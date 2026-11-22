Louer une voiture électrique à l’arrivée en train ou en avion : où, à quel prix, comment recharger

Tesla et électriques en gare et à l’aéroport : Hertz, Sixt, Europcar, Getaround, SNCF Connect, Discover Cars. Niveau de charge au retour et recharge sur place.

Vous descendez du TGV à Lyon Part-Dieu ou de l’avion à Roissy, et la suite du voyage se fait en voiture. Louer une électrique à l’arrivée, et même une Tesla, est devenu simple : les grands loueurs en ont en gare et à l’aéroport, et la France compte plus de 200 000 points de recharge publics. Voici où louer, ce qu’il faut vérifier avant de signer et comment recharger sur place. Toutes les informations ont été relevées le 22 novembre 2026 sur les sites des loueurs eux-mêmes.

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Où louer une voiture électrique en gare ou à l’aéroport

Hertz : Tesla Model 3 et Model Y

Hertz indique que sa flotte électrique comprend les Tesla Model 3 et Model Y, réservables en ligne ou dans son application. Sa page électrique cite aussi la Polestar 2, la Volkswagen ID.3, la Peugeot e-208, la Renault 5 ou la Kia Niro EV. Hertz met en avant ses agences des aéroports de Paris-CDG, Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Nice, Marseille, Toulouse-Blagnac, Bordeaux et Nantes, et des gares de Lyon Part-Dieu et d’Avignon TGV. Le modèle disponible dépend de l’agence : vérifiez-le à la réservation.

Sixt : des Tesla dans les gares parisiennes

Sixt propose des Tesla Model 3 et Model Y dans plusieurs agences parisiennes, dont Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l’Est, Saint-Lazare, Montparnasse, Bercy et l’aéroport de Paris-CDG. On y réserve une catégorie et non un modèle précis ; un filtre « Électrique » existe dans la recherche. Sixt annonce un véhicule chargé au départ et un câble Type 2 fourni. Pour une Model 3, il faut avoir 5 ans de permis et une carte de crédit pour la caution.

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Europcar : des électriques dans les grandes villes

Europcar annonce des Tesla dans sa flotte, aux côtés de la Hyundai Kona électrique et de la Fiat 500e. Il publie des pages de location électrique pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, Nantes, Montpellier, Nîmes et Avignon, et affiche des prix d’appel à partir de 50 € par jour pour certains modèles à Paris et à Lyon. Les câbles de recharge sont fournis.

Getaround : la Tesla d’un particulier ou d’un pro

Sur Getaround, on loue la voiture d’un particulier ou d’un professionnel. La plateforme indique que de nombreuses Tesla sont garées près d’une gare ou d’un aéroport. Il faut au moins sept ans de permis pour louer une Model 3 ou une Model Y. Le 22 novembre, des Model 3 y étaient proposées dès 76 € par jour, un prix qui varie selon l’annonce et la date. L’assurance tous risques est incluse.

Avec le billet de train : la location SNCF Connect

SNCF Connect permet d’ajouter une voiture à son billet. Réservée avec le train, la location bénéficie de 10 % de remise ; réservée seule, de 5 %, ou de 15 % avec une carte de réduction achetée sur SNCF Connect. On peut modifier ou annuler jusqu’à 6 heures avant la prise du véhicule. SNCF Connect cite des voitures hybrides ou électriques dans sa gamme, sans nommer de modèle : si vous voulez une électrique, vérifiez-le à la réservation.

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Comparer toutes les offres d’un coup : Discover Cars

Discover Cars est un comparateur : il ne possède pas de voitures et réserve auprès de l’un de ses plus de 1 000 loueurs partenaires, dans 164 pays. On y retrouve les offres de la gare ou de l’aéroport d’arrivée, avec une étiquette « Électrique » sur les véhicules concernés. Deux points à connaître : l’annulation est remboursée si elle intervient au moins 48 heures avant la prise en charge (d’abord sous forme d’avoir, valable 3 ans, ou sur demande sur le moyen de paiement), et la réservation d’une électrique garantit la motorisation, pas le modèle exact.

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Les pages des principales arrivées : louer une voiture à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux et à Toulouse.

Ce paragraphe contient un lien partenaire rémunéré.

Liens partenaires rémunérés : Tesla Mag perçoit une commission si vous réservez sur Discover Cars, sans surcoût pour vous.

