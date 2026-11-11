Le Cybertruck aura quelques mois de plus. Elon Musk a écrit ce mercredi 11 novembre 2026, à 18 h 11 heure de Paris, que Tesla prolongera la production de son pick-up jusqu’à la fin de l’été 2027, pour servir davantage de clients qui attendent leur commande. Cinq jours plus tôt, il annonçait un arrêt vers le milieu de l’année.

In order to work through more of the Cybertruck order backlog, production will be extended through the end of summer 2027 — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2026 Le message d’Elon Musk, le 11 novembre 2026.

Ce qu’a écrit Elon Musk

« Afin d’écouler une plus grande partie des commandes de Cybertruck en attente, la production sera prolongée jusqu’à la fin de l’été 2027 » (traduction Tesla Mag). Le message a dépassé 280 000 vues en quelques minutes.

C’est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont versé un acompte. Le 9 novembre, Elon Musk prévenait que la chaîne s’arrêterait « dans environ 8 mois », donc vers juillet, et que Tesla devrait rembourser les acomptes de beaucoup de gens. Avec une fin de production repoussée à la fin de l’été, la ligne tournerait environ deux mois de plus.

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Une semaine de rebondissements

6 novembre : Elon Musk annonce que Tesla arrêtera le Cybertruck vers le milieu de 2027, pour libérer de la place au Cybercab à Giga Texas.

Elon Musk annonce que Tesla arrêtera le Cybertruck vers le milieu de 2027, pour libérer de la place au Cybercab à Giga Texas. 7 novembre : il précise que les commandes en attente dépassent ce que Tesla peut produire avant juin ou juillet, et qu’une équipe de production sera ajoutée.

il précise que les commandes en attente dépassent ce que Tesla peut produire avant juin ou juillet, et qu’une équipe de production sera ajoutée. 9 novembre : il prévient que des acomptes seront remboursés.

il prévient que des acomptes seront remboursés. 10 novembre : seul le Cyberbeast reste à la commande aux États-Unis, à 109 990 dollars.

seul le Cyberbeast reste à la commande aux États-Unis, à 109 990 dollars. 11 novembre : la production est prolongée jusqu’à la fin de l’été 2027.

Ce qui n’est pas dit

Elon Musk ne donne pas de date précise d’arrêt, ni le nombre de Cybertruck supplémentaires que ces mois en plus permettront de fabriquer. Il ne dit pas si tous les clients en attente seront servis, ni si des acomptes seront encore remboursés. Il ne dit pas non plus si la montée en cadence du Cybercab à Giga Texas en est décalée. Tesla n’a publié aucun communiqué.

Et en France ?

Tesla n’a jamais proposé le Cybertruck en France ni ailleurs en Europe. Cette prolongation concerne les clients d’Amérique du Nord et des marchés où Tesla le vend.

Cet article existe aussi en anglais.

Source : Elon Musk sur X, 11 novembre 2026, 18 h 11 heure de Paris (x.com/elonmusk).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA