Tesla a publié les treize nouveautés de FSD V15, diffusé aux États-Unis depuis le 21 novembre : surveillance du conducteur assouplie, visualisation Reality View, mode porte-vélos et ralentissement devant les radars, une fonction qui interroge en France.

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Tesla a publié les notes de version complètes de FSD V15, la nouvelle version de sa conduite supervisée, diffusée depuis samedi 21 novembre à un premier groupe de propriétaires américains. On y trouve treize nouveautés. Certaines changent le quotidien : un conducteur en lunettes de soleil surveillé plus volontiers, un mode porte-vélos. Une autre interroge directement en France : la voiture peut désormais ralentir d’elle-même quand elle repère un radar. Voici la liste traduite, et ce qu’elle veut dire pour l’Europe.

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Les notes ont été rendues publiques samedi soir et reprises sur X par Sawyer Merritt, l’un des comptes Tesla les plus suivis (son message). Tesla Mag n’a pas encore pu les lire sur l’écran d’une voiture : la traduction ci-dessous repose sur ce texte. Pour le contexte, voir nos articles sur la promesse d’Elon Musk d’une diffusion large en décembre et sur le choix de la place de parking d’un doigt.

Ce qui change à la conduite

Navigation apprise de la flotte. Le choix de l’itinéraire passe par un modèle « de bout en bout », entraîné sur les préférences de route des conducteurs Tesla.

Le choix de l’itinéraire passe par un modèle « de bout en bout », entraîné sur les préférences de route des conducteurs Tesla. Stationnement personnalisé. La voiture s’appuie sur l’historique de vos places habituelles, et la carte affiche plusieurs options de stationnement à l’arrivée.

La voiture s’appuie sur l’historique de vos places habituelles, et la carte affiche plusieurs options de stationnement à l’arrivée. Détection élargie. Panneaux, petits animaux, débris sur la chaussée et chaînes sont mieux repérés, de même que les nids-de-poule et les détails de la route. La voiture évite mieux les flaques d’eau profondes.

Panneaux, petits animaux, débris sur la chaussée et chaînes sont mieux repérés, de même que les nids-de-poule et les détails de la route. La voiture évite mieux les flaques d’eau profondes. Vitesse. Tesla annonce une meilleure gestion de la vitesse selon le profil de conduite choisi, dans les zones scolaires, face aux limitations et par mauvais temps.

Tesla annonce une meilleure gestion de la vitesse selon le profil de conduite choisi, dans les zones scolaires, face aux limitations et par mauvais temps. Autoshift. Le passage automatique en marche avant ou arrière s’appuie désormais sur les prédictions du FSD.

Le passage automatique en marche avant ou arrière s’appuie désormais sur les prédictions du FSD. Clignotants plus discrets. Leur son est plus faible et s’estompe après quelques clics.

Lunettes de soleil et casquette : une surveillance du conducteur assouplie

C’est l’un des reproches les plus fréquents des utilisateurs du FSD supervisé : la caméra de l’habitacle, qui vérifie que le conducteur regarde la route, perd la trace de ses yeux sous une casquette ou derrière des lunettes de soleil. Selon les notes, V15 étend la surveillance par caméra à ces situations. Elle se montre aussi moins stricte avec les profils de conduite les plus rapides. Le conducteur reste responsable : la version porte toujours la mention « supervisé ».

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Un « cerveau » commun au FSD, au Robotaxi et à Optimus

Le cœur technique de la version est un nouvel encodeur de vision, la partie du réseau qui interprète les images des caméras. Il est partagé entre le FSD, le service Robotaxi et le robot humanoïde Optimus, et entraîné sur « des millions de vidéos d’internet ». Tesla en attend une meilleure capacité à généraliser, avec moins de données. L’entreprise annonce un « taux d’intervention critique » amélioré de 25 fois. C’est une mesure interne, sans méthode publiée : elle ne se compare pas à un nombre d’accidents.

« Reality View » : la nouvelle visualisation

V15 remplace les signaux affichés jusqu’ici, un par un, par une seule visualisation, baptisée « Tesla Augmented Reality ». Tesla la dit moins gourmande en calcul. Elle s’accompagne de « Tesla Reality View », une vue générée en temps réel, comme filmée par une caméra virtuelle placée au-dessus de la voiture. Elle montre ce que le FSD prévoit de faire et permet de le contrôler. Le conducteur choisit entre plein écran, carte ou écran partagé, ou un « mode calme » qui allège l’affichage. Les prochains virages de la navigation s’affichent directement dans la visualisation.

Ralentir devant les radars : une fonction qui pose question en France

C’est la nouveauté la plus commentée. Avec « Speed Camera Slowdown », le FSD supervisé peut ralentir quand il détecte un radar de vitesse. On annule en appuyant sur l’accélérateur ou en relevant son profil de vitesse. Si l’on annule deux fois au même radar, la voiture enregistre l’emplacement et ne ralentira plus à cet endroit.

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En France, le sujet est sensible. L’article R413-15 du code de la route punit d’une contravention de cinquième classe et d’un retrait de six points le fait de détenir ou d’utiliser un appareil « de nature à déceler la présence » des appareils de contrôle routier. La même règle vise les dispositifs qui avertissent de leur localisation. Une fonction qui repère un radar, puis mémorise son emplacement, devrait donc être examinée de près avant toute arrivée en Europe. Tesla ne s’est pas exprimé sur ce point, et cette version n’est diffusée qu’aux États-Unis.

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Un mode porte-vélos

Jusqu’ici, un porte-vélos ou un accessoire fixé sur l’attelage gênait le FSD. Avec le « Bike Rack Mode », on peut l’enclencher avec un porte-vélos installé : la voiture se range alors près de la destination et ne fait jamais marche arrière, pour ne pas heurter les vélos.

Et en Europe ?

Rien n’est annoncé. En Europe, le FSD supervisé est commercialisé sous le nom « Tesla Assisted Driving », dans une version validée pays par pays par les autorités, qui arrive toujours après la version américaine. Notre article sur l’homologation provisoire en Italie fait le point sur les pays qui l’autorisent. Elon Musk promet une diffusion large de V15 aux États-Unis en décembre. Aucune date n’est donnée pour l’Europe, ni pour les voitures équipées de l’ancien ordinateur HW3.

Vous roulez avec le FSD ou attendez son arrivée ? Les propriétaires en parlent dans le Forum de Mon Tesla Mag. Pour recevoir nos informations sur les mises à jour de votre voiture, créez votre compte gratuit Mon Tesla Mag.

Sources : notes de version de FSD (Supervised) V15 publiées par Tesla, reprises par Sawyer Merritt sur X le 21 novembre 2026 ; article R413-15 du code de la route (Légifrance), consulté le 22 novembre 2026. Traduction Tesla Mag. Image : vidéo de Sawyer Merritt sur X (@SawyerMerritt).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.