285 Cybercab en un jour : Tesla déclare son plus gros lot de robotaxis au Texas, 1 841 véhicules

Record au registre du Texas : 285 Cybercab ajoutés en 24 heures. La flotte de robotaxis de Tesla compte 1 841 véhicules, dont 60 % de Cybercab.

285 Cybercab ajoutés en une journée. C’est le plus gros lot que Tesla ait jamais déclaré au registre des véhicules automatisés du Texas depuis le début de nos relevés. Ce vendredi 27 novembre à 16 h 08, heure de Paris, sa flotte de robotaxis y compte 1 841 véhicules : 1 107 Cybercab et 734 Model Y.

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Ce que dit le registre ce vendredi

Tesla Robotaxi, LLC : 1 841 véhicules déclarés, contre 1 556 la veille ;

les 285 nouveaux sont tous des Cybercab, aucun Model Y ajouté, aucun véhicule retiré ;

le Cybercab représente désormais 60 % de la flotte texane de Tesla (calcul Tesla Mag), contre 53 % mercredi.

Le précédent record datait du 18 novembre, quand Tesla avait ajouté 200 Cybercab d’un coup, les premiers du millésime 2027. Le 25 novembre, 49 autres avaient suivi. Le compteur n’avait plus bougé jeudi.

534 Cybercab 2027 déjà déclarés

Le registre publie le numéro de série (VIN) de chaque véhicule. Son dixième caractère code l’année-modèle : T pour 2026, V pour 2027. Les 285 nouveaux portent tous un V. Leurs numéros de fabrication vont du n° 4 724 au n° 5 363 ; quatre d’entre eux comblent des trous laissés dans les lots précédents, les 281 autres prolongent la série.

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Le registre compte donc maintenant 534 Cybercab millésime 2027, numérotés du n° 4 396 au n° 5 363, à côté des 573 Cybercab 2026 déclarés jusqu’à la fin octobre. Sur cette plage de 968 numéros, un peu plus de la moitié apparaît au Texas. Tesla ne dit pas où vont les autres, ni quand ces véhicules prendront des passagers. Le constructeur n’a pas commenté ce nouveau lot.

Sept semaines de relevés

Relevé Tesla Mag Total Model Y Cybercab 9 octobre 739 420 319 28 octobre 1 080 507 573 31 octobre 1 204 631 573 11 novembre 1 302 729 573 18 novembre 1 507 734 773 25 novembre 1 556 734 822 27 novembre 1 841 734 1 107

La flotte déclarée par Tesla au Texas a été multipliée par 2,5 depuis le 9 octobre (calcul Tesla Mag). Depuis la mi-novembre, Tesla n’ajoute plus de Model Y : toute la croissance vient du Cybercab, le véhicule sans volant ni pédales produit à Giga Texas.

Ce que le registre ne dit pas

Être déclaré au registre ne veut pas dire rouler avec des clients. Le registre du Texas recense les véhicules qu’un opérateur autorisé peut faire circuler en mode automatisé ; il ne publie ni les trajets, ni le nombre de passagers, ni les zones desservies. Il reste le seul chiffre public, véhicule par véhicule, sur la montée en puissance du Cybercab.

Pour les particuliers, Tesla a déjà annoncé l’ouverture du Cybercab à l’achat. Nous relevons le registre chaque jour à 16 h 08. Pour suivre ces chiffres et en parler avec d’autres possesseurs de Tesla, rejoignez Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag.

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Source : registre public des véhicules automatisés du Department of Motor Vehicles du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, relevé Tesla Mag du 27 novembre 2026 à 16 h 08 (heure de Paris), comparé au relevé du 26 novembre à la même heure. Années-modèles et numéros de fabrication lus dans les VIN. Pourcentages : calculs Tesla Mag. Photo de une : Valérie Richard, membre de Mon Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.