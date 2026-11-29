« Avec possibilité de vote » : le 15 décembre, l’Europe peut ouvrir le FSD de Tesla à toute l’Union

L'ordre du jour officiel du comité technique des véhicules à moteur prévoit, le 15 décembre 2026, un examen de l'homologation de Tesla « avec possibilité de vote ». Ce qu'il faut pour que le texte passe, et le poids de la France.

La Commission européenne a publié l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité technique des véhicules à moteur, le TCMV. Le 15 décembre 2026, de 10 h 40 à 11 h 10, les États membres examineront à nouveau l’homologation néerlandaise du système de conduite assistée de Tesla, cette fois « avec possibilité de vote ». Si le vote a lieu et qu’il est positif, la fonction pourra être ouverte dans toute l’Union, France comprise. Ce que dit le document, et ce qu’il faut pour que le texte passe.

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Ce que dit l’ordre du jour officiel

Le document, daté du 24 novembre 2026 à Bruxelles, émane de la direction générale du Marché intérieur de la Commission. Il fixe le programme de la 120e réunion du TCMV, le 15 décembre de 10 h à 15 h. Le point 4 porte sur la « poursuite de l’examen du projet de décision d’exécution de la Commission autorisant le Royaume des Pays-Bas à accorder une réception UE par type pour le système « Tesla Assisted Driving » », suivi de la mention entre parenthèses « with possible vote », avec possibilité de vote. Trente minutes y sont réservées.

C’est un changement de formulation. L’ordre du jour de la réunion précédente, le 6 octobre 2026, ne prévoyait qu’une poursuite des discussions sur le dossier. Cette fois, la Commission se laisse la possibilité de faire voter les États membres. Possibilité ne veut pas dire certitude : le vote peut encore être reporté à une réunion suivante si la Commission estime que le texte n’est pas prêt.

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Pourquoi ce vote compte pour les conducteurs français

Aujourd’hui, Tesla Conduite Assistée, le nom français du FSD (Supervised), n’est pas disponible en France. Le système roule dans douze pays européens sur la base d’une homologation provisoire accordée par l’autorité néerlandaise des véhicules, la RDW, le 10 avril 2026, puis reconnue un à un par onze autres pays, l’Italie en dernier le 19 novembre (notre tableau pays par pays).

Cette voie nationale a ses limites : chaque pays décide seul, et Paris n’a rien annoncé. La décision examinée au TCMV ferait passer le système à l’échelle européenne. Une réception UE par type vaut dans les 27 États membres, sans reconnaissance pays par pays.

Ce qu’il faut pour que le texte passe

Le TCMV se prononce à la majorité qualifiée : au moins 15 États membres sur 27, représentant au moins 65 % de la population de l’Union. Les douze pays de l’Union qui autorisent déjà le système (Pays-Bas, Lituanie, Estonie, Danemark, Belgique, Slovénie, République tchèque, Croatie, Slovaquie, Lettonie, Finlande et Italie) pèsent 28,6 % de la population européenne, selon les chiffres d’Eurostat au 1er janvier 2025 (calcul Tesla Mag).

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Scénario États Part de la population de l’UE Les 12 pays qui autorisent déjà le système 12 28,6 % + l’Allemagne 13 47,1 % + l’Allemagne et la France 14 62,4 % Seuil de la majorité qualifiée 15 65 %

Ce tableau ne préjuge pas du vote de chaque pays : un État qui a reconnu l’homologation néerlandaise chez lui n’est pas tenu de voter pour au niveau européen. Il montre en revanche le poids des grands pays. Le ministère fédéral allemand des Transports écrivait le 6 octobre soutenir une homologation européenne rapide. Avec l’Allemagne et la France, le compte atteindrait 14 États et 62,4 % : il faudrait encore au moins un pays de plus pour franchir les deux seuils. Sans la France, qui représente 15,3 % de la population de l’Union, le seuil de 65 % devient très difficile à atteindre. La position de Paris pèse donc lourd.

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Et la France ?

Le gouvernement français n’a pas fait connaître publiquement sa position. Tesla Mag a interrogé le ministère des Transports le 20 octobre 2026, dans le cadre de sa consultation des autorités de 28 États européens ; le ministère a accepté de répondre par écrit, et ses réponses n’ont pas encore été publiées. Sur son site, Tesla indique toujours que la fonction « n’est actuellement pas disponible en France ».

Même en cas de vote positif le 15 décembre, l’arrivée dans les voitures ne serait pas immédiate : la décision doit encore être adoptée par la Commission, puis Tesla active la fonction par mise à jour à distance, au calendrier qu’elle choisit.

Le FSD face aux gouvernements européens

Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a interrogé les autorités de 28 États européens sur le système de conduite assistée de Tesla : leur position, leur calendrier, la sécurité, les données et les conditions d’une reconnaissance. Les réponses sont publiées après relecture par chaque autorité, dans notre dossier. Dernière en date : l’Italie, qui confirme que le déploiement a commencé.

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Sources : Commission européenne, DG GROW, ordre du jour provisoire de la 120e réunion du TCMV, 24 novembre 2026 ; Eurostat, population au 1er janvier 2025 (tps00001) ; ministère fédéral allemand des Transports ; tesla.com. Consultés le 28 novembre 2026. English version: Tesla FSD: the EU may vote on December 15.

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Photo : Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.