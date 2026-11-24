2 250 TOPS et 76 articulations : XPeng fera monter son robot IRON sur scène le 25 novembre à Canton

XPeng tient son AI Day le 25 novembre à Canton, à 7 h heure de Paris : robot IRON, robotaxi, conduite NGP. Ce que dit le communiqué.

XPeng a fixé le rendez-vous : son AI Day 2026 se tient ce mercredi 25 novembre à Canton, au siège du constructeur, à partir de 14 h heure de Pékin, soit 7 h à Paris. La vedette annoncée n’est pas une voiture. C’est IRON, le robot humanoïde de la marque, qui doit monter sur scène. Voici ce que XPeng a écrit dans son communiqué du 19 novembre, et ce qu’il faudra regarder mercredi matin.

TESLA MAG Créez votre compte gratuit Votre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours. Créer mon compte

IRON : 170 cm, 76 articulations et 2 250 TOPS embarqués

Le communiqué donne la fiche du robot. IRON mesure environ 1,70 m. Il compte 76 degrés de liberté sur l’ensemble du corps, et 21 dans chaque main, ce qui conditionne sa capacité à saisir des objets de formes différentes. Il est animé par trois puces Turing conçues par XPeng, pour une puissance de calcul allant jusqu’à 2 250 TOPS (milliers de milliards d’opérations par seconde).

Le point que XPeng met en avant : le modèle d’intelligence artificielle tourne dans le robot lui-même, et lui permet d’exécuter des tâches seul, « sans téléopération ». Autrement dit, personne ne le pilote à distance pendant la démonstration.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

IRON n’est plus un prototype de salon. Selon XPeng, la dernière version est sortie le 8 septembre 2026 de la nouvelle chaîne de production du constructeur. En octobre, au Mondial de l’Auto de Paris, XPeng faisait d’ailleurs essayer sa conduite assistée NGP aux visiteurs.

900 millions de dollars levés pour les robots

Le communiqué rappelle un chiffre passé presque inaperçu en Europe. En août 2026, la branche robotique de XPeng a levé plus de 900 millions de dollars, pour une valorisation de plus de 6,3 milliards de dollars après l’opération. XPeng la présente comme la plus grosse levée privée en un seul tour de l’industrie chinoise des robots, ceux qu’on appelle en Chine l’« IA incarnée ».

Le constructeur a donc les moyens de son ambition. Lors de ses résultats du troisième trimestre, publiés le 16 novembre, XPeng visait déjà la production en série de son robot pour la fin de l’année.

TESLA MAG Escales Des hôtels avec borne de recharge, dans la sélection de Tesla Mag. Voir les Escales

Robotaxi, conduite assistée, voiture volante : le reste du programme

L’AI Day ne se limite pas au robot. XPeng annonce des démonstrations de conduite automatisée « du niveau 2 au niveau 4 », de sa conduite assistée NGP à son robotaxi, et des nouvelles de ses voitures volantes. Les invités pourront monter à bord.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Le robotaxi est le sujet le plus concret. XPeng a obtenu fin octobre l’autorisation de faire rouler ses robotaxis de niveau 4 à Canton, la ville même où se tient l’AI Day. Pour le reste, le communiqué reste vague : « Plus de détails seront annoncés pendant l’événement ».

À mesure que l’IA sort du monde numérique pour entrer dans le monde physique, XPENG estime que des modèles d’IA de plus en plus puissants ne suffiront pas. Communiqué de XPENG, Canton, 19 novembre 2026. Traduction Tesla Mag.

Le thème de cette huitième édition, « ORIGIN », dit la même chose : pour XPeng, l’intelligence artificielle doit maintenant apprendre au contact du réel, dans un corps de robot ou de voiture, et pas seulement dans des centres de données.

Le même pari que Tesla avec Optimus

Le discours ressemble à celui d’Elon Musk, qui répète que le robot humanoïde Optimus pourrait un jour peser plus lourd que les voitures dans la valeur de Tesla. Nous avons fait le point sur ce que Tesla a réellement annoncé pour Optimus. Les deux constructeurs partagent une même conviction : la voiture électrique, la conduite autonome et le robot reposent sur la même brique d’intelligence artificielle.

Côté voitures, XPeng sort d’un mois d’octobre record, avec 50 237 livraisons, dont plus d’une sur quatre hors de Chine.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Quand : mercredi 25 novembre, 14 h à Canton, soit 7 h à Paris ;

: mercredi 25 novembre, 14 h à Canton, soit 7 h à Paris ; Où : au siège de XPeng, à Canton (Guangzhou) ;

: au siège de XPeng, à Canton (Guangzhou) ; Quoi : le robot IRON en action, le robotaxi, la conduite assistée NGP, les voitures volantes ;

: le robot IRON en action, le robotaxi, la conduite assistée NGP, les voitures volantes ; Notre suivi : Tesla Mag publiera l’essentiel des annonces mercredi matin.

Vous roulez en XPeng ? La G6 est le seul modèle, en dehors des Tesla, que l’on peut enregistrer sur Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag. Dites-nous ce que vous attendez de l’AI Day.

Source : communiqué de XPENG du 19 novembre 2026, diffusé par GlobeNewswire.

Créez votre compte Tesla Mag, c’est gratuit Votre véhicule sur la carte des membres

Vos badges et vos calculateurs

Les codes partenaires débloqués Créer mon compte

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.