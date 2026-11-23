« La superintelligence arrive » : pour le patron de l’IA de Meta, la preuve de l’hypothèse de Riemann change tout

Alexandr Wang, directeur de l’IA de Meta, voit dans la preuve annoncée de l’hypothèse de Riemann avec Claude le signe que la superintelligence arrive. Ce qu’il écrit, et ce qui est vraiment vérifié.

« La superintelligence arrive. » C’est le titre du texte publié dimanche 22 novembre sur X par Alexandr Wang, le directeur de l’intelligence artificielle de Meta, qui dirige ses Superintelligence Labs. Vu plus de 6 millions de fois en une journée (lire le texte original), il part d’un événement que peu de gens auraient cru voir de leur vivant : la démonstration annoncée de l’hypothèse de Riemann, le problème le plus célèbre des mathématiques, obtenue par un mathématicien d’Anthropic avec l’IA Claude.

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Ce qu’écrit Alexandr Wang

Pour le fondateur de Scale AI, passé chez Meta en 2025, cette preuve marque « le début d’un changement majeur ». Il la place au-dessus de tout ce que l’humanité a accompli en matière de puissance intellectuelle, et rappelle qu’il a grandi à Los Alamos, berceau de la bombe atomique : beaucoup de physiciens, écrit-il, jugeraient celle-ci « un exercice à la maison » à côté de l’hypothèse de Riemann.

Il est difficile d’exagérer l’ampleur de la découverte à laquelle nous venons d’assister, réalisée avec l’aide d’un esprit étranger que nous ne comprenons pas. Alexandr Wang sur X, le 22 novembre 2026. Traduction Tesla Mag

Son raisonnement tient en trois étapes :

L’intelligence brute n’est plus le verrou. Quand les modèles ont commencé à réussir l’AIME, un concours de mathématiques pour lycéens, fin 2024, la suite était écrite : en deux ans, la programmation a été « presque résolue », et sont apparues des capacités offensives en cybersécurité et des agents utiles au quotidien.

Quand les modèles ont commencé à réussir l’AIME, un concours de mathématiques pour lycéens, fin 2024, la suite était écrite : en deux ans, la programmation a été « presque résolue », et sont apparues des capacités offensives en cybersécurité et des agents utiles au quotidien. Riemann est bien plus dur que la recherche en IA. Si un modèle peut aider à démontrer Riemann, il pourra aussi automatiser la recherche en IA et s’améliorer lui-même, tout en accélérant la biologie, l’économie… et la recherche sur les armes.

Si un modèle peut aider à démontrer Riemann, il pourra aussi automatiser la recherche en IA et s’améliorer lui-même, tout en accélérant la biologie, l’économie… et la recherche sur les armes. Il ne faut pas « remettre » la société à l’IA. Wang dénonce une « paresse intellectuelle » de son secteur, qui tient la superintelligence pour inévitable et ne se demande que comment la rendre sûre. Il juge « difficile d’imaginer » que l’humanité garde le contrôle d’une IA mille fois plus capable qu’elle, et appelle l’industrie à s’écarter du « chemin par défaut ».

Une preuve de 17 millions de lignes

Bernhard Riemann, qui a formulé son hypothèse en 1859. Photo vers 1863, domaine public, via Wikimedia Commons

L’hypothèse de Riemann, formulée en 1859, porte sur la répartition des nombres premiers. Elle fait partie des sept problèmes du millénaire de l’Institut Clay, dotés chacun d’un million de dollars. Le 20 novembre, Levent Alpöge, mathématicien chez Anthropic, l’entreprise qui développe Claude, a publié sur son site un texte de quatre pages : « Je crois avoir, en travaillant avec Claude, découvert une preuve de l’hypothèse de Riemann. » Il affirme que la méthode démontre aussi l’hypothèse de Riemann généralisée, pour les fonctions L de Dirichlet.

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Particularité inédite : il n’a pas publié d’article classique, mais une preuve écrite en Lean, un langage qui permet à un ordinateur de vérifier chaque étape d’un raisonnement. Elle compte environ 17,4 millions de lignes, plus de huit fois la taille de Mathlib, la grande bibliothèque mathématique de Lean. La version en langage courant dépasserait 250 000 pages, et Alpöge reconnaît lui-même ne pas encore maîtriser tout ce qu’elle contient. Il promet de la comprendre, de la simplifier et de l’écrire « proprement ».

Ce qui est vérifié, et ce qui ne l’est pas

Le 21 novembre, la communauté Lean et Mathlib s’est dite « pleinement confiante » dans la justesse de la preuve, après l’avoir fait vérifier par le noyau officiel de Lean et par plusieurs vérificateurs indépendants. Le mathématicien Michael Rubinstein a publié sa propre vérification : les 175 187 fichiers se compilent sans erreur, aucun n’est rejeté, et la preuve ne repose que sur les axiomes standard.

Mais une preuve vérifiée par une machine n’est pas encore une preuve comprise. « Pour l’instant, nous ne savons même pas pourquoi le théorème est vrai », résume Kevin Buzzard, de l’Imperial College de Londres, cité par Al Jazeera. Sur son blog, Terence Tao prévoit que la « digestion » prendra du temps. L’Institut Clay affiche toujours le problème comme non résolu : son règlement exige une publication dans une revue à comité de lecture, puis un délai d’examen par la communauté.

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Le calendrier a aussi fait jaser, l’annonce étant tombée peu après l’entrée en Bourse d’Anthropic. Alpöge anticipe la critique dans son texte : le moment est « horrible », écrit-il, mais la lecture cynique est « fausse ».

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Et Elon Musk dans tout ça ?

La sortie de Wang résonne avec la course que mène Elon Musk. Le patron de Tesla et de SpaceX a rebaptisé en octobre sa branche d’IA SpaceXSI, pour « superintelligence », et répète que son IA Grok doit comprendre l’univers. Meta, Anthropic, OpenAI, SpaceXSI : tous visent la même cible. Ce qui a changé ce week-end, c’est qu’un des plus hauts responsables du secteur affirme publiquement que le problème technique est « probablement résolu », et que la vraie question est désormais ce que l’humanité en fera.

Photo de une : Alexandr Wang, portrait officiel. Meta Platforms, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.