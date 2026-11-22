Un mardi soir de semaine, quatre à table dont deux enfants, et pas envie de cuisiner : nous avons testé la livraison de Dizengoff, une adresse de restauration rapide de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Pizzas à pâte fine, roll’s à partager et dessert au chocolat : un dîner simple, généreux et bien livré.TESLA MAGCréez votre compte gratuitVotre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours.Créer mon compte
Dizengoff, à Saint-Mandé
Dizengoff est installé au 39, avenue du Général-de-Gaulle, à Saint-Mandé, à la limite de Paris et de Vincennes. L’établissement, exploité par la société M.S.G.Y, fait de la restauration rapide et propose la livraison à domicile. Nous avons été livrés à Charenton-le-Pont, mardi 17 novembre, vers 19 h 30, à la demande de Tesla Mag et avec l’accord du gérant, Dian Mikael, pour écrire cet article.
Notre commande pour quatre : un assortiment de pizza roll’s (saumon, et chèvre-miel), une pizza Zaatar, une pizza Norvégienne, deux pizzas Margarita pour les enfants, deux Rolls choco et une bouteille de Coca.
La Norvégienne, notre préférée
Beaucoup de saumon, bien réparti, sur une pâte fine et bien dorée, avec des champignons : c’est la pizza qui a fait l’unanimité chez les adultes.
La Zaatar, une pizza qu’on ne trouve pas partout
Le zaatar, mélange d’herbes et de sésame, donne à cette pizza blanche un goût qu’on rencontre rarement dans les pizzerias. Avec des champignons et des olives noires, c’est la découverte du dîner.
Les roll’s, à partager
La couronne de roll’s, garnie de fromage et parsemée de graines de nigelle, se partage à la main au milieu de la table. Elle a disparu très vite.TESLA MAGÉnergie de la maisonComparez les offres d’électricité.Ouvrir
Pour les enfants : Margarita et Rolls choco
Les enfants ont fini leurs Margarita sans rien laisser. Au dessert, les Rolls choco ont fait l’unanimité.
Notre avis
Un dîner simple, généreux et bien livré, exactement ce qu’on cherche pour un soir de semaine en famille. Pour une première commande, nous conseillons la Norvégienne et la Zaatar, et une couronne de roll’s à partager.
Infos pratiques
Dizengoff, 39, avenue du Général-de-Gaulle, 94160 Saint-Mandé. Téléphone : 01 43 74 79 33. Pour commander en livraison, appelez de la part de Tesla Mag, et renseignez-vous sur la zone et les horaires.
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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.