Avant de signer : le niveau de charge au retour

C’est le point qui coûte le plus cher s’il est mal compris. Chaque loueur a sa règle :

Avis : rendre la voiture avec au moins 70 % de batterie, ou au niveau du départ. Sinon, forfait de 28,70 € entre 11 % et 69 %, et de 37,04 € à 10 % ou moins.

: rendre la voiture avec au moins 70 % de batterie, ou au niveau du départ. Sinon, forfait de 28,70 € entre 11 % et 69 %, et de 37,04 € à 10 % ou moins. Europcar : la voiture part chargée à 80 % ; avec l’option « batterie pleine », prise au comptoir, on peut la rendre vide.

: la voiture part chargée à 80 % ; avec l’option « batterie pleine », prise au comptoir, on peut la rendre vide. Hertz : la rendre au même niveau qu’au départ, ou à 10 % seulement avec l’option d’achat de recharge, facturée en plus.

: la rendre au même niveau qu’au départ, ou à 10 % seulement avec l’option d’achat de recharge, facturée en plus. Sixt : deux options de restitution, une charge prépayée à prix fixe et un service de recharge facturé au kWh. Le niveau de retour attendu est à confirmer au comptoir.

Par un comparateur comme Discover Cars, c’est la règle du loueur final qui s’applique : en général, le même niveau qu’au départ, souvent autour de 80 %.

TESLA MAG Escales Des hôtels avec borne de recharge, dans la sélection de Tesla Mag. Voir les Escales

Recharger sur place

Fin septembre 2026, la France comptait 202 804 points de recharge ouverts au public, dont 26 803 de plus de 150 kW, selon le baromètre de l’Avere-France et du ministère de la Transition écologique. Trois solutions pour une voiture de location :

Les Superchargeurs Tesla. Avec une Tesla louée chez Sixt, la recharge sur Superchargeur est incluse dans le prix ; seuls les frais d’inactivité sont facturés. Certains Superchargeurs sont aussi ouverts aux autres électriques compatibles CCS, sans abonnement, via l’application Tesla ou en mode invité. Une pré-autorisation de 50 € (application) ou 75 € (invité) est bloquée au début de la session.

Avec une Tesla louée chez Sixt, la recharge sur Superchargeur est incluse dans le prix ; seuls les frais d’inactivité sont facturés. Certains Superchargeurs sont aussi ouverts aux autres électriques compatibles CCS, sans abonnement, via l’application Tesla ou en mode invité. Une pré-autorisation de 50 € (application) ou 75 € (invité) est bloquée au début de la session. Le badge du loueur. Hertz facture son badge 1,20 € par utilisation en France, plafonné à 8,40 € quel que soit le nombre de recharges ; Sixt prête une carte Shell Recharge en agence ; Europcar propose un forfait journalier de recharge illimitée sur le réseau Electra.

Hertz facture son badge 1,20 € par utilisation en France, plafonné à 8,40 € quel que soit le nombre de recharges ; Sixt prête une carte Shell Recharge en agence ; Europcar propose un forfait journalier de recharge illimitée sur le réseau Electra. Les réseaux rapides sans abonnement. Ionity, par exemple, accepte le paiement sans contact ou par QR code sur ses bornes, sans application.

Pour la nuit, choisissez un hébergement qui recharge : Tesla Mag tient la liste des hôtels avec borne de recharge, et l’appli Mon Tesla Mag les affiche autour de vous, avec l’itinéraire et un lien pour louer une voiture à l’arrivée.

En résumé

Pour une Tesla : Hertz et Sixt en ont en gare et à l’aéroport, Getaround aussi chez des particuliers.

: Hertz et Sixt en ont en gare et à l’aéroport, Getaround aussi chez des particuliers. Pour le meilleur prix : comparez sur Discover Cars, ou ajoutez la voiture à votre billet sur SNCF Connect pour 10 % de remise.

: comparez sur Discover Cars, ou ajoutez la voiture à votre billet sur SNCF Connect pour 10 % de remise. Avant de partir : lisez la règle de niveau de charge au retour, c’est elle qui fait la différence sur la facture.

Sources : sites de Hertz, Sixt, Europcar, Avis, Getaround, SNCF Connect, Discover Cars, Tesla et Ionity, et baromètre Avere-France du 12 octobre 2026, consultés le 22 novembre 2026. Prix et conditions susceptibles d’évoluer : vérifiez-les au moment de réserver.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.