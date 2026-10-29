343 Tesla d’occasion certifiées en vente en France, contre 325 huit jours plus tôt. La Model 3 la moins chère passe sous les 24 000 €, à 23 900 € : c’est ce que montre notre nouveau relevé de l’inventaire « Occasion certifiée » de Tesla, fait voiture par voiture dans la nuit du 26 au 27 octobre 2026. Prix par année-modèle, ce qui a bougé depuis le 19 octobre, et où sont les voitures.

Une Tesla Model 3. Photo : Damian B Oh, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Ce qui a changé en huit jours

Plus de voitures : 343 au total, dont 202 Model 3 (186 le 19 octobre), 137 Model Y (137), 2 Model S et 2 Model X (une de chaque le 19).

: 343 au total, dont 202 Model 3 (186 le 19 octobre), 137 Model Y (137), 2 Model S et 2 Model X (une de chaque le 19). Une Model 3 sous les 24 000 € : la moins chère, une Autonomie Standard Plus Propulsion de 2021 à 115 834 km, s’affiche à 23 900 €, contre 24 600 € pour la moins chère du précédent relevé. Quatre Model 3 sont sous les 25 000 €, contre deux.

: la moins chère, une Autonomie Standard Plus Propulsion de 2021 à 115 834 km, s’affiche à 23 900 €, contre 24 600 € pour la moins chère du précédent relevé. Quatre Model 3 sont sous les 25 000 €, contre deux. La Model Y d’entrée stable : la moins chère, une Propulsion de 2023, est à 29 700 € (29 600 € le 19 octobre).

: la moins chère, une Propulsion de 2023, est à 29 700 € (29 600 € le 19 octobre). Plus de voitures pour les pros : 96 voitures sont vendues avec TVA récupérable, contre 72.

Model 3 : les prix par année-modèle

Année-modèle Voitures (19/10) Prix le plus bas Prix médian (19/10) Kilométrage médian 2021 59 (53) 23 900 € 27 800 € (27 900 €) 66 098 km 2022 26 (27) 26 700 € 30 300 € (29 900 €) 48 214 km 2023 81 (69) 27 600 € 31 500 € (31 200 €) 44 320 km 2024 31 (32) 32 400 € 35 900 € (35 750 €) 40 084 km 2025 3 (3) 36 900 € 37 900 € (38 800 €) 33 734 km 2026 2 (2) 38 400 € 39 300 € (40 300 €) 13 261 km

Le millésime 2023 reste le plus fourni, avec 81 voitures, dont 61 Propulsion. C’est aussi celui qui a le plus grossi depuis le 19 octobre (+12).

Model Y : les prix par année-modèle

Année-modèle Voitures (19/10) Prix le plus bas Prix médian (19/10) Kilométrage médian 2021 1 (2) 35 000 € 35 000 € (34 850 €) 64 126 km 2022 12 (10) 34 300 € 36 950 € (36 600 €) 46 384 km 2023 47 (49) 29 700 € 33 400 € (33 400 €) 51 826 km 2024 65 (64) 30 700 € 36 200 € (36 250 €) 32 747 km 2025 12 (11) 35 600 € 39 700 € (39 400 €) 24 499 km

Côté Model Y, le stock n’a pas bougé en nombre, et les prix médians non plus, à quelques centaines d’euros près. La Model Y Propulsion de 2023 ou de 2024 reste le point d’entrée du SUV familial, autour de 33 000 à 36 000 € en médiane. Il n’y avait plus de Model Y 2026 au moment du relevé. Pour comparer avec le neuf, voir la gamme SUV de Tesla en France pour 2027.

Où sont les voitures

Maurepas (Yvelines) affiche le plus gros stock, avec 64 voitures (85 le 19 octobre), devant Décines-Charpieu, près de Lyon (53), Pulversheim, dans le Haut-Rhin (37), Seclin, près de Lille (35), Plaisance-du-Touch, près de Toulouse (34), Mérignac (33) et Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes (32). Pour trouver le centre le plus proche, voir notre premier relevé, qui détaille aussi ce qu’il faut regarder avant de réserver : fin de garantie de la batterie, plafond de kilométrage et état de la voiture.

Même méthode que le 19 octobre : l’inventaire « Occasion certifiée » de tesla.com, pour toute la France, une requête par modèle et par année-modèle, espacées de 25 à 30 secondes, entre 23 h 30 et 0 h 30 dans la nuit du 26 au 27 octobre. À chaque fois, le nombre de voitures obtenues correspond au total annoncé par Tesla. Les prix sont les prix comptant TTC affichés ce jour-là ; les médianes et les comptes sont des calculs Tesla Mag. L’inventaire bouge tous les jours : une voiture citée ici peut être vendue, ou son prix changé, quand vous lirez cet article.

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Source : inventaire « Occasion certifiée » de Tesla France (tesla.com), relevés des 19 octobre et 26-27 octobre 2026, calculs Tesla Mag.