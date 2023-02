Transition électrique à Malte : L’adoption de véhicules électriques révolutionne les transports

Découvrez Malte, l’île fascinante aux mille visages. Après avoir passé trois semaines sur place, nous explorons les répercussions de l’électrification sur ce marché insulaire en 2022. Vous y trouverez des vacances de rêve, un hub nautique de premier ordre et une destination de choix pour les propriétaires de yachts. Rejoignez-nous pour une aventure inoubliable dans notre City Guide consacré à Malte.

Malte a de quoi plaire et nous avons été touchés par l’accueil des maltais qui nous ont partagé toutes les valeurs d’hospitalité. Vous souhaitez savoir s’il y a beaucoup de véhicules électriques à Malte? Il y a des véhicules électriques, peu de Tesla faute d’importateur officiel ou de présence de la marque mais la transition est en route.

Durant notre séjour, nous avons eu l’occasion de rencontrer M. Misfud, CEO of Yachting Malta Ltd qui nous a expliqué avec précision la place de Malte dans le paysage du nautisme mondial.

Ensuite, nous partagerons un état précis de l’électrification de l’île après un échange avec Mr Gibert Agius, Deputy Chief Officer at Transport Malta.

Et enfin, nous finirons par une balade en mer, où nous espérons pouvoir vous retranscrire ce que nous avons pu vivre. En effet, il nous a semblé important de prendre la mer le temps d’une journée pour visiter les îles de Gozo et de Comino qui sont incontournables.

Malte une île en mouvement

The harbour at Valetta, Malta at twilight.

J’ai décidé de vous parler de Malte car c’est une île que j’ai connu il y a 8 ans de cela. J’ai été curieux de pouvoir comprendre le processus d’électrification dans une île où tout semble fait pour une transition révolutionnaire pour la population et les touristes. Je n’ai donc pas souhaité vous parler de Malte pour vanter une électrification massive du pays mais pour débuter une série de reportages destinés à rendre compte de l’électrification dans un autre contexte que le nôtre tout en valorisant diverses autres activités pour que la lecture soit plus agréable. Servez-vous en comme d’un guide !

Un pays reconnu pour le nautisme

L’héritage nautique de Malte remonte à l’Antiquité, où l’île jouissait déjà d’une réputation de hub maritime. Cette tradition se perpétue aujourd’hui avec passion, comme nous l’a fait découvrir M. Mifsud. Chaque année, des compétitions de voile réunissent les meilleurs navigateurs du monde entier, avec un soutien constant des sponsors et des pays représentés. Avec ses codes et ses traditions nautiques, Malte est un véritable écrin pour les amateurs de voile, qui y trouveront à coup sûr des moments inoubliables.

Le nautisme est inscrit au cœur des activités à vivre sur l’île de Malte. Le calendrier des temps forts pour la saison 2023 est le suivant :

Janvier: ILCA – Euro Masters

Février: YM BSC International

Mars: RMYC Regatta

Mai: RMYC – Gozo Regatta / ORC European Championships

Juin: Yachting Malta Race Week – Linosa race / Voom quest

Juillet: Porto Turistico Ragusa

Août: 3H Round Gozo Night Race

September: Syracuse -Malta

Octobre: Twilight Series 4

Novembre: MLCA/MODA (BSC)

Décembre: Rolex Middle Sea Race

M. Mifsud nous a expliqué que l’agenda est partagé entre les championnats internationaux et les courses d’été où le but principal est de profiter des joyaux de l’île.

Au cours de l’année, le Yachting Club de Malte intègre la formation et des courses réservées à des équipages féminins.

L’île apporte également son lot d’innovation avec la compétition de Vroomquest (un bateau à moteur conçu et construit à Malte). Ce festival accueille des participants de tous les pays du monde, beaucoup de français, d’italiens, d’anglais, de turcs, de portugais et d’espagnols.

Toutes ces activités sont largement soutenues par les sponsors qui dynamisent l’activité du club.

Nous terminons notre exploration des activités nautiques à Malte par le prestigieux Trophée Bailli de Suffren, un événement de voile de renom qui part de Saint-Tropez et se termine à Malte.

Le gouvernement est impliqué dans l’électrification de l’île

Tesla Mag a entrepris une enquête approfondie pour comprendre le parcours de l’électrification à Malte et partager avec vous un aperçu de l’état actuel de la situation. Pour cela, nous avons rencontré Mr Gibert Agius, Deputy Chief Officer chez Transport Malta, l’organisation à l’origine du programme d’électrification qui a débuté il y a 8 ans.

