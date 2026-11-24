« Pas suffisamment attentif » : avec la mise à jour 2026.44.1, une Tesla peut reprendre le volant seule

Mise à jour Tesla 2026.44.1 : évitement automatique de collision, profil SLOTH, options d'arrivée, carte des Superchargeurs. Ce qui change en France.

Tesla diffuse depuis le 17 novembre la mise à jour 2026.44.1. Sa nouveauté la plus étonnante tient en une ligne des notes de version : une Tesla récente peut désormais reprendre le volant d’elle-même si elle détecte que le conducteur n’est « pas suffisamment attentif ». Elle ajoute aussi un profil de conduite plus prudent que « Chill », baptisé « SLOTH » (« paresseux »), et une nouvelle carte des Superchargeurs. Voici ce que contient la mise à jour, et ce qui concerne vraiment les Tesla françaises.

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« Automatic Collision Evasion » : la voiture prend la main pour éviter un choc

La fonction s’appelle Automatic Collision Evasion, que l’on peut traduire par « évitement automatique de collision ». Selon les notes de version de Tesla, elle « active la conduite supervisée (FSD) pour tenter de mettre la voiture en sécurité, puis continuer à rouler ».

Elle peut se déclencher pendant que vous conduisez vous-même, dans deux cas :

quand la voiture détecte que vous n’êtes pas assez attentif à la route. Tesla donne un exemple très parlant : le conducteur qui se retourne pour attraper quelque chose sur la banquette arrière ;

quand la conduite supervisée a pu être désactivée involontairement.

C’est la caméra de l’habitacle, au-dessus du rétroviseur, qui surveille le regard du conducteur. Tesla renvoie au manuel du propriétaire pour le détail des conditions. Deux limites, toutefois : la fonction est réservée aux voitures équipées de l’ordinateur HW4 (Model 3, Model Y, nouvelles Model S et Model X, Cybertruck), et elle s’appuie sur la conduite supervisée. Elle ne peut donc fonctionner que là où celle-ci est autorisée.

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« SLOTH », un profil plus lent que Chill

Les profils de vitesse permettent de régler le tempérament de la conduite supervisée, du plus calme au plus pressé. La mise à jour en ajoute un, SLOTH, avec « des vitesses plus basses et un choix de voie plus prudent que CHILL ». Le profil choisi pèse aussi davantage sur le comportement de la voiture : plus il est affirmé, plus la vitesse maximale est élevée.

Autre changement de prise en main : la molette droite du volant, en la tournant vers le haut ou vers le bas, règle désormais le profil de vitesse, et non plus l’écart précis avec la limitation, en km/h. Ces réglages sont aussi accessibles directement depuis l’affichage de la conduite supervisée, sur l’écran central.

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Choisir où la voiture se gare en arrivant

Avec les « options d’arrivée », le conducteur indique où la voiture doit s’arrêter à destination : sur un parking, dans la rue, dans une allée privée, ou en simple dépose, comme un robotaxi. La voiture retient ce choix pour chaque destination. C’est le prolongement de ce que nous décrivions avec FSD V15, qui laisse choisir sa place de parking d’un doigt.

La mise à jour ajoute aussi un bouton pour démarrer la conduite supervisée à l’arrêt, depuis la position Parking, à condition que le conducteur soit assis, attaché, et que la caméra de l’habitacle ne soit pas masquée.

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FSD v14.3 : les Tesla HW3 apprennent à se garer

La version 2026.44.1 embarque la conduite supervisée v14.3.13 pour les voitures HW4, et une version v14.3 Lite pour les anciennes Tesla équipées de l’ordinateur HW3. Pour ces dernières, c’est une vraie avancée : la v14.3 Lite leur apporte le stationnement, la sortie de place et la marche arrière, et Tesla explique avoir « distillé » dans HW3 ce que son réseau de neurones a appris sur HW4.

Sur HW4, Tesla annonce un temps de réaction amélioré de 20 %, grâce à un compilateur réécrit de zéro, une meilleure gestion des véhicules d’urgence, des bus scolaires et des petits animaux, et une surveillance du regard plus fiable avec des lunettes ou sous une lumière changeante. La convocation intelligente (Actually Smart Summon) passe à 13 km/h au maximum. Un compteur affiche enfin la distance parcourue sans intervention du conducteur.

Pour tout le monde : une carte des Superchargeurs plus lisible

Une nouveauté concerne toutes les Tesla, dans tous les pays : sur la carte, les bornes de recharge se regroupent désormais en grappes à un niveau de zoom normal. En dézoomant, on voit d’un coup d’œil la couverture du réseau, plutôt qu’un semis de points illisible. La mise à jour comprend aussi des correctifs de sécurité pour toutes les Model S, 3, X, Y et pour le Cybertruck.

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Et en France ?

C’est la question qui fâche. La conduite supervisée n’est toujours pas autorisée en France : le ministère des Transports la teste sur route depuis le 2 septembre. En Europe, elle s’appelle « Tesla Assisted Driving » et douze pays l’autorisent, dont l’Italie depuis le 20 novembre. Chaque nouvelle version doit y être validée par les autorités, et la version européenne arrive toujours après l’américaine, comme nous l’avions vu avec la v14 Lite.

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Pour une Tesla française, la mise à jour 2026.44.1 se résume donc, pour l’instant, à la nouvelle carte des Superchargeurs et aux correctifs de sécurité. L’évitement automatique de collision, le profil SLOTH et les options d’arrivée dépendent de la conduite supervisée. Tesla diffuse ses mises à jour par vagues, pays par pays : nous n’avons pas encore de confirmation que la 2026.44.1 soit arrivée sur des voitures en France.

Pour retrouver l’historique, consultez notre page sur les mises à jour Tesla de 2026 et notre article sur la version 2026.38. Vous avez reçu la 2026.44.1 ? Dites-le aux autres propriétaires sur Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag.

Source : notes de version officielles de Tesla pour la mise à jour 2026.44.1, diffusée depuis le 17 novembre 2026. Traduction Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.