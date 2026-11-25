Dans une déclaration écrite à Tesla Mag, le ministère italien des Transports confirme que Tesla Assisted Driving arrive déjà chez certains conducteurs, et détaille sa décision du 19 novembre.

Le ministère italien des Infrastructures et des Transports a répondu par écrit à Tesla Mag, le 23 novembre. Sa déclaration confirme que la diffusion de « Tesla Assisted Driving », la conduite supervisée de Tesla (FSD), a déjà commencé pour certains conducteurs en Italie. Elle explique aussi comment Rome a pris sa décision du 19 novembre, et ce qu’elle change au volant. Voici le texte, traduit en entier.

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« Pour certains conducteurs en Italie, le déploiement a déjà commencé »

C’est la première information du ministère. Selon des « remontées informelles » qu’il a recueillies, plusieurs conducteurs ont commencé à recevoir la mise à jour logicielle. Sur les voitures couvertes par l’homologation, le système s’utilise une fois la mise à jour installée et la fonction activée. Le ministère précise que c’est Tesla qui gère le déploiement et décide du moment où chaque voiture la reçoit.

Une décision préparée depuis juillet

Le 19 novembre, l’Italie est devenue le douzième État membre de l’Union à reconnaître l’homologation provisoire délivrée par les Pays-Bas, et le premier des quatre pays les plus peuplés. Nous avions couvert l’annonce de Matteo Salvini le jour même. Le ministère explique aujourd’hui que cette décision est « l’aboutissement d’un travail technique engagé en juillet », et que les règles européennes permettent de donner accès à une nouvelle technologie pendant que l’évaluation à l’échelle de l’Union se poursuit.

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Au rond-point, le conducteur reste responsable

Le ministère prend un exemple concret : dans un rond-point en circulation urbaine, le système peut aider à diriger la voiture et à adapter sa vitesse, et il peut assister un changement de voie sur l’itinéraire choisi. Mais pendant toute la manœuvre, le conducteur reste responsable. C’est le niveau 2 : attention permanente à la route, prêt à reprendre la main à tout instant, dans les limites de l’homologation et selon les instructions du constructeur.

La déclaration du ministère, traduite en entier

Pour certains conducteurs en Italie, le déploiement de Tesla Assisted Driving a déjà commencé. Des remontées informelles recueillies par le ministère indiquent que plusieurs conducteurs ont commencé à recevoir la mise à jour logicielle. Sur les véhicules couverts par l’homologation, le système peut être utilisé une fois la mise à jour installée et la fonction activée. Tesla gère le déploiement et détermine quand la mise à jour parvient à chaque véhicule.



La décision prise par l’Italie le 19 novembre est l’aboutissement d’un travail technique engagé en juillet. Notre objectif était de donner aux conducteurs l’accès à une nouvelle technologie une fois établies les conditions de son utilisation en toute sécurité sur les routes italiennes. Les règles européennes offrent un moyen de le faire pendant qu’une évaluation à l’échelle de l’Union est encore en cours. Au terme de ses vérifications, l’autorité italienne d’homologation des véhicules a reconnu l’homologation provisoire délivrée par les Pays-Bas. L’Italie est devenue le douzième État membre de l’UE à le faire, et le premier parmi les quatre pays les plus peuplés de l’Union.



Qu’est-ce que cela signifie sur la route ? Dans un rond-point en circulation urbaine, par exemple, le système peut aider à diriger le véhicule et à ajuster sa vitesse. Il peut aussi assister un changement de voie le long de l’itinéraire choisi. Tout au long de chaque manœuvre, le conducteur reste responsable. C’est ce que signifie, en pratique, une assistance de niveau 2 : les conducteurs doivent toujours garder leur attention sur la route et être prêts à intervenir immédiatement. Ils doivent utiliser le système dans les limites de son homologation et suivre les instructions du constructeur.



L’Italie regarde aussi vers les technologies capables d’accomplir la tâche de conduite de manière autonome dans des conditions définies. En juin, le ministère a autorisé des entreprises à tester des technologies de conduite autonome sur routes ouvertes. Ces essais et la décision sur la conduite assistée sont des étapes distinctes d’un effort plus large. À mesure que les véhicules prennent en charge une part plus importante de la conduite, les gens doivent savoir exactement sur quoi ils peuvent compter de la part de la technologie, où se situent ses limites et qui est responsable au volant. Ministère italien des Infrastructures et des Transports, déclaration écrite à Tesla Mag, 23 novembre 2026. Traduction Tesla Mag.

Et la France ?

La France ne fait pas partie des douze pays. Notre carte FSD en Europe, pays par pays fait le point sur chaque État. Côté logiciel, la mise à jour 2026.44.1 apporte d’autres nouveautés. Cette déclaration fait partie de notre série sur les 28 gouvernements européens : vous roulez en Italie avec la conduite supervisée ? Racontez-le sur Mon Tesla Mag.

Source : déclaration écrite du ministère italien des Infrastructures et des Transports, transmise à Tesla Mag par son bureau de presse le 23 novembre 2026, publiable et attribuable au ministère.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.