XPENG repousse la production de masse de son robot IRON à 2027 : même horizon que Tesla Optimus

À l'AI Day, IRON annonce lui-même sa production de masse pour « l'an prochain », alors que XPENG parlait de fin 2026. Le point face à Tesla Optimus.

Le robot humanoïde IRON de XPENG ne sera pas produit en masse cette année. Pendant l’AI Day du 25 novembre à Canton, le robot a lui-même annoncé sur scène qu’il « commencera officiellement la production de masse l’an prochain ». Neuf jours plus tôt, le PDG de XPENG parlait encore de la fin de l’année. Le calendrier glisse donc vers 2027, la même année que celle visée par Tesla pour livrer Optimus à des clients extérieurs.

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De « la fin de l’année » à « l’an prochain »

Le décalage tient à deux documents officiels, à neuf jours d’intervalle :

Date Source Ce que dit XPENG 16 novembre 2026 Résultats du troisième trimestre, citation de He Xiaopeng le robot humanoïde de nouvelle génération « accélère vers la production de masse d’ici la fin de l’année » 25 novembre 2026 AI Day, séquence de présentation d’IRON « l’an prochain, je commencerai officiellement la production de masse » 25 novembre 2026 Vidéo publiée par XPENG après l’AI Day une année « du laboratoire à la validation de la production »

Le vocabulaire a changé : on ne parle plus de production de masse imminente, mais de « validation de la production ». Le dernier IRON est bien sorti de la nouvelle ligne de production de XPENG le 8 septembre 2026, selon le communiqué du 19 novembre. Mais une ligne qui sort des exemplaires n’est pas une production en grande série. Aucun prix, aucun volume et aucun client n’ont été annoncés.

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Un robot pensé pour les magasins

XPENG a en revanche précisé l’usage visé. Sur scène, la marque a opposé IRON aux robots de démonstration et aux robots télécommandés : l’objectif est d’en faire « un employé qualifié » de magasin, capable d’accueillir et de guider les clients, et un collègue pour les équipes. Sept IRON étaient présents sur scène.

Les caractéristiques restent celles publiées le 19 novembre : environ 170 cm, 76 degrés de liberté pour le corps et 21 par main, trois puces Turing conçues par XPENG pour jusqu’à 2 250 TOPS, et un modèle d’IA qui tourne dans le robot, sans téléopération.

Tesla Optimus : le même horizon, une étape d’avance

Le report place IRON sur le même calendrier qu’Optimus, avec une différence de taille : Tesla dit avoir déjà commencé la production.

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XPENG IRON Tesla Optimus Production validation de la production, production de masse annoncée pour 2027 premiers robots de qualité production sortis des lignes de Fremont (lettre aux actionnaires du 21 octobre 2026) Usine nouvelle ligne de production, premier IRON sorti le 8 septembre 2026 Fremont, et une usine plus grande en construction à Austin Puce trois puces Turing, 2 250 TOPS AI5 attendue vers avril 2027 Premiers clients non annoncés, usage visé : magasins livraisons à des clients extérieurs visées vers la fin de 2027

Nous avons détaillé le calendrier de Tesla dans notre dossier Optimus, le robot humanoïde de Tesla : production, puce AI5, premières livraisons.

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Le robotaxi aussi est prévu pour 2027

Le glissement ne concerne pas que le robot. Sur scène, XPENG a aussi donné 2027 comme date de lancement auprès du public de son premier robotaxi conçu spécifiquement, avec des essais sans conducteur d’ici la fin de 2026 à Canton. Sa fonction Turing AI Co-Driving arrive le mois prochain sur deux modèles, puis sur d’autres versions à partir du deuxième trimestre 2027.

Nos questions à XPENG

Nous avons demandé au service de presse de XPENG, le 25 novembre, la date et le volume de la production de masse d’IRON, ainsi que le prix et les premiers clients envisagés. Nous publierons ses réponses dès réception.

Notre avis

Un report de quelques semaines n’est pas un échec : passer d’un prototype à une production fiable est la partie la plus difficile, chez XPENG comme chez Tesla. Mais l’écart entre la promesse du 16 novembre et l’annonce du 25 rappelle qu’il faut lire ces calendriers avec prudence. En 2027, les deux humanoïdes devront prouver la même chose : qu’ils travaillent vraiment, chez de vrais clients, à un prix acceptable. Ce jour-là seulement, on saura qui a pris de l’avance.

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Sources : XPENG, AI Day 2026 du 25 novembre (diffusion officielle, traduction simultanée en anglais) et publication du compte @XPENG_Global du 25 novembre ; XPENG, résultats du troisième trimestre 2026 (16 novembre) et communiqué du 19 novembre 2026 ; Tesla, lettre aux actionnaires du troisième trimestre 2026. Consultés le 25 novembre 2026.

Photo : le robot IRON de XPENG exposé lors d’un salon automobile en Chine, avril 2026. Photo Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.