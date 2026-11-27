84 dollars au lieu de 387 par jour : le transporteur HMD explique pourquoi il a commandé 50 Tesla Semi

HMD Trucking, 650 camions diesel à Chicago, a reçu son premier Tesla Semi le 2 novembre. Son essai de 6 440 km, ses coûts par jour et son test d'hiver.

84 dollars d’électricité au lieu de 387 dollars de gazole pour une journée de 644 km : c’est le calcul que publie HMD Trucking pour expliquer sa commande de 50 Tesla Semi. Ce transporteur de Chicago, qui fait rouler plus de 650 camions diesel, a reçu le premier le 2 novembre. Il raconte, dans un long billet daté du 16 novembre, ce qui l’a convaincu et ce qu’il va tester cet hiver.

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Un transporteur diesel, pas une flotte de démonstration

HMD Trucking est une entreprise familiale née à Chicago en 1998. Elle transporte des marchandises pour le compte de ses clients dans tous les États-Unis continentaux, en fourgon, en plateau, en double remorque et en matières dangereuses. Plus de 650 camions, plus de 600 chauffeurs, presque tous en diesel.

C’est ce profil qui donne du poids à sa commande. Le 24 septembre, au lancement de la production en série du Semi dans l’usine de Sparks, au Nevada, onze clients exposaient leurs couleurs. La plupart sont de grands groupes qui livrent leurs propres entrepôts. HMD, lui, vit des délais imposés par d’autres. « Ce n’était ni une expérience, ni un coup de pub », écrit l’entreprise.

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Le premier des 50 camions est arrivé dans son dépôt de Chicago Ridge le 2 novembre. Selon HMD, c’est le premier Tesla Semi immatriculé dans l’Illinois. Les 49 autres « arrivent », sans date précise dans le billet. Nous avions détaillé le lancement de la production en série et ce qu’il change pour les gestionnaires de flotte.

6 440 km d’essai cet été : 1,74 kWh par mile

Avant de signer, HMD a fait rouler un Semi pendant l’été sur 4 000 miles (6 440 km), attelé à l’une de ses semi-remorques fourgon, chargé de vraies marchandises. Consommation relevée : 1,74 kWh par mile, soit environ 1,08 kWh par kilomètre (conversion Tesla Mag).

Le transporteur traduit ce chiffre sur une journée régionale type de 400 miles (644 km). Ses hypothèses : un tracteur diesel à 6,5 miles par gallon (environ 36 litres aux 100 km), le gazole à 6,29 dollars le gallon, le Megacharger de Tesla à 0,35 dollar le kWh et la recharge au dépôt à 0,12 dollar.

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Journée de 644 km (calcul HMD) Énergie Coût annoncé Tracteur diesel environ 62 gallons (235 litres) environ 387 $ Tesla Semi au Megacharger 696 kWh environ 244 $ Tesla Semi rechargé au dépôt 696 kWh environ 84 $

Ce sont des prix américains, et les hypothèses de HMD. En Europe, le gazole et l’électricité professionnelle n’ont pas les mêmes tarifs. Mais l’écart de rapport, du simple au quadruple entre le diesel et la recharge au dépôt, dit l’essentiel : un camion électrique rentabilise d’abord ses kilomètres quand il dort chez son propriétaire. C’est exactement le calcul que font les entreprises qui équipent leurs sites, comme Enedis et DHL Express en France.

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Ce que le Semi supprime à l’atelier

HMD insiste moins sur le prix de l’énergie que sur l’atelier. Un tracteur diesel immobilisé pour une vidange ou un capteur de filtre à particules ne rapporte rien. Sur le Semi, selon le transporteur, il n’y a plus d’huile moteur à vidanger, plus de filtre à carburant, plus de système de traitement des gaz d’échappement à diagnostiquer. Le freinage régénératif fait l’essentiel du travail, et les plaquettes s’usent beaucoup moins vite. Il reste les pneus, le lave-glace, les filtres d’habitacle et un peu de graissage.

Le vrai test commence maintenant : l’hiver de Chicago

Le premier camion va directement passer l’hiver des Grands Lacs, avec ses températures négatives, sa pluie verglaçante et le sel sur les routes. HMD veut mesurer trois choses :

l’énergie que la batterie dépense pour rester à bonne température, garée dehors par grand froid, avant d’accepter une recharge rapide ;

la consommation du chauffage de la cabine, pour que les exploitants réduisent le rayon d’action quotidien en hiver ;

le comportement du freinage régénératif sur verglas, avec un ensemble de 36 tonnes, sujet que l’équipe sécurité suit de près.

Le transporteur promet de publier ses résultats. Ce seront parmi les premières données d’un Semi en service commercial par grand froid.

Pas question d’abandonner le diesel

HMD répond d’avance à la question qu’on lui pose : il ne se débarrasse pas de ses camions diesel. Les 50 Semi feront des boucles régionales au départ de Chicago Ridge, partiront le matin et rentreront se recharger au dépôt en heures creuses. Les longues distances, à travers les Rocheuses ou les Grandes Plaines, restent au diesel, faute de chargeurs de forte puissance le long des grands axes. Le bon outil pour la bonne tournée, résume l’entreprise.

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Côté cabine, les chauffeurs retiennent trois choses : le siège central et sa vision panoramique, aidée par dix caméras extérieures ; le silence, qui réduit la fatigue après dix heures de route ; le couple immédiat pour s’insérer sur l’autoroute avec un ensemble complet. HMD précise un point souvent mal compris : le Semi ne propose ni FSD ni conduite autonome. Chaque kilomètre est conduit par un chauffeur.

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Ce que cela annonce pour l’Europe

Tesla ne publie pas ses livraisons de Semi client par client. Le témoignage d’un transporteur diesel qui détaille sa consommation et ses coûts est donc rare. Pour une entreprise française, la question se pose déjà pour les utilitaires et les voitures de fonction ; elle se posera pour les poids lourds quand le Semi arrivera en Europe. Pour échanger avec d’autres conducteurs et gestionnaires de flotte, rejoignez Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag.

Source : HMD Trucking, « The Truth About HMD’s 50 Tesla Trucks in Chicago », billet publié le 16 novembre 2026 et mis à jour le 17 novembre (hmdtrucking.com). Conversions en kilomètres, litres et tonnes : calcul Tesla Mag. Coûts en dollars : calcul et hypothèses de HMD Trucking.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.