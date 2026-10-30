« Ils restent entièrement responsables » : la Slovénie fixe les règles du FSD de Tesla, entretien avec son secrétaire d’État

La Slovénie n’a pas attendu Bruxelles. Le 7 septembre 2026, elle a reconnu l’homologation néerlandaise du FSD (supervisé) de Tesla, sixième pays de l’Union européenne à le faire. Le 20 octobre, son Parlement a adopté les règles qui encadrent son usage. Marko Dvornik, secrétaire d’État à la Mobilité et aux Transports, a répondu par écrit aux questions de Tesla Mag : ce que la loi exige du conducteur, ce que la police peut vérifier, et la priorité de la Slovénie pour la voiture électrique.

Marko Dvornik, secrétaire d’État à la Mobilité et aux Transports au ministère slovène des Infrastructures et de l’Énergie. Photo : gouvernement de la République de Slovénie.

Tesla Mag a adressé le 20 octobre une demande d’entretien écrit aux ministères des Transports des pays européens, sur la place des systèmes d’aide à la conduite supervisée comme le FSD de Tesla, rebaptisé « Tesla Conduite Assistée » en France. Le ministère slovène des Infrastructures et de l’Énergie a répondu le 23 octobre, au nom de son secrétaire d’État. Ses réponses sont traduites de l’anglais par Tesla Mag, sans coupe ; elles sont citées telles qu’envoyées dans la version anglaise de cet entretien.

« Les mêmes règles pour tous les systèmes homologués, pas seulement Tesla »

Tesla Mag : Où en est la Slovénie sur le FSD (supervisé) de Tesla et les systèmes comparables ?

Marko Dvornik : « La Slovénie soutient l’arrivée des technologies avancées d’aide à la conduite, avec la sécurité routière pour priorité. Le 7 septembre 2026, nous avons reconnu l’homologation provisoire néerlandaise du FSD (supervisé) de Tesla, devenant le sixième pays de l’UE à le faire. Notre approche est neutre sur le plan technologique : les mêmes règles s’appliquent à tous les systèmes homologués, pas seulement à Tesla. »

Pourquoi Ljubljana n’a pas attendu la décision européenne

Quelle procédure la Slovénie a-t-elle suivie : une reconnaissance nationale de l’homologation néerlandaise, ou l’attente d’une décision de l’UE ? Avec quel calendrier ?

Marko Dvornik : « Nous avons choisi de reconnaître l’homologation néerlandaise au niveau national plutôt que d’attendre une décision européenne définitive. C’est chose faite depuis le 7 septembre 2026. Notre Parlement a adopté les modifications législatives nécessaires le 20 octobre, et les nouvelles règles s’appliqueront dès le lendemain de leur publication au Journal officiel. »

Cette voie existe pour chaque État membre : l’article 39 du règlement européen 2018/858 permet de reconnaître sur son territoire une homologation délivrée par un autre pays. L’autorité néerlandaise, la RDW, a délivré la sienne le 10 avril 2026, à titre provisoire. Une autorisation valable dans toute l’Union suppose un vote des États membres, qui n’a pas encore eu lieu.

« Ils restent entièrement responsables de leur conduite »

Quelles conditions s’appliquent aux conducteurs : attention, responsabilité, routes concernées ?

Marko Dvornik : « Les conducteurs doivent rester attentifs, surveiller la circulation et être prêts à reprendre le contrôle à tout moment. Ils restent entièrement responsables d’une conduite sûre et du respect du code de la route. Les systèmes homologués peuvent être utilisés sur les routes publiques, dans leurs limites techniques, et si l’état de la route, la circulation et la météo le permettent. »

Ce que la police peut vérifier, et ce à quoi elle n’a pas accès

Comment les autorités surveilleront-elles ces systèmes une fois en service, et avec quelles données ?

Marko Dvornik : « L’autorité néerlandaise reste responsable du contrôle de la conformité technique, et la police slovène fait respecter le code de la route. Les policiers peuvent vérifier si un système homologué était actif en regardant l’écran du véhicule. Ils ne peuvent pas accéder aux données personnelles ni télécharger d’informations depuis le véhicule. »

La priorité pour 2027 : le réseau électrique

Au-delà de l’aide à la conduite, quelle est votre priorité pour la mobilité électrique en 2027 : réseau de recharge, fiabilité, prix ?

Marko Dvornik : « Notre priorité est de renforcer le réseau électrique pour accompagner le développement de la mobilité électrique et des infrastructures de recharge. »

Et la France ?

Selon Tesla, le FSD (supervisé) est disponible dans neuf pays de l’Union européenne, utilisé par plus de 100 000 clients qui ont parcouru plus de 160 millions de kilomètres. La France n’en fait pas partie. Lors de la présentation de ses résultats, le 21 octobre, Elon Musk a dit espérer une homologation à l’échelle de l’Union « peut-être d’ici quelques mois », et serait « surpris » qu’elle prenne plus longtemps que le premier trimestre 2027. Ce calendrier ne dépend pas de Tesla.

Pour la liste des pays et leurs décisions, relisez notre article sur la Slovaquie, neuvième pays d’Europe à autoriser le FSD, et notre synthèse des résultats de Tesla du troisième trimestre.

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Entretien réalisé par écrit. Réponses de Marko Dvornik transmises par le service des relations publiques du ministère slovène des Infrastructures et de l’Énergie le 23 octobre 2026, traduites de l’anglais par Tesla Mag. Chiffres de Tesla : document trimestriel du troisième trimestre 2026 et conférence du 21 octobre 2026.

Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.