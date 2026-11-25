Logitech Flip Folio pour iPad Pro 11 pouces : déballage de l’étui au clavier détachable, et de la souris Mobi Fold

Un étui pour iPad Pro 11 pouces dont le clavier Bluetooth se détache et se range au dos : déballage du Logitech Flip Folio et de la souris Mobi Fold.

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Le Logitech Flip Folio est un étui-clavier pour iPad dont le clavier se détache et se range par aimant au dos de l’étui. Logitech nous l’a confié en version iPad Pro 11 pouces, avec sa souris pliable Mobi Fold. Voici le déballage, et ce qui le distingue d’un étui-clavier classique.

Les deux boîtes

La boîte du Flip Folio. Photo : Tesla Mag.

La boîte de la souris Mobi Fold. Photo : Tesla Mag.

L’étui et son clavier détachable

Fermé, le Flip Folio ressemble à une couverture d’iPad classique, en gris graphite. La différence apparaît quand on l’ouvre : le clavier n’est pas fixé à l’étui. Il est indépendant, en Bluetooth, et vient se ranger par aimant au dos de l’étui quand on ne s’en sert pas ; il s’éteint alors tout seul.

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L’étui fermé, en graphite. Photo : Tesla Mag.

L’étui et son clavier, indépendants l’un de l’autre. Photo : Tesla Mag.

Une fois l’iPad en place, l’étui se transforme en support réglable, en paysage comme en portrait, et le clavier se pose où l’on veut sur la table.

L’iPad Pro 11 pouces dans l’étui, le clavier à côté. Photo : Tesla Mag.

L’étui refermé sur l’iPad. Photo : Tesla Mag.

Ce que dit la fiche technique

Clavier : Bluetooth, détachable, connecté à trois appareils au choix (touches Easy-Switch), pour iPad, Mac, iPhone, Windows, Android ou ChromeOS.

: Bluetooth, détachable, connecté à trois appareils au choix (touches Easy-Switch), pour iPad, Mac, iPhone, Windows, Android ou ChromeOS. Autonomie : quatre piles bouton, jusqu’à deux ans d’usage à raison de deux heures par jour selon Logitech.

: quatre piles bouton, jusqu’à deux ans d’usage à raison de deux heures par jour selon Logitech. iPad compatibles : iPad Pro 11 et 13 pouces (M4, M5), iPad Air 11 et 13 pouces (M2, M3, M4) et iPad Air de 5e génération, selon le modèle de l’étui.

: iPad Pro 11 et 13 pouces (M4, M5), iPad Air 11 et 13 pouces (M2, M3, M4) et iPad Air de 5e génération, selon le modèle de l’étui. La souris Mobi Fold : pliable, elle s’allume quand on la déplie et s’éteint quand on la replie ; capteur 4 000 DPI, défilement tactile, ambidextre.

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Pour qui ?

Pour ceux qui travaillent sur iPad en déplacement, au café, dans le train ou dans la voiture pendant une recharge : le clavier se pose à la bonne distance, et l’iPad reste protégé quand on le range.

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Les deux produits figurent dans notre guide de Noël high-tech. Lisez aussi notre déballage de la barre lumineuse Quntis sur iMac.

Sources : site officiel de Logitech (consulté le 16 novembre 2026) ; fiches Amazon.fr ; photos Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.