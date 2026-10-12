Un thermomètre, un électrocardiogramme, un oxymètre et un stéthoscope dans un appareil plus petit qu’un téléphone : c’est le BeamO de Withings. On l’approche du front, on pose les doigts dessus, on l’applique sur la poitrine, et le bilan s’affiche en moins d’une minute. Withings nous l’a confié pour notre guide de Noël.

Visuel officiel Withings.

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Quatre appareils en un

Withings a présenté le BeamO en Europe le 2 avril 2025, après un prix CES Innovation Award obtenu en 2024. L’appareil réunit quatre mesures que l’on trouve d’ordinaire dans quatre objets différents :

la température , sans contact, mesurée sur l’artère temporale, au niveau du front ;

, sans contact, mesurée sur l’artère temporale, au niveau du front ; un électrocardiogramme à une dérivation , en 30 secondes, avec détection de la fibrillation auriculaire et alerte en cas de fréquence cardiaque trop haute ou trop basse ;

, en 30 secondes, avec détection de la fibrillation auriculaire et alerte en cas de fréquence cardiaque trop haute ou trop basse ; la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence du pouls ;

(SpO2) et la fréquence du pouls ; un stéthoscope numérique, pour écouter le cœur et les poumons.

Withings annonce un bilan complet en moins d’une minute. L’appareil pèse environ 80 g et mesure 13,6 cm de long. Il se recharge en une heure par USB-C, et une charge dure huit mois selon la marque.

Le stéthoscope, la vraie nouveauté

C’est la fonction qui distingue le BeamO. Un disque piézoélectrique capte les sons du cœur et des poumons. On les écoute au casque, grâce à l’adaptateur USB-C vers jack fourni, et l’enregistrement peut être partagé avec un médecin. Pendant une téléconsultation, le médecin peut même écouter en direct. Pour les parents d’un enfant qui tousse un dimanche soir, c’est un vrai changement : le médecin entend ce qu’il entendrait au cabinet.

Un dispositif médical, avec ses règles

La notice du BeamO le présente comme un dispositif médical, marqué CE au titre du règlement européen 2017/745. Withings précise aussi ses limites, et il faut les lire avant d’offrir :

le thermomètre et le stéthoscope s’utilisent à tout âge ; l’électrocardiogramme et l’oxymètre à partir de 18 ans ;

l’appareil doit être manipulé par un adulte ;

l’électrocardiogramme ne doit pas être utilisé par une personne qui porte un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté ;

Withings déconseille son usage pendant la grossesse.

Le BeamO ne remplace pas un médecin. Il lui donne des mesures fiables à distance, et aide à savoir quand consulter.

L’application et le suivi

Les mesures s’enregistrent dans l’application Withings, sur iPhone ou sur Android 9 et plus, en Wi-Fi ou en Bluetooth. Withings propose en option un service, Cardio Check-up, dans son abonnement Withings+ : un cardiologue lit l’électrocardiogramme en moins de 24 heures.

Tesla Mag suit Withings depuis ses débuts. Nous avions testé sa balance Smart Body Analyzer et sa montre Steel HR.

La fiche technique en bref

Dimensions : 3,7 × 1,9 × 13,6 cm, pour environ 80 g.

: 3,7 × 1,9 × 13,6 cm, pour environ 80 g. Connexion : Wi-Fi et Bluetooth, avec une version LTE en option.

: Wi-Fi et Bluetooth, avec une version LTE en option. Résistance : indice IP22, contre les gouttes d’eau.

: indice IP22, contre les gouttes d’eau. Garantie : deux ans.

: deux ans. Innovation : six brevets selon Withings.

Withings ajoute une fonction d’analyse de la respiration, le « Breathing Index », en précisant sur sa fiche que celle-ci n’est pas un dispositif médical.

Pourquoi le BeamO est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus. Withings nous a envoyé le BeamO, et nous l’avons gardé parce qu’il répond à des situations que tout le monde connaît : l’enfant fiévreux, le parent âgé qui vit loin, le médecin qu’on ne trouve pas un week-end. Withings le destine justement aux familles avec enfants, à la téléconsultation dans les zones où les médecins manquent, et au suivi de proches âgés ou de malades chroniques.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Ce guide est pensé pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup voyagent en famille pendant les vacances, loin de leur médecin : un appareil de 80 g qui tient dans la boîte à gants du voyage a toute sa place dans la valise. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Les parents de jeunes enfants.

Ceux qui veillent sur un parent âgé, à distance.

Les familles qui voyagent souvent, ou qui vivent loin d’un médecin.

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Questions fréquentes

Le BeamO est-il un dispositif médical ?

Oui. Sa notice le présente comme un dispositif médical marqué CE selon le règlement européen 2017/745.

Peut-on l’utiliser sur un enfant ?

Le thermomètre et le stéthoscope, oui, à tout âge. L’électrocardiogramme et l’oxymètre sont réservés aux adultes, à partir de 18 ans.

Combien de temps tient la batterie ?

Huit mois par charge selon Withings, et une heure pour la recharger en USB-C.

Faut-il un abonnement ?

Non pour les mesures. L’abonnement Withings+ ajoute en option la lecture des électrocardiogrammes par un cardiologue.

Sources : communiqué de presse de Withings du 2 avril 2025, notice du BeamO (modèle SCT02) et fiche Amazon.fr, relevés le 12 octobre 2026. Produit confié par Withings pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé ce texte. Cet article ne remplace pas l’avis d’un médecin.

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