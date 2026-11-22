FSD V15 : votre Tesla vous laisse choisir votre place de parking d’un doigt

Avec FSD V15, des flèches s’affichent sur chaque place libre : on en touche une, la Tesla s’y gare. La démonstration de Sawyer Merritt, et ce que disent les notes de version.

Estimer mon projet en 2 minutes

Fini de tourner en rond sur le parking. Avec FSD V15, dont Tesla a commencé la diffusion samedi 21 novembre auprès d’un premier groupe de propriétaires américains, la voiture affiche des flèches sur chaque place libre : il suffit d’en toucher une pour qu’elle aille s’y garer. Sawyer Merritt, l’un des comptes Tesla les plus suivis sur X, a publié la démonstration dans la nuit (« OH MY GOD », écrit-il), vue par plus de 16 000 personnes qui l’ont aimée dès les premières heures.

TESLA MAG Créez votre compte gratuit Votre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours. Créer mon compte

Ce que montre la vidéo, image par image

La séquence dure 22 secondes, sans commentaire. Elle est filmée de nuit sur le parking d’un centre commercial américain (l’écran affiche 19 h 38 et 47 °F, soit 8 °C), à bord d’un Model Y.

Les flèches apparaissent. La voiture roule au pas (6 mph, environ 10 km/h). Sur la nouvelle visualisation, des chevrons blancs se posent sur les places libres, de part et d’autre de l’allée.

La voiture roule au pas (6 mph, environ 10 km/h). Sur la nouvelle visualisation, des chevrons blancs se posent sur les places libres, de part et d’autre de l’allée. Un doigt suffit. Le conducteur touche une flèche à gauche : elle passe au bleu, l’écran affiche « Autopark Ready » avec un bouton « Cancel Selection » pour annuler, et le bouton « Start Self-Driving » s’allume en bleu.

Le conducteur touche une flèche à gauche : elle passe au bleu, l’écran affiche « Autopark Ready » avec un bouton « Cancel Selection » pour annuler, et le bouton « Start Self-Driving » s’allume en bleu. La voiture se gare. Une fois la conduite autonome lancée, le titre « Parking » s’affiche, avec le rappel habituel de garder les yeux sur la route. La vue bascule au-dessus du véhicule, une flèche bleue indique la trajectoire, et le Model Y s’engage seul dans la place choisie.

Vue du dessus : la flèche bleue montre la trajectoire vers la place choisie. Image : vidéo de Sawyer Merritt sur X (@SawyerMerritt)

Un détail compte : sur la vidéo, la place est choisie alors que le FSD n’est pas encore enclenché, puis le conducteur lance la conduite autonome. La séquence ne montre pas si l’on peut toucher une place pendant que le FSD roule déjà. Elon Musk a décrit le geste « toucher la place » comme l’usage prévu, mais les premiers retours ne le confirment pas encore dans cette version, relève TeslaNorth.

Ce que disent les notes de version

Selon les notes de version relayées par TeslaNorth (logiciel 2026.38.6.11, FSD supervisé v15.0.1), la voiture apprend où vous vous êtes déjà garé à une destination et peut proposer plusieurs places sur la carte. La nouvelle visualisation, baptisée « Reality View », affiche des flèches pour les prochains virages et des repères pour les places visées. Tesla la décrit comme une vue générée en temps réel, vue d’une caméra virtuelle placée au-dessus du véhicule, qui permet de « voir et contrôler ce que le FSD prévoit de faire ».

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Côté sécurité, Tesla annonce une gestion « 25 fois meilleure des cas critiques ». C’est une mesure interne à Tesla, sans méthode publiée, et non une comparaison du nombre d’accidents.

Qui y a droit, et quand ?

Pour l’instant, très peu de monde. Les premières installations repérées concernent des Model Y américains équipés de l’ordinateur AI4 ; Tesla n’a publié ni liste de voitures éligibles ni calendrier par pays. Elon Musk a promis samedi matin une diffusion large « le mois prochain », donc en décembre. Rien n’est dit sur les voitures dotées de l’ancien ordinateur HW3.

TESLA MAG Énergie de la maison Comparez les offres d’électricité. Ouvrir

En Europe, le FSD supervisé est commercialisé sous le nom « Tesla Assisted Driving » dans les pays qui l’autorisent, mais avec une version validée par les autorités, qui arrive toujours après la version américaine. Aucune date n’est annoncée pour V15 de ce côté de l’Atlantique.

Il y a quelques mois, lors de la visite des analystes de JPMorgan à Fremont, Tesla présentait V15 comme sa prochaine grande étape (notre article). Choisir sa place d’un doigt n’en est qu’un aperçu, mais c’est le genre de fonction que tout conducteur comprend en deux secondes.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

FSD (supervisé) reste une aide à la conduite : le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main à tout moment.

Image de une : sélection d’une place avec FSD V15. Vidéo de Sawyer Merritt sur X (@SawyerMerritt).

Créez votre compte Tesla Mag, c’est gratuit Votre véhicule sur la carte des membres

Vos badges et vos calculateurs

Les codes partenaires débloqués Créer mon compte

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.