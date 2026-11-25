Borne pilotable à domicile : l’aide de 500 € annoncée pour 2027, ce qui est confirmé et ce qui ne l’est pas

Le gouvernement a inscrit une aide de 500 € pour les bornes de recharge pilotables à domicile à partir du 1er janvier 2027, versée avec la prime CEE. Le texte n'est pas paru, et les députés ont refusé le retour du crédit d'impôt.

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Une aide de 500 € pour installer une borne de recharge pilotable à domicile, à partir du 1er janvier 2027 : l’annonce circule depuis quelques jours chez les installateurs. Elle est vraie. Le gouvernement l’a inscrite le 15 octobre 2026 dans la seconde phase de son plan d’électrification. Mais le texte qui dira qui y a droit, et comment l’obtenir, n’est pas encore paru. Voici ce que disent les sources officielles, et ce qu’elles ne disent pas encore.

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Ce que le gouvernement a annoncé

La mesure figure sur la page du ministère de l’Économie consacrée au plan d’électrification, publiée le 15 octobre 2026. C’est la sixième des dix-sept mesures, intitulée « Baisser le prix de la recharge électrique de 35 % avec une borne pilotable maison ». Le texte tient en trois lignes :

le montant : 500 euros ;

: 500 euros ; la date : à partir du 1er janvier 2027 ;

: à partir du 1er janvier 2027 ; le canal : la prime « sera intégrée à celle des Certificats d’économies d’énergie (CEE) pour les véhicules électriques ».

Concrètement, ce ne sera donc pas un crédit d’impôt, mais un complément à la prime Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques ». Cette prime est financée par les fournisseurs d’énergie et de carburant, obligés de financer des économies d’énergie, et non par le budget de l’État. Les 35 % de baisse annoncés sont le chiffre du gouvernement : une borne pilotable lance la recharge aux heures où l’électricité coûte le moins cher.

Ce qui n’est pas encore écrit

Au 25 novembre 2026, aucun texte d’application n’est publié. La page officielle du Coup de pouce véhicules électriques, mise à jour le 5 novembre, ne parle pas encore de borne. Restent donc ouverts :

qui y aura droit : tous les ménages, ou seulement ceux qui touchent déjà la prime à l’achat d’une électrique ;

: tous les ménages, ou seulement ceux qui touchent déjà la prime à l’achat d’une électrique ; quelles bornes seront retenues, et selon quelle définition du pilotage ;

seront retenues, et selon quelle définition du pilotage ; comment la demander , et à quel moment ;

, et à quel moment ; si une borne posée en 2026 pourra en profiter. Rien ne l’indique à ce jour.

Un point mérite l’attention avant de signer un devis. Dans le dispositif des CEE, la prime doit aujourd’hui être demandée avant l’engagement des travaux : un devis signé trop tôt peut la faire perdre. Rien ne dit encore que la règle sera la même pour cette aide, mais c’est celle qui s’applique aux autres primes CEE.

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Le même jour, les députés ont refusé le retour du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt pour borne de recharge couvrait 75 % de la dépense, dans la limite de 500 € par borne pilotable. Il a pris fin pour les dépenses payées après le 31 décembre 2025. Le 15 octobre 2026, jour de l’annonce du plan, l’Assemblée nationale examinait le projet de loi de finances pour 2027. Trois amendements proposaient de le rétablir, selon le compte rendu de la troisième séance :

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le n° 3787 de Sophie Mette : de 2027 à 2029, plafond porté à 1 000 €, réservé aux ménages modestes et aux classes moyennes ;

le n° 1488 de Jean-Pierre Vigier : un rétablissement pour deux ans ;

le n° 2320 de Jean-Luc Fugit : un rétablissement pour un an, pour les bornes pilotables bidirectionnelles.

Le rapporteur général, Philippe Juvin, a rappelé que le dispositif avait coûté 22 millions d’euros sa dernière année. La commission était favorable aux deux derniers amendements. Le ministre David Amiel s’y est opposé. Il a fait valoir que 40 % des voitures neuves vendues sont électriques et que la France compte environ 200 000 bornes publiques. D’autres soutiens existent selon lui : TVA réduite, aides des collectivités et des copropriétés. L’amendement n° 3787 a été rejeté par 39 voix contre 23, et les deux autres ont aussi été rejetés.

Le choix du gouvernement est donc fait : une prime de 500 € financée par les CEE plutôt qu’un crédit d’impôt payé par le budget. C’est le même plafond qu’avant, mais pour un montant fixe et non plus pour 75 % de la dépense.

Et d’ici le 1er janvier ?

En maison individuelle, il n’y a plus d’aide nationale pour une borne payée en 2026. Notre guide des aides pour installer une borne de recharge en 2026 fait le point sur ce qui reste, en copropriété notamment avec Advenir. Ce qui ne change pas : au-delà de 3,7 kW, la borne doit être posée par un installateur qualifié IRVE ; dans un logement, la pose relève alors de la TVA à 5,5 %, quel que soit l’âge du logement. Nous détaillons les mentions obligatoires d’un devis IRVE.

Pour un propriétaire de Tesla qui recharge déjà chez lui, l’intérêt d’une borne pilotable est simple : recharger la nuit, en heures creuses, au prix le plus bas de son contrat. Nous mettrons cet article à jour dès la publication du texte qui fixera les conditions de la prime.

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Sources : ministère de l’Économie, « Lancement de la seconde phase du plan d’électrification », 15 octobre 2026 ; Assemblée nationale, compte rendu de la troisième séance du jeudi 15 octobre 2026 ; ministère de la Transition écologique, page Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques », mise à jour du 5 novembre 2026, consultée le 25 novembre 2026. Image : Tesla Wall Connector, photo 4300streetcar, Wikimedia Commons, licence CC BY 4.0.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.