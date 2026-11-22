Dizengoff à Saint-Mandé : notre avis sur la livraison, pizzas et roll’s

Nous avons testé la livraison de Dizengoff, à Saint-Mandé : Norvégienne au saumon, Zaatar, couronne de roll's et Rolls choco. Notre avis.

Un mardi soir de semaine, quatre à table dont deux enfants, et pas envie de cuisiner : nous avons testé la livraison de Dizengoff, une adresse de restauration rapide de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Pizzas à pâte fine, roll’s à partager et dessert au chocolat : un dîner simple, généreux et bien livré.

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Le dîner livré, mardi 17 novembre. Photo Tesla Mag.

Dizengoff, à Saint-Mandé

Dizengoff est installé au 39, avenue du Général-de-Gaulle, à Saint-Mandé, à la limite de Paris et de Vincennes. L’établissement, exploité par la société M.S.G.Y, fait de la restauration rapide et propose la livraison à domicile. Nous avons été livrés à Charenton-le-Pont, mardi 17 novembre, vers 19 h 30, à la demande de Tesla Mag et avec l’accord du gérant, Dian Mikael, pour écrire cet article.

Notre commande pour quatre : un assortiment de pizza roll’s (saumon, et chèvre-miel), une pizza Zaatar, une pizza Norvégienne, deux pizzas Margarita pour les enfants, deux Rolls choco et une bouteille de Coca.

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La Norvégienne, notre préférée

La Norvégienne. Photo Tesla Mag.

Beaucoup de saumon, bien réparti, sur une pâte fine et bien dorée, avec des champignons : c’est la pizza qui a fait l’unanimité chez les adultes.

La Zaatar, une pizza qu’on ne trouve pas partout

La Zaatar. Photo Tesla Mag.

Le zaatar, mélange d’herbes et de sésame, donne à cette pizza blanche un goût qu’on rencontre rarement dans les pizzerias. Avec des champignons et des olives noires, c’est la découverte du dîner.

Les roll’s, à partager

La couronne de roll’s. Photo Tesla Mag.

La couronne de roll’s, garnie de fromage et parsemée de graines de nigelle, se partage à la main au milieu de la table. Elle a disparu très vite.

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Pour les enfants : Margarita et Rolls choco

La Margarita des enfants. Photo Tesla Mag.

Les enfants ont fini leurs Margarita sans rien laisser. Au dessert, les Rolls choco ont fait l’unanimité.

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Les Rolls choco. Photo Tesla Mag.

Notre avis

Un dîner simple, généreux et bien livré, exactement ce qu’on cherche pour un soir de semaine en famille. Pour une première commande, nous conseillons la Norvégienne et la Zaatar, et une couronne de roll’s à partager.

Infos pratiques

Dizengoff, 39, avenue du Général-de-Gaulle, 94160 Saint-Mandé. Téléphone : 01 43 74 79 33. Pour commander en livraison, appelez de la part de Tesla Mag, et renseignez-vous sur la zone et les horaires.

Commander Dizengoff en livraison :

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.