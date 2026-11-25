François Kalfon salue la reprise de l'usine de Hambach par BYD mais exige : pas d'usine tournevis, une coentreprise européenne et pas de BYD sur les sites militaires.

BYD à Hambach, « ce n’est pas un grand oui : c’est un oui si ! ». L’eurodéputé François Kalfon (Parti socialiste, groupe S&D) salue la reprise de l’usine mosellane par le constructeur chinois, mais pose trois conditions : pas d’« usine tournevis », pas d’accès aux marchés publics sans partenaire européen, et pas de BYD sur les sites militaires. Une voix discordante au lendemain des félicitations d’Emmanuel Macron.

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« Une première victoire du Made in Europe »

Dans un communiqué envoyé à Tesla Mag le 25 novembre, François Kalfon commence par applaudir. La reprise de l’usine Ineos de Hambach par BYD est selon lui une bonne nouvelle pour l’emploi lorrain, et « une première victoire du Made in Europe ». Il y voit le résultat du rapport de force commercial installé par l’Union européenne : droits de douane sur les voitures électriques chinoises et quotas sur les hybrides rechargeables.

Deux chiffres du communiqué demandent une précision. Il évoque 900 emplois, quand les chiffres diffusés avec l’annonce de BYD parlent d’environ 1 300 salariés sur le site. Et il cite « 35 % de droits de douane » : c’est le taux maximal appliqué aux voitures électriques chinoises, pas celui de BYD, qui paie un droit compensateur de 17 % en plus des 10 % de droits de douane classiques.

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« Il ne faut pas vendre la France à la découpe »

Le ton change ensuite. « Là où Emmanuel Macron et son gouvernement se contentent de se réjouir », écrit son équipe, l’eurodéputé appelle à la vigilance : « Il ne faut pas vendre la France à la découpe sans contrepartie. » Ses trois conditions :

Condition Ce que demande François Kalfon 1. Pas d’« usine tournevis » une vraie production en Europe : assemblage sur place, 75 % de valeur ajoutée locale et des batteries européennes, dans le cadre de l’accélérateur industriel européen 2. Pas de marchés publics sans réciprocité BYD devrait s’associer à un partenaire européen dans une coentreprise 3. Pas de naïveté sur la sécurité bannir les véhicules BYD des emprises militaires et des sites stratégiques

Sur le troisième point, il reprend son combat de novembre. Caméras, GPS, micros, capteurs : les BYD peuvent devenir, selon lui, « de véritables chevaux de Troie au cœur de nos infrastructures les plus stratégiques ». Le 4 novembre, il avait déjà écrit au Premier ministre pour demander leur interdiction sur les sites militaires, comme nous le racontions dans notre article de l’époque.

Ce que la position Kalfon change pour Hambach

Rien ne bloque pour l’instant la reprise. BYD et Ineos sont en négociations exclusives, l’opération doit encore passer par la consultation des représentants du personnel, et l’investissement, les modèles et les volumes doivent être précisés lors du sommet Choose France du 18 janvier. Nous avons détaillé le dossier dans BYD veut racheter l’usine de Hambach en Moselle.

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Mais la demande d’« usine pas tournevis » rejoint un enjeu concret pour les acheteurs : pour obtenir le Coup de pouce voiture électrique, un modèle doit atteindre un score environnemental qui dépend largement du lieu de production et de l’origine de la batterie. Une BYD assemblée à Hambach avec des batteries importées de Chine n’aurait pas le même score qu’une BYD réellement produite en Europe.

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Le parallèle avec Tesla

Tesla a montré la voie inverse : une usine complète à Grünheide, près de Berlin, qui produit le Model Y et ses batteries sur place depuis 2022. C’est ce qui permet aux Model Y allemands d’être éligibles au Coup de pouce. Si l’Europe impose à BYD les conditions défendues par François Kalfon, le constructeur chinois devra faire le même chemin, plutôt que d’assembler des kits.

Notre avis

François Kalfon dit tout haut ce que beaucoup d’acteurs de la filière pensent : une usine en Moselle, oui, mais pas à n’importe quel prix. La question de la valeur ajoutée locale est la bonne, car c’est elle qui décidera des emplois réels et de l’éligibilité aux aides. Le volet sécurité, lui, reste à documenter : aucune autorité française n’a à ce jour établi publiquement qu’une BYD transmettait des données sensibles. Nous avons interrogé BYD France sur ses projets à Hambach et publierons ses réponses dès réception.

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Sources : communiqué de François Kalfon, député européen, du 25 novembre 2026 ; communiqué de BYD du 24 novembre 2026 ; règlement d’exécution (UE) 2024/2754 instituant des droits compensateurs sur les véhicules électriques à batterie produits en Chine. Consultés le 25 novembre 2026.

Photo : François Kalfon, député européen. © Union européenne 2024, source : Parlement européen.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.