratique

Le risque de laisser des traces de mains sur le capot

La taille limitée pour certains objets volumineux

Des solutions existent : soft-close ou kits électriques rendent le frunk beaucoup plus simple à manipuler et augmentent son utilisation quotidienne.

6. Conclusion : le frunk, un espace polyvalent mais personnel

Le frunk de la Tesla Model Y est un atout flexible et pratique, mais son utilisation dépend fortement du mode de vie et des besoins de chacun. Pour certains, il est indispensable pour la nourriture, le matériel d’urgence ou les équipements de travail ; pour d’autres, il reste un espace quasi inutilisé.

Le meilleur conseil : tester et adapter le frunk à votre quotidien. Une fois que vous avez trouvé la bonne organisation, il devient un espace de rangement précieux et extrêmement pratique.

FAQ – Frunk Tesla Model Y

1. Qu’est-ce qu’un frunk ?

Le frunk est le coffre avant d’une Tesla, situé sous le capot. Il offre un espace de rangement supplémentaire séparé du coffre arrière.

2. Quelle est sa capacité ?

La capacité varie légèrement selon les modèles, mais le frunk de la Model Y peut contenir en moyenne environ 117 litres, idéal pour les sacs de courses, petits bagages ou équipements d’urgence.

3. Peut-on y mettre de la nourriture chaude ou froide ?

Oui. Les propriétaires l’utilisent souvent pour garder des plats chauds ou transporter des aliments odorants sans contaminer l’habitacle.

4. Est-ce sécurisé de laisser des objets dans le frunk ?

Oui, le frunk est verrouillé lorsque la voiture est verrouillée. Cependant, il reste exposé en cas d’accident frontal, donc il n’est pas recommandé pour des objets fragiles ou extrêmement précieux.

5. Comment éviter les odeurs dans l’habitacle ?

Avant d’ouvrir le frunk avec des aliments ou objets odorants, il est conseillé d’éteindre le système HVAC pour éviter que les odeurs ne pénètrent dans l’habitacle.

6. Peut-on automatiser l’ouverture et la fermeture du frunk ?

Oui. Il existe des kits soft-close ou des kits électriques qui permettent d’automatiser l’ouverture et la fermeture, rendant son utilisation beaucoup plus pratique au quotidien.

7. Le frunk est-il utile pour le matériel d’urgence ?

Absolument. De nombreux propriétaires y stockent des crics, pompes, kits de réparation de pneus, trousses de secours et autres équipements de sécurité routière.