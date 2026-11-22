Elon Musk annonce la diffusion large de FSD V15 en décembre et une nouvelle visualisation. Ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, et l'Europe.

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Elon Musk a donné une date, au moins un mois. Ce samedi 21 novembre à 8 h 30 (heure de Paris), le patron de Tesla a écrit sur X que la version 15 du FSD (supervisé) passera « en diffusion large le mois prochain », donc en décembre. « Ce sera quelque chose de spécial », ajoute-t-il. Dans la foulée, il a promis une nouvelle interface qui « va redessiner la réalité » à l’écran. Voici ce qu’il a dit mot pour mot, ce qu’il n’a pas dit, et ce que cela peut changer en Europe.

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Mise à jour du 22 novembre : Tesla n’a pas attendu décembre pour commencer. Samedi soir, la marque a lancé la diffusion de FSD V15 (logiciel 2026.38.6.11) auprès d’un premier groupe de propriétaires américains, notes de version à l’appui : nouvelle visualisation « Reality View », choix de la place de parking sur l’écran, gestion des cas critiques annoncée « 25 fois meilleure ». La diffusion large reste prévue pour décembre. Notre article sur la sélection de place de parking, vidéo à l’appui.

Ce qu’Elon Musk a écrit, mot pour mot

L’annonce tient en deux phrases, à la fin d’un message consacré à la façon d’entraîner une intelligence artificielle. Elon Musk y explique que l’ajustement fin d’un modèle devrait être intégré à son entraînement principal, et qu’un modèle ne devrait pas avoir besoin d’un « prompt système » pour bien se comporter. Puis il passe à Tesla :

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C’est déjà le cas pour l’IA de Tesla (qui ne mérite pas encore le mot « super »). C’est l’IA la plus efficace sur Terre. FSD V15 passe en diffusion large le mois prochain. Ce sera quelque chose de spécial. Elon Musk sur X, le 21 novembre 2026 à 8 h 30. Traduction Tesla Mag. Lire le message original

Le message avait été vu plus de 2,1 millions de fois en fin d’après-midi. Elon Musk a ensuite répondu à deux propriétaires américains, et ces réponses en disent un peu plus sur le contenu de la version.

Voies réservées, insertions, nids-de-poule : ce que V15 doit corriger

Un premier propriétaire lui demande que FSD 15 cesse de refuser la voie réservée au covoiturage (« oui, j’ai des passagers », précise-t-il) et d’attendre la dernière seconde pour se placer sur la bonne file avant de tourner ou de s’insérer. Réponse d’Elon Musk : « Ça devrait être corrigé dans V15 » (message).

Un second espère « plus de nids-de-poule » et la possibilité de se garer dans son garage, ce qui ferait passer son usage du FSD de 98 % à « 99, quelque chose ». Elon Musk répond « Oui », puis ajoute : « La nouvelle interface va redessiner la réalité d’une façon hallucinante. Difficile à décrire, mais c’est génial » (message). Ce « oui » répond à la question entière : il ne dit pas lequel des deux points sera traité, ni comment.

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La visualisation, c’est ce que la voiture affiche sur l’écran central : la route, les voitures, les piétons, les cyclistes, tels que les caméras les reconstruisent. Tesla l’a déjà fait évoluer plusieurs fois. Une refonte annoncée en même temps qu’une nouvelle version du FSD irait dans le sens de ce que Tesla décrit dans ses brevets, comme celui publié le 19 novembre sur la mesure des distances par les caméras.

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Ce que le message ne dit pas

La date exacte : « le mois prochain », sans jour. Tesla diffuse d’habitude une nouvelle version à un premier cercle de testeurs avant de l’élargir ;

: « le mois prochain », sans jour. Tesla diffuse d’habitude une nouvelle version à un premier cercle de testeurs avant de l’élargir ; Les voitures concernées : rien sur l’ordinateur de bord nécessaire. La question compte pour les propriétaires de voitures équipées de l’ancien ordinateur HW3 ;

: rien sur l’ordinateur de bord nécessaire. La question compte pour les propriétaires de voitures équipées de l’ancien ordinateur HW3 ; Les pays : rien sur l’Europe ni sur la Chine ;

: rien sur l’Europe ni sur la Chine ; La liste des nouveautés : le message de 8 h 30 n’en donnait aucune. Tesla a publié ses notes de version le soir même, en lançant la diffusion auprès d’un premier groupe de propriétaires (voir la mise à jour en tête d’article).

Une précaution, enfin : les calendriers donnés par Elon Musk pour le FSD ont souvent glissé. Il évoquait déjà V15 cet été, lors de la visite des analystes de JPMorgan à Fremont. Cette fois, il donne un mois précis, ce qui l’engage davantage.

Et en Europe ?

En Europe, le FSD (supervisé) s’appelle « Tesla Assisted Driving ». Douze pays l’autorisent désormais : les onze de la liste publiée par Tesla, dont la Finlande depuis le 11 novembre, et l’Italie, qui a donné une homologation provisoire le 20 novembre. La version diffusée sur le continent est adaptée aux règles européennes : nous avions détaillé ce que changeait la v14 pour ces pays.

Rien ne dit que V15 arrivera en Europe en même temps qu’aux États-Unis : chaque nouvelle version doit passer par les autorités qui ont homologué le système. Tesla espère une homologation dans toute l’Union d’ici mars, comme elle l’avait indiqué lors de ses résultats du troisième trimestre. En France, le système n’est toujours pas autorisé ; le ministère des Transports le teste sur route depuis le 2 septembre.

Le même logiciel conduit les Cybercab

L’annonce tombe deux jours après une autre. Le 19 novembre, le compte Robotaxi de Tesla a publié une courte vidéo avec ces mots : « Howdy Dallas. Le Cybercab est arrivé dans votre ville » (message). Dallas devient la deuxième ville du Cybercab après Austin. Le registre des véhicules autonomes du Texas, que nous relevons chaque jour, comptait ce samedi 1 507 véhicules déclarés par Tesla, dont 773 Cybercab, sans changement depuis vendredi. Tesla y avait déclaré d’un coup 200 Cybercab millésime 2027 la semaine dernière.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.