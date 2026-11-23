Règles, autonomie, recharge, confort passager : les repères 2026 et sept modèles comparés pour choisir sa voiture électrique VTC. Article sponsorisé.

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Quelle voiture électrique pour faire VTC, quand chaque minute passée à la borne et chaque kilomètre d’autonomie pèsent sur votre journée de travail ? Découvrez les règles qui s’appliquent en 2026, les critères qui comptent vraiment au volant et sept modèles comparés selon votre clientèle.

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À retenir

Une voiture 100 % électrique échappe aux critères de taille, de puissance et d’âge imposés aux autres VTC.

Les plateformes appliquent en plus leurs propres listes de modèles, surtout sur leurs options haut de gamme.

Pour un usage intensif, la vitesse de recharge rapide compte autant que l’autonomie.

Quelles règles pour une voiture électrique VTC ?

Une voiture électrique VTC n’a pas à respecter les critères de taille, de puissance et d’âge imposés aux autres véhicules. Le code des transports et l’arrêté du 26 mars 2015 relatif aux véhicules VTC dispensent les modèles hybrides et électriques de ces seuils. La voiture doit seulement compter de 4 à 9 places, conducteur compris.

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L’avantage se mesure en regardant la règle générale. Une VTC thermique doit mesurer au moins 4,50 m de long et 1,70 m de large, avoir quatre portes, développer au moins 84 kW et avoir moins de sept ans.

Les plateformes ajoutent leurs propres conditions. Uber accepte par exemple tous les modèles 100 % électriques sur son option Uber Electric, mais ses options haut de gamme reposent sur des listes de modèles qui ont encore changé en 2026.

Bon à savoir

Avant d’acheter, vérifiez le modèle exact dans la liste de chaque application sur laquelle vous comptez travailler : la réglementation autorise la voiture, la plateforme décide des options qui lui sont ouvertes.

Quels critères comptent vraiment pour un usage VTC ?

Pour choisir sa voiture électrique pour faire du VTC, l’autonomie affichée ne suffit pas. Ce qui compte, c’est de finir la journée sans refuser de courses. Quatre critères départagent les modèles.

L’autonomie doit d’abord couvrir une journée de service avec de la marge, y compris par temps froid et sur l’autoroute vers les aéroports. Sans recharge à domicile, visez une batterie généreuse : chaque arrêt à la borne est une course en moins.

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La recharge rapide fait ensuite la différence. Passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes tient dans une pause, quand d’autres modèles immobilisent le chauffeur près d’une demi-heure. Le SUV électrique Volvo EX60 récupère ainsi jusqu’à 340 km d’autonomie en dix minutes sur borne rapide.

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Vos passagers, eux, jugent l’espace à l’arrière et le coffre. Une berline longue offre plus de place aux jambes, et un grand coffre avale les valises d’un retour d’aéroport sans encombrer la banquette.

Reste le coût de l’énergie. Selon le plan d’électrification du ministère de la Transition écologique, une recharge à domicile coûte environ 3 € pour 100 km d’autonomie (avril 2026), un écart qui grandit avec les kilomètres parcourus.

À retenir

Pour un chauffeur VTC, la vitesse de recharge rapide vaut autant que l’autonomie : c’est elle qui fixe le temps passé hors service.

Quelle voiture électrique pour faire VTC ? Sept modèles comparés

La meilleure voiture électrique VTC dépend de votre clientèle et de vos trajets. Sept modèles se distinguent par leur autonomie, leur recharge et leur habitabilité, de la berline premium au SUV compact. Le tableau ci-dessous résume leurs repères, avec les prix catalogue relevés en novembre 2026.

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Modèle Prix d’entrée Autonomie WLTP Recharge 10 à 80 % Coffre Volvo ES90 74 400 € 664 à 692 km 22 min 442 l (jusqu’à 464 l) Volkswagen ID.7 53 000 € 474 à 703 km 27 à 28 min (Pro, Pro S) 532 l BYD Seal 46 990 € Jusqu’à 570 km NC 485 l Kia EV6 49 990 € Jusqu’à 582 km 18 min NC Kia EV3 36 490 € 436 à 605 km 29 à 31 min 460 l Tesla Model Y NC 525 km (Propulsion) 254 km récupérés en 15 min 2 118 l sièges rabattus Volvo EX60 67 500 € 611 à 810 km 16 min (P6) 523 l (jusqu’à 634 l)

Volvo ES90 : la berline premium pour la clientèle exigeante

Longue de 5 m, avec un empattement de 3,10 m, la berline électrique Volvo ES90 offre à l’arrière l’espace qu’attend une clientèle d’affaires. Elle démarre à 74 400 € en Single Extended Range, avec 664 km d’autonomie. Sur borne de 350 kW, elle passe de 10 à 80 % en 22 minutes. Climatisation 4 zones et paiement automatique à la borne (Plug & Charge) facilitent les longues journées.

