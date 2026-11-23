Euro NCAP du 18 novembre 2026 : Škoda Peaq record à 94 %, ORA 5, Lepas, GLE et X5 à cinq étoiles, Leaf à quatre. Le classement complet.

Euro NCAP a publié le 18 novembre sa nouvelle série de tests de sécurité, et un SUV électrique y bat un record. Le Škoda Peaq obtient 94 % en protection des occupants en cas de choc, la meilleure note jamais donnée depuis l’entrée en vigueur du protocole 2026. Neuf des dix voitures testées décrochent les cinq étoiles, dont trois électriques, trois modèles de la nouvelle marque chinoise Lepas et les Mercedes GLE et BMW X5. La Nissan Leaf s’arrête à quatre étoiles. Voici le classement complet, et ce qu’il faut regarder avant d’acheter.

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Un barème plus exigeant depuis 2026

Depuis cette année, Euro NCAP note chaque voiture en quatre étapes : la conduite sûre (aides et surveillance du conducteur, commandes, limitation de vitesse), l’évitement de l’accident (freinage d’urgence, maintien dans la voie), la protection en cas de choc (occupants, enfants, piétons et cyclistes) et l’après-accident (secours, désincarcération, appel d’urgence). Les étoiles de 2026 ne se comparent donc pas directement à celles des années précédentes.

Nouveauté de ce protocole, les aides à la limitation de vitesse sont vérifiées sur route ouverte, et plus seulement sur piste. Le BMW X5 a ainsi été conduit en Espagne, en Italie et en France : il a reconnu la bonne limitation dans 91 % des cas, soit 97 % de la distance parcourue. Euro NCAP en fait la démonstration que ces systèmes, souvent critiqués par les automobilistes pour leurs erreurs et leurs alertes intempestives, peuvent fonctionner sans gêner.

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Le classement des dix voitures testées

Modèle Énergie Étoiles Conduite sûre Évitement Protection Après-accident Škoda Peaq Électrique 5 65 % 78 % 94 % 92 % Mercedes GLE Diesel 5 74 % 87 % 90 % 92 % BMW X5 Diesel 5 71 % 85 % 87 % 92 % GWM ORA 5 Électrique 5 70 % 71 % 91 % 92 % GWM H7 Hybride 5 69 % 76 % 88 % 90 % Lepas L4 Électrique 5 64 % 84 % 90 % 92 % Lepas L6 non précisée 5 62 % 78 % 87 % 95 % Lepas L8 Hybride rechargeable 5 62 % 78 % 87 % 95 % Kia Seltos non précisée 5 67 % 71 % 84 % 90 % Nissan Leaf Électrique 4 59 % 58 % 78 % 85 %

Source : communiqué d’Euro NCAP du 18 novembre 2026. Le communiqué donne les mêmes notes aux Lepas L6 et L8, et ne précise pas la motorisation testée du L6 ni du Seltos. Euro NCAP publie aussi le résultat du Denza BAO 5, hybride rechargeable de la marque haut de gamme de BYD, mais il a été évalué pour l’essentiel selon le protocole australien ANCAP de 2025 : nous ne le classons pas avec les autres.

Škoda Peaq : le meilleur en cas de choc, pas partout

Le grand SUV électrique de Škoda obtient le maximum des points dans les chocs frontaux pleine largeur et décalé, le choc latéral contre une barrière mobile et le choc latéral contre un poteau, pour le conducteur comme pour les passagers. Il a de série un airbag central, entre les deux sièges avant, et protège bien les jambes des piétons et des cyclistes.

Son score de conduite sûre est en revanche modeste (65 %) : il lui manque la détection d’un enfant oublié à bord et la détection d’un passager mal assis. Euro NCAP le dit lui-même par la voix de son directeur des programmes, Aled Williams : la résistance au choc « n’est qu’une partie du tableau », et les Mercedes GLE et BMW X5 placent la barre plus haut pour éviter l’accident.

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GWM ORA 5 et Lepas L4 : deux petits SUV électriques chinois à cinq étoiles

Le GWM ORA 5 obtient 91 % en protection, le maximum des points pour le bassin et les jambes des piétons, et il est équipé de la détection d’enfant oublié et d’un airbag central. Son freinage d’urgence perd des points dans les croisements.

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Le Lepas L4 ouvre la série de Lepas, une marque du groupe Chery tournée vers le design, à côté d’Omoda, Jaecoo et Exeed. Il fait 84 % en évitement de l’accident, l’un des meilleurs scores de la série, grâce à ses freinages d’urgence aux intersections. Il perd des points sur l’acceptation de son maintien dans la voie par les conducteurs, l’absence de détection de ceinture mal bouclée et la protection du fémur des piétons.

Nissan Leaf : quatre étoiles, faute de radars d’angle

La nouvelle Leaf est la seule à manquer les cinq étoiles. Euro NCAP donne deux raisons : l’absence de radars d’angle avant de série, qui limite son freinage d’urgence quand une voiture arrive par le côté, et l’airbag central proposé seulement en option. Elle obtient pourtant le maximum des points pour ses commandes physiques, l’acceptation de son maintien dans la voie et l’extraction des occupants après un accident.

Et les Tesla ?

Les Tesla ne figurent pas dans cette série. Elles ont été testées selon l’ancien protocole, et c’est dans celui-ci qu’Euro NCAP a désigné la Model 3 meilleure familiale et le Model Y meilleur petit SUV des voitures testées en 2025, tous deux salués pour la protection des enfants et les aides à la conduite (palmarès 2025 d’Euro NCAP). Leurs notes ne se comparent pas aux pourcentages de 2026. Côté fiabilité, le dernier TÜV-Report 2027, publié le même jour, est moins flatteur pour le Model Y de génération précédente : nous en avons détaillé les raisons.

Ce qu’il faut regarder avant d’acheter

Le détail des quatre notes , pas seulement les étoiles : deux cinq étoiles peuvent avoir 20 points d’écart en évitement de l’accident ;

, pas seulement les étoiles : deux cinq étoiles peuvent avoir 20 points d’écart en évitement de l’accident ; La détection d’enfant oublié : présente sur l’ORA 5 et le H7, absente du Peaq ;

: présente sur l’ORA 5 et le H7, absente du Peaq ; L’airbag central : de série sur le Peaq, présent sur l’ORA 5, en option sur la Leaf. Une voiture testée avec une option ne garantit pas la même note sans elle ;

: de série sur le Peaq, présent sur l’ORA 5, en option sur la Leaf. Une voiture testée avec une option ne garantit pas la même note sans elle ; La version testée : Euro NCAP précise la motorisation et l’équipement de chaque voiture dans sa fiche détaillée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.