Pour les années 2023-2024, le gouvernement maltais décide de subventionner les dispositifs de passage à l’électrique et d’augmenter fortement le budget alloué à l’électrification insulaire. Il est également à l’initiative de campagnes portant sur le CO2.

À la fin du mois de septembre 2022, le stock de véhicules à moteur immatriculés s’élevait à 422 576. Sur ce total, 74,9 % étaient des voitures particulières, 13,6 % des véhicules automobiles commerciaux, 10,3 % des motos/quadricycles/kick scooters et véhicules tout-terrain (VTT), tandis que les autobus et minibus représentaient moins de 1 % (tableau 1). Au cours du trimestre sous revue, le stock de véhicules automobiles immatriculés a augmenté à un taux net moyen de 36 véhicules automobiles par jour.

Le plan de transition vers le véhicule électrique à Malte

Le gouvernement de Malte subventionne jusqu’à 1/3 des coûts pour l’achat de véhicules électriques pour les citoyens et les entreprises, dans le cadre de son plan de résilience formulé par l’UE.

Avec une subvention de 50 M€ pour électrifier les transports en commun et des incitations pour les entreprises pour remplacer leurs flottes de véhicules, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre 65.000 véhicules électriques et plug-in pour 2022-2023.

Le développement du réseau de recharge est également entièrement géré par le gouvernement, en collaboration avec les acteurs privés. Obtenez plus d’informations sur la situation à Malte et sur la transition vers un futur plus durable.

Le réseau de recharge à malte

L’expansion du réseau de recharge électrique à Malte est impressionnante, avec une croissance spectaculaire des points de charge. Il y avait 1.000 points de charge à l’origine; aujourd’hui, l’île en compte plus de 2.600, une augmentation considérable en termes de volume.

Malte se confronte à des défis uniques pour garantir sa transition vers l’électrique. Sur une île, l’espace est restreint, ce qui rend délicate la mise en place de points de recharge. Le ministère de l’énergie investit pour surmonter ces obstacles, notamment par la formation des acteurs en charge (c’est le cas de le dire) d’installer et de maintenir les bornes électriques pour réussir la transition et favoriser l’adoption des véhicules électriques sur l’île.

L’objectif de la formation est de changer la façon dont les gens travaillent avec les véhicules électriques en les informant sur les risques potentiels et les moyens de les éviter. L’incendie de véhicules électriques est l’un des sujets de formation les plus importants.

Les nouvelles constructions incluent également des points de charge pour les véhicules électriques. Cependant, il n’est pas prévu d’intégrer des entreprises privées dans ce plan. Cependant, il existe de nombreuses subventions pour les acteurs privés, tels que les hôtels.

Il y a un grand plan de transformation pour les transports publics grâce à ces subventions. Les gens se posent des questions sur les stations-service, qui pourraient également devenir des points de recharge pour les véhicules électriques. Les automobilistes peuvent également charger leur voiture à la maison ou au travail, mais les prix devraient augmenter.

Le problème des parkings publics n’a pas encore été abordé. Malte n’a pas encore communiqué sur la date d’arrêt des ventes de véhicules thermiques.

Malte ou l’expérience du Nautisme

Ainsi, pour clôturer notre reportage à Malte, nous vous invitons à vivre avec nous cette merveilleuse expérience nautique.

Embarquez à bord de Malta Sailing Experience pour une journée inoubliable, où nous avons pu découvrir les ports de l’île, plonger dans les eaux cristallines du Blue Lagon et sentir la brise marine vous caresser le visage.

Laissons le capitaine Willie nous guider vers des moments inoubliables et découvrons ensemble la richesse culturelle de Malte à travers ce voyage en mer. N’hésitez pas à vivre cette expérience en famille, vous ne serez pas déçu !

C’est l’occasion parfaite pour faire un baptême de mer à vos enfants, un moment unique et inoubliable. Le prix de l’excursion peut être élevé, mais l’expérience en vaut largement la peine. Prêts à embarquer pour une journée inoubliable en famille ?

Conclusion

En conclusion, Malte offre un mélange unique de modernité et de tradition. Cette île en évolution rapide ne laisse pas derrière elle son héritage historique et culturel. Les chauffeurs maltais sont réputés pour leur professionnalisme et leur savoir-faire, même si la modernité arrive avec la voiture électrique.

Bien que l’adoption de l’électrification soit encore incertaine pour certains, il est intéressant de découvrir les différentes perspectives et opinions sur la question. Nous vous invitons à venir explorer l’île de Malte pour vivre ces contrastes fascinants.