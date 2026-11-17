XPeng a publié le 16 novembre ses comptes du troisième trimestre 2026. Le constructeur chinois a livré 118 390 voitures, a perdu 870 millions de yuans, et annonce entre 169 000 et 174 000 livraisons pour la fin de l’année. Ce serait de loin son meilleur trimestre.

Un trimestre de livraisons à peine au-dessus de l’an dernier

Entre juillet et septembre, XPeng a livré 118 390 voitures. C’est 2,1 % de plus qu’un an plus tôt (116 007), et c’est dans la fourchette qu’il avait annoncée en août, entre 115 000 et 121 000. La progression est surtout nette sur l’année : 62 682 voitures au premier trimestre, 103 295 au deuxième.

Le chiffre d’affaires atteint 24,28 milliards de yuans (3,62 milliards de dollars), en hausse de 19,1 % sur un an. La vente de voitures en pèse 21,63 milliards.

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Une perte qui se réduit sur trois mois, mais pas sur un an

XPeng reste dans le rouge : 870 millions de yuans de perte nette (130 millions de dollars). C’est mieux qu’au deuxième trimestre (1,34 milliard), mais plus du double du troisième trimestre 2025 (380 millions).

La marge brute recule à 18,9 %, contre 20,7 % au trimestre précédent et 20,1 % un an plus tôt. La marge sur les voitures, elle, remonte à 13,1 %, son niveau de l’an dernier. Le groupe dispose de 45,41 milliards de yuans de trésorerie au 30 septembre, contre 40,48 milliards fin juin.

« Au troisième trimestre 2026, XPeng a progressé malgré les vents contraires du secteur », résume Brian Gu, vice-président et co-président du groupe, dans le communiqué (notre traduction).

169 000 à 174 000 voitures visées au quatrième trimestre

C’est la ligne qui compte pour la suite. XPeng prévoit de livrer entre 169 000 et 174 000 voitures d’octobre à décembre, soit 45 à 50 % de plus qu’au quatrième trimestre 2025. Son record trimestriel est aujourd’hui de 116 249 voitures, fin 2025. Le chiffre d’affaires attendu se situe entre 30,40 et 31,80 milliards de yuans.

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Octobre a bien lancé le trimestre : 50 237 livraisons, un record mensuel, dont plus d’une voiture sur quatre partie hors de Chine. Depuis janvier, XPeng a livré 334 604 voitures. Pour tenir sa fourchette, il doit en livrer encore environ 118 800 à 123 800 en novembre et en décembre.

Robotaxi et robot humanoïde dans le discours

He Xiaopeng, le fondateur, parle d’une activité automobile entrée dans « une période de croissance rapide », portée par plusieurs modèles à succès et par l’international. Le communiqué ne donne pourtant aucun chiffre par pays.

Il met aussi en avant l’autorisation de faire rouler ses robotaxis de niveau 4 à Canton, obtenue fin octobre, et un robot humanoïde dont la production en série doit approcher d’ici la fin de l’année. Le même pari que Tesla, qui fait déjà rouler son Robotaxi 24 heures sur 24 dans huit villes américaines.

XPeng compte 731 magasins dans 253 villes et 4 035 stations de recharge en propre.

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Ce que ça change en France

Rien de direct pour l’instant : XPeng ne publie pas de chiffre par marché. En France, la marque vend notamment ses G6 et G9 par un réseau de points de vente, et vise aussi les flottes d’entreprise. Nous avions fait le point sur XPeng en flotte. Côté immatriculations, le Tesla Model Y restait devant le G6 en octobre, en France comme en Norvège.

Source : communiqué de XPeng du 16 novembre 2026, « XPENG Reports Third Quarter 2026 Unaudited Financial Results », déposé auprès de la SEC américaine (formulaire 6-K). Chiffres non audités.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA