Une borne de recharge au garage, des panneaux solaires sur le toit, une batterie pour stocker sa production, une pompe à chaleur à la place de la chaudière : le projet est clair, mais trouver un artisan sérieux l’est beaucoup moins. Artisans ENR, l’application de Tesla Mag disponible sur iPhone depuis le 9 novembre 2026, sert à cela : décrire son projet en deux minutes et être mis en relation avec un professionnel vérifié de son secteur.

L’écran d’accueil d’Artisans ENR et ses cinq métiers. Capture d’écran Tesla Mag.

Pas un annuaire : une demande vérifiée

La plupart des plateformes de devis revendent la même demande à plusieurs entreprises, et le particulier reçoit des appels en rafale. Artisans ENR fonctionne autrement. L’équipe de Tesla Mag lit chaque projet, le vérifie, puis vous met en relation avec un professionnel de votre secteur. Vos coordonnées ne sont transmises qu’avec votre accord. Les professionnels avec qui nous travaillons sont validés par Tesla Mag : Kbis et qualifications.

Cinq métiers dans l’appli

Borne de recharge , en maison ou en copropriété, posée et mise en service par un installateur IRVE certifié. Voir aussi notre page devis de borne de recharge.

, en maison ou en copropriété, posée et mise en service par un installateur IRVE certifié. Voir aussi notre page devis de borne de recharge. Panneaux photovoltaïques : jusqu’à trois devis d’installateurs RGE, avec une étude de production faite sur votre toiture et votre orientation (devis de panneaux solaires).

: jusqu’à trois devis d’installateurs RGE, avec une étude de production faite sur votre toiture et votre orientation (devis de panneaux solaires). Batterie domestique , dimensionnée sur votre consommation réelle et couplée au photovoltaïque (calculateur de batterie).

, dimensionnée sur votre consommation réelle et couplée au photovoltaïque (calculateur de batterie). Pompe à chaleur , air-eau ou air-air, dimensionnée sur votre consommation et non sur la surface (calculateur de pompe à chaleur).

, air-eau ou air-air, dimensionnée sur votre consommation et non sur la surface (calculateur de pompe à chaleur). Station de recharge en marque blanche, pour un commerce, un hôtel ou une entreprise : étude de site, raccordement Enedis, supervision et facturation.

Un même projet peut cocher plusieurs métiers, par exemple des panneaux solaires avec une batterie et une borne. Pour les quatre premiers, Tesla Mag annonce une réponse sous 48 heures ouvrées ; pour une station, nous vous rappelons pour cadrer le projet.

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Vous choisissez un ou plusieurs métiers. Vous vous connectez avec votre adresse e-mail et un code à six chiffres : un compte Tesla Mag gratuit est demandé pour déposer un projet. Vous décrivez votre projet dans un court formulaire. Vous suivez l’état de vos demandes dans l’onglet « Mes projets ».

Le service est gratuit et sans engagement pour les particuliers. Tesla Mag ne réalise pas les travaux : nous transmettons votre demande à des professionnels indépendants.

Vous êtes installateur ?

Les projets déposés dans Artisans ENR vont aux professionnels qui travaillent avec Tesla Mag. Pour en faire partie, lisez notre page installateurs : appels d’offres et affaires, puis ouvrez votre compte sur l’Espace pro.

Télécharger : Artisans ENR sur l’App Store (iPhone, iOS 17 ou plus récent).

Artisans ENR est éditée par ATGROUP, éditeur de Tesla Mag, média indépendant de la mobilité électrique depuis 2013. Tesla Mag n’est pas affilié à Tesla, Inc.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA