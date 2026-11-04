50 237 livraisons en octobre : XPeng bat son record, et plus d’une voiture sur quatre part hors de Chine

XPeng a livré 50 237 voitures en octobre 2026, son meilleur mois depuis sa création. Le constructeur chinois l’a annoncé le 31 octobre depuis Canton : c’est 22 % de plus qu’en septembre et 20 % de plus qu’en octobre 2025. Le chiffre qui change la lecture est ailleurs : 13 326 de ces voitures ont été livrées hors de Chine, un record lui aussi, en hausse de 166 % sur un an.

Plus d’une XPeng sur quatre part à l’étranger

Rapporté au total, l’export pèse 26,5 % des livraisons du mois (calcul Tesla Mag). Les 36 911 autres voitures sont restées en Chine. Il y a un an, XPeng tenait son précédent record mensuel, 42 013 livraisons en octobre 2025, Depuis, elle a multiplié ses ventes hors de Chine par 2,7. À partir des pourcentages publiés, l’export explique à lui seul la hausse sur un an : les livraisons en Chine sont restées autour de 37 000 (calcul Tesla Mag).

En septembre, XPeng avait livré 41 256 voitures, et 118 390 sur l’ensemble du troisième trimestre. Le communiqué d’octobre ne donne ni le détail par modèle ni le cumul depuis janvier.

En Europe, le Model Y garde la main

La progression se lit déjà dans les immatriculations européennes, sans renverser la hiérarchie. En Norvège, le marché le plus électrique d’Europe, le Model Y a été le modèle le plus immatriculé en octobre avec 1 429 exemplaires ; le XPeng G6 a fini 4e avec 542 voitures, selon l’OFV, l’organisme qui publie les immatriculations norvégiennes (statistiques lues le 2 novembre).

En France, le G6 occupe le 84e rang des voitures neuves sur les dix premiers mois de l’année, avec 4 857 immatriculations, d’après le classement PFA / AAA Data du 1er novembre (rang compté par Tesla Mag). Le Model Y reste la voiture électrique la plus vendue du pays, comme nous l’avons détaillé dans notre bilan du marché d’octobre. XPeng s’appuie chez nous sur un réseau de concessionnaires indépendants : sa page « Nous trouver » compte 96 points de vente, dont 8 en Île-de-France (relevé du 2 novembre ; notre liste francilienne).

Ce que XPeng met en avant pour novembre

Deux annonces accompagnent ces chiffres. La Mona L05, présentée en Chine en octobre, est livrée sur le marché chinois depuis le 1er novembre ; nous avions suivi sa présentation en direct. Le communiqué n’annonce aucune date pour l’Europe.

Le 26 octobre, XPeng a aussi obtenu à Canton une licence d’exploitation de démonstration pour des robotaxis de niveau 4, ce qui, selon le constructeur, fait passer le projet de la validation technique à celle du modèle économique. Nous avons détaillé ce que couvre cette licence dans notre article sur les robotaxis XPeng YOYO. Tesla, de son côté, exploite déjà son service de robotaxis au Texas, dont nous suivons chaque semaine le registre public des véhicules.

Pour les entreprises

Pour une flotte, XPeng propose surtout le G6 et le G9. Autonomie, recharge 800 V, coût d’usage : tout est dans notre guide XPeng en flotte. Et si vous roulez en électrique, inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag : vous recevrez nos relevés de marché chaque mois.

Sources : communiqué de XPeng du 31 octobre 2026 (« XPENG Announces Vehicle Delivery Results for October 2026 », diffusé par PR Newswire ; la page du site investisseurs ir.xiaopeng.com refusait l’accès le 3 novembre, texte lu dans sa diffusion) ; communiqués de XPeng du 1er octobre 2026 (septembre et troisième trimestre) et de novembre 2025 (octobre 2025) ; OFV, registreringsstatistikk, octobre 2026 ; PFA / AAA Data, dossier de presse du 1er novembre 2026 ; xpeng.com/fr, page « Nous trouver », relevée le 2 novembre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA