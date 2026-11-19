Jow : on a testé l’appli de courses, du menu au panier Carrefour en quelques minutes (vidéo)

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Cinq repas choisis, un menu proposé en quelques secondes, les ingrédients déjà dans le placard retirés d’un geste, puis un panier Carrefour rempli recette par recette. Ce jeudi matin, la rédaction a fait les courses de la semaine avec Jow, l’application française qui transforme un menu en liste de courses. Nous avons filmé toute la commande, du premier écran au panier final. Voici, étape par étape, comment elle se passe.

Jow, c’est quoi ?

Jow est une application de courses et de recettes. Elle propose un menu de la semaine, tiré d’un catalogue de plus de 5 000 recettes, puis transforme ce menu en panier avec les bonnes quantités chez l’enseigne de votre choix : Auchan, Carrefour, Chronodrive, Coursesu, Intermarché ou Monoprix. Jow revendique 8 millions d’utilisateurs, selon son site.

La commande en vidéo

La vidéo ci-dessous montre la commande en entier, telle que nous l’avons passée sur iPhone. Nous avons seulement retiré le prénom et l’adresse de livraison qui apparaissaient à l’écran.

Notre commande Jow chez Carrefour, du menu au panier. Vidéo : Tesla Mag.

Étape 1 : le profil du foyer et le nombre de repas

L’écran d’accueil pose une seule question : combien de repas voulez-vous préparer cette semaine ? Nous avons choisi cinq. Avant cela, le profil du foyer se remplit une fois pour toutes, en quatre rubriques : Foyer (le nombre de personnes, quatre chez nous), Régime, Goûts et Équipement de cuisine. Jow s’en sert pour filtrer les recettes et calculer les quantités.

Étape 2 : le menu sur mesure

Après un court écran « Nous vous créons un menu sur-mesure », l’application affiche les recettes. Chacune porte sa note, son temps de préparation, le nombre de couverts et parfois la mention « Coup de cœur ». Trois boutons suffisent pour ajuster : Remplacer pour changer de plat, les flèches pour modifier le nombre de couverts, la corbeille pour le retirer. Un bandeau signale au passage les produits en promotion repérés pour ce menu.

Nous avons fait défiler plusieurs propositions avant de garder notamment :

un dahl express coco et épinards , 21 minutes

, 21 minutes un cabillaud, semoule et ratatouille , 7 minutes

, 7 minutes un saumon au pesto, champignons et pommes noisettes , 26 minutes

, 26 minutes un gratin de poireaux, pommes de terre et fromage à raclette , 56 minutes

, 56 minutes un saumon, boulgour et ratatouille, 12 minutes

En bas de la liste, un encart « Compléter votre menu » propose des desserts et des boissons, comme un moelleux au chocolat ou un chocolat chaud. Au total, la commande finale compte sept recettes.

Étape 3 : on retire ce qu’on a déjà

C’est l’étape la plus maligne. Au moment de créer la liste, Jow ouvre un écran « Vous avez peut-être déjà… » qui liste les ingrédients de base du menu : curry, oignon, ail, cube de bouillon, farine. Un bouton Retirer par ligne, ou Tout retirer d’un coup. Nous avons enlevé le curry, l’ail et la farine. Pas de troisième pot de curry acheté par réflexe.

Étape 4 : le panier Carrefour se remplit seul

L’application enchaîne trois écrans d’attente, « Création du panier », « Sélection des produits » puis « Finalisation de votre panier », avant d’afficher la liste des courses chez Carrefour, recette par recette. Pour le dahl, par exemple : lentilles, crème de coco, épinards. Pour le cabillaud : filet de cabillaud, couscous, ratatouille.

Chaque produit peut être changé avec le bouton Changer, et le classement par défaut est « meilleur qualité-prix ». Les ingrédients retirés à l’étape précédente restent visibles, grisés, avec un bouton « Remettre au panier ». L’application signale aussi les lots à compléter (trois boîtes achetées, 70 centimes d’économie) et les offres du moment, comme le deuxième produit à -30 % ou la remise avec la carte Club. En fin de liste, un récapitulatif chiffre les économies trouvées sur le panier : 6,35 € dans notre cas.

Étape 5 : on complète et on valide

Avant de payer, une « liste magique » propose les produits du quotidien : papier toilette, mouchoirs, déodorant. Nous en avons ajouté quelques-uns. La commande finale compte 25 articles et 7 recettes. Il ne reste qu’à choisir le créneau de livraison et à payer, ici par Apple Pay. Jow ajoute 0,99 € de frais de service par commande.

Le détail de notre commande, le 19 novembre 2026. Capture : Tesla Mag.

Ce qui nous a plu, ce qui peut gêner

Les points forts. Le temps gagné d’abord : le menu et la liste se font en quelques minutes, sans papier ni aller-retour entre les rayons. Jow annonce jusqu’à 2 h 20 gagnées par semaine. L’étape « Vous avez peut-être déjà » évite les doublons. Les promotions sont repérées toutes seules, et l’application reste lisible du début à la fin.

Les limites. Il faut accepter les produits choisis par l’application ou les changer un par un. Les quantités suivent les recettes : un plat pour six couverts arrive vite dans le menu si on ne vérifie pas. Et les 0,99 € de frais de service s’ajoutent à chaque commande.

Et dans l’assiette ?

La livraison est prévue ce jeudi en fin de journée. La rédaction cuisinera les recettes dans les prochains jours et complétera cet article avec ses photos et son avis sur chaque plat.

Un code pour les lecteurs de Tesla Mag

Jow propose aux lecteurs de Tesla Mag le code TESLAJOW5 : 5 € offerts sur chacune des trois premières commandes, dès 60 € d’achats. Le code est valable pour les 500 premiers utilisateurs, selon Jow.

Jow figure dans notre guide de Noël de la table des fêtes. Pour composer le menu du réveillon, voyez aussi le menu de réveillon de Tesla Mag et retrouvez toutes nos idées cadeaux de Noël.

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Transparence : Jow nous a remis un bon d’achat pour passer cette commande de test, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons. Sources : site jow.fr, consulté le 19 novembre 2026 ; commande passée par la rédaction le 19 novembre 2026 ; vidéo et captures Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.