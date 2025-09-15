Une mise à jour Tesla corrige le décalage de son Bluetooth sur les véhicules AMD

Tesla poursuit sa quête d’amélioration continue de l’expérience utilisateur avec sa nouvelle mise à jour logicielle 2025.32.3.1, qui apporte des améliorations significatives non documentées mais bienvenues, notamment pour l’audio Bluetooth et certaines fonctionnalités de sécurité. Cette mise à jour concerne principalement les véhicules équipés des unités d’infodivertissement basées sur AMD.

Amélioration de la latence audio Bluetooth

L’une des modifications les plus appréciées de cette mise à jour est la réduction de la latence audio Bluetooth, un problème qui affectait particulièrement le streaming vidéo et audio. Bien que la latence fût souvent imperceptible lors de l’écoute de musique, elle provoquait des désynchronisations notables lors du visionnage de vidéos sur des smartphones ou tablettes connectés. Grâce à cette correction, les boutons de lecture répondent désormais plus rapidement et la synchronisation entre le son et l’image est grandement améliorée.

Résolution des problèmes de compatibilité

La mise à jour 2025.32.3.1 aborde également un problème de longue date entre les fonctionnalités « PIN to Drive » et « Start FSD (Supervised) from Park ». Jusqu’à présent, activer PIN to Drive empêchait l’option d’activer le Full Self-Driving (Supervised) directement depuis la position Park. Cette limitation contraignait les propriétaires, qui utilisent cette couche de sécurité supplémentaire, à compromettre la commodité pour plus de sécurité. Avec cette mise à jour, cette restriction n’est plus valide, permettant d’allier sécurité et accessibilité.

Autres mises à jour et améliorations

En début de mois, Tesla a également lancé une mise à jour plus large, nommée 2025.32.3, qui a introduit une nouvelle fonctionnalité d’amélioration du système d’airbag frontal basé sur la Vision pour le modèle Y, utilisant les caméras du véhicule pour ajuster le déploiement des airbags dans certains scénarios de collision. Une nouvelle option « Mode Basse Consommation » a été ajoutée, permettant à tous les véhicules Tesla d’économiser de l’énergie lorsqu’ils sont stationnés pendant des périodes prolongées.

Un engagement continu pour la sécurité et l’expérience utilisateur

Pris dans leur ensemble, les mises à jour de la famille 2025.32 démontrent l’engagement de Tesla à raffiner ses fonctionnalités de sécurité et son expérience utilisateur. En particulier pour les propriétaires de véhicules équipés de systèmes AMD, les améliorations de la latence Bluetooth rendront le streaming de vidéos et d’audios beaucoup plus fluide lors des déplacements.

Avec ces mises à jour régulières, Tesla continue de tenir sa promesse d’un écosystème auto-évolutif, enrichissant l’expérience de conduite de ses utilisateurs tout en améliorant la sécurité et l’efficacité.