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Volkswagen ID.7 : la grande berline au prix contenu

La Volkswagen ID.7, berline électrique de près de 5 m, ouvre la catégorie des grandes berlines à 53 000 € en version Pure, avec 474 km d’autonomie. La version Pro S monte à 703 km, à partir de 62 690 €. Son coffre de 532 litres laisse de la place pour les valises d’un transfert vers l’aéroport.

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BYD Seal : la berline électrique à prix d’appel

La BYD Seal, berline électrique de la marque chinoise, démarre à 46 990 € en finition Design. Avec sa batterie de 82,5 kWh, elle annonce jusqu’à 570 km d’autonomie, et son coffre de 485 litres se double d’un coffre avant pour les câbles de recharge.

Kia EV6 : le crossover à recharge express

Le Kia EV6, crossover électrique, démarre à 49 990 € et annonce jusqu’à 582 km d’autonomie avec sa batterie de 84 kWh. Sa recharge de 10 à 80 % en 18 minutes réduit le temps perdu entre deux courses.

Kia EV3 : le SUV compact pour démarrer

Le Kia EV3, SUV compact électrique, est le modèle le plus accessible de cette sélection : 36 490 € avec la batterie de 58,3 kWh et 436 km d’autonomie. La batterie de 81,4 kWh porte l’autonomie à 605 km. Son coffre de 460 litres reste généreux pour sa taille.

Tesla Model Y : le SUV relié au réseau Superchargeur

Le Tesla Model Y, SUV électrique de taille intermédiaire, annonce 525 km d’autonomie en version Propulsion. Sur Superchargeur, il récupère jusqu’à 254 km en 15 minutes, avec une puissance de charge maximale de 175 kW. Son espace de chargement atteint 2 118 litres sièges rabattus, et sa batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km.

Volvo EX60 : le SUV à grande autonomie

Le Volvo EX60, SUV électrique de 4,80 m, vise les chauffeurs qui enchaînent les longues distances. En motorisation P6 Électrique, il démarre à 67 500 € avec 611 km d’autonomie et passe de 10 à 80 % en 16 minutes. La version P12 AWD, à partir de 78 900 €, atteint 810 km. Son coffre de 523 litres, porté à 634 litres au maximum, s’ajoute à un coffre avant de 58 litres.

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À retenir

Le prix d’entrée correspond rarement à la version la plus autonome : comparez toujours la motorisation qui couvre votre journée de service.

Applications ou clientèle privée : faut-il la même voiture ?

Le bon choix de voiture VTC électrique change selon l’endroit où vous trouvez vos clients. Sur les applications, le passager commande une catégorie de véhicule, pas un modèle : la rentabilité se joue sur le prix d’achat et le coût au kilomètre. Avec une clientèle privée, le client choisit son chauffeur, et la voiture fait partie du service.

Pour les applications, un modèle bien équipé et moins cher à l’achat, comme le Kia EV3, le Kia EV6 ou la BYD Seal, se rentabilise plus vite. Uber Electric acceptant tous les modèles 100 % électriques, le choix reste large.

Avec une clientèle d’hôtels, d’entreprises ou d’événements, le silence, l’espace à l’arrière et l’image de la voiture pèsent davantage. Une berline premium comme la Volvo ES90 répond à cette attente, et un SUV à grande autonomie comme l’EX60 rassure sur les longs transferts.

Bon à savoir

Les options haut de gamme des plateformes ont leur propre liste de modèles, révisée en 2026 : si vous visez ces courses, vérifiez-la avant d’acheter.

Faire du VTC en électrique, c’est d’abord profiter d’une règle souple : la taille et l’âge de la voiture ne sont plus des contraintes. Le choix se fait ensuite selon votre clientèle, entre un modèle économique pour les applications et une berline ou un SUV premium pour la clientèle privée.

Questions fréquentes

Quelle voiture choisir pour faire VTC ?

Une voiture 100 % électrique est le choix le plus souple, car elle échappe aux critères de taille, de puissance et d’âge. Choisissez ensuite selon votre clientèle : un modèle accessible pour les applications, une berline premium pour la clientèle privée.

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Quel est le meilleur VTC électrique ?

Il n’existe pas de modèle unique. Pour l’espace à l’arrière, la Volvo ES90 et la Volkswagen ID.7 offrent les gabarits les plus longs de cette sélection ; pour l’autonomie, le Volvo EX60 atteint 810 km en version P12 AWD.

Quelle est la meilleure voiture électrique pour les longs trajets ?

Visez à la fois une grande autonomie et une recharge rapide. Le Volvo EX60 atteint jusqu’à 810 km et récupère jusqu’à 340 km en dix minutes sur borne rapide, tandis que la Volkswagen ID.7 Pro S monte à 703 km.

Quelle voiture pour faire 100 km par jour ?

Pour 100 km par jour, toutes les voitures de cette sélection suffisent, à condition de pouvoir recharger chez soi ou près de chez soi. Le choix se fait alors sur le confort des passagers, le coffre et le prix d’achat.

Article sponsorisé. Photo : Volvo EX60, Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.