Dès le 1er décembre, l'Union européenne fixe des quotas d'importation sur les hybrides, pays par pays. Les chiffres du règlement, et pourquoi les voitures 100 % électriques ne sont pas visées.

191 780 hybrides chinois, pas un de plus, pendant 200 jours. À partir du mardi 1er décembre, l’Union européenne plafonne les importations de voitures hybrides, pays par pays. Le règlement, publié au Journal officiel le 24 novembre, vise toutes les hybrides importées, simples ou rechargeables, quelle que soit leur origine. Les voitures 100 % électriques ne sont pas concernées.

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Ce qui change le 1er décembre

Le règlement d’exécution (UE) 2026/2614 de la Commission institue des « mesures de sauvegarde provisoires » sur les hybrides neuves destinées au transport de personnes. Il couvre les hybrides classiques (HEV), les hybrides rechargeables (PHEV) et les hybrides légères (MHEV) : toute voiture qui associe un moteur thermique et un ou plusieurs moteurs électriques, qu’elle se branche ou non.

chaque grand pays exportateur reçoit un contingent, exprimé en nombre de voitures ;

le contingent est découpé en trois périodes : du 1er décembre au 28 février, du 1er mars au 31 mai, puis du 1er au 18 juin 2027 ;

ce qui n’est pas utilisé dans une période passe à la suivante ;

une fois le contingent épuisé, « les importations du produit concerné ne sont pas autorisées à entrer dans l’Union » ;

la mesure dure 200 jours au plus. Des mesures définitives peuvent suivre dans les neuf mois qui suivent l’ouverture de l’enquête, le 30 octobre.

Pour les voitures fabriquées en Chine, il faut en plus un certificat d’exportation délivré par la chambre de commerce chinoise des machines et de l’électronique (CCCME). La Commission rappelle que ces mesures mettent en œuvre l’entente conclue avec Pékin le 9 octobre pour modérer les exportations chinoises d’hybrides, mais qu’elles s’appliquent à toutes les origines.

Les quotas, pays par pays

La règle de calcul est écrite dans le règlement : le volume importé de chaque pays en 2025, majoré d’un peu plus de 15 %, la croissance moyenne du marché européen des hybrides sur trois ans. Seuls les pays qui pesaient plus de 2 % des importations en 2025 ont un contingent propre. Tous les autres se partagent un contingent commun de 822 voitures sur la période.

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Pays d’origine 1er déc. – 28 févr. 1er mars – 31 mai 1er – 18 juin Total sur 200 jours Chine 86 301 88 219 17 260 191 780 Japon 76 900 78 609 15 380 170 889 Turquie 56 844 58 107 11 369 126 320 Royaume-Uni 47 431 48 485 9 486 105 402 Corée du Sud 30 566 31 245 6 113 67 924 Mexique 15 640 15 987 3 128 34 755 Maroc 10 779 11 019 2 156 23 954 Serbie 8 709 8 902 1 742 19 353 États-Unis 8 317 8 502 1 663 18 482 Autres pays 370 378 74 822

Source : annexe II du règlement (UE) 2026/2614. Totaux : calcul Tesla Mag. L’Afrique du Sud est exemptée, comme les pays de l’Espace économique européen, le Kenya et l’Ukraine.

Pourquoi Bruxelles freine : les hybrides chinoises multipliées par dix

Selon les chiffres d’Eurostat repris dans le règlement, l’Union a importé 957 965 hybrides en 2023, 1 225 813 en 2025, et 1 423 691 sur les douze mois de juillet 2025 à juin 2026. La hausse vient surtout de Chine : 46 001 voitures en 2023, 302 403 en 2025, puis 486 582 sur la dernière période de douze mois. Le Maroc et la Serbie progressent aussi très vite, quand le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni stagnent ou reculent.

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Le plafond chinois de 191 780 voitures en 200 jours correspond à un rythme d’environ 350 000 par an (calcul Tesla Mag). C’est moins que les 486 582 importées sur les douze derniers mois connus. Pour les marques chinoises qui misent sur l’hybride rechargeable en Europe, le frein est réel. Dans son communiqué, la Commission juge imminente la menace d’un préjudice grave pour les constructeurs européens d’hybrides, qui perdent des parts de marché alors que ce marché grandit.

Ce que cela change pour l’acheteur

Rien ne change pour une voiture déjà en Europe. Pour une hybride importée, en revanche, la question devient celle du stock. Si le contingent d’un pays est épuisé avant la fin d’une période, plus aucune voiture de cette origine ne peut être importée avant l’ouverture de la période suivante. Les importateurs devront donc répartir leurs volumes sur l’hiver et le printemps. Le droit de douane habituel continue de s’appliquer aux voitures importées dans le quota.

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Les marques qui assemblent leurs hybrides dans l’Union échappent aux quotas. C’est tout l’enjeu des usines européennes des constructeurs chinois, comme le projet de BYD à Hambach, en Moselle, et des voitures que BYD fabrique en Hongrie.

L’électrique laissé de côté, Tesla hors du champ

Les voitures électriques à batterie ne sont pas visées : elles relèvent déjà d’un autre dispositif. Depuis octobre 2024, celles qui viennent de Chine paient des droits compensateurs, de 17 % pour BYD à 35,3 % pour SAIC, rappelle le règlement. Tesla, qui ne vend que des voitures 100 % électriques et livre l’Europe depuis Berlin et Shanghai, n’est donc pas concerné par les quotas.

Le règlement le dit en creux : selon la Commission, les hybrides servent de « solution de remplacement fréquemment utilisée » pendant la transition, et de laboratoire pour les constructeurs européens. Protéger cette production, c’est aussi, pour Bruxelles, financer les voitures électriques de demain. Sur le terrain, l’électrique avance déjà : en octobre, l’Europe a immatriculé plus de voitures électriques que d’essence et de diesel réunis.

Tesla Mag a interrogé l’Avere-France et la Commission européenne le 26 novembre. Leurs réponses seront ajoutées à cet article dès leur réception.

Sources : Commission européenne, communiqué IP/26/2564 du 24 novembre 2026 ; règlement d’exécution (UE) 2026/2614 de la Commission du 23 novembre 2026, Journal officiel de l’Union européenne, série L, 24 novembre 2026 (considérants, article 1er, article 2 et annexe II). Totaux et rythme annuel : calculs Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.