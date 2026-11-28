Tesla Roadster : date de sortie, prix, performances, ce que Tesla a vraiment annoncé

Présenté le 15 octobre 2026, le nouveau Tesla Roadster est annoncé en production pour 2028. Tesla n'a donné ni prix ni autonomie : en France, la réservation coûte 5 000 €, puis 45 000 € sous dix jours. Ce qui est officiel, ce qui est promis, ce qui reste à confirmer.

Mis à jour le 20 novembre 2026

Le nouveau Tesla Roadster a été présenté le 15 octobre 2026 au Texas, et sa production est annoncée pour 2028. Tesla n’a donné ni prix de vente ni autonomie : en France, la réservation coûte 5 000 € tout de suite, puis 45 000 € sous dix jours, remboursables. Voici ce que Tesla a vraiment écrit, ce qu’Elon Musk a promis sur scène, et ce qui reste à confirmer.

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Tesla Roadster : l’essentiel en un tableau

Question Réponse au 20 novembre 2026 Statut Date de présentation 15 octobre 2026 à 18 h en Californie (16 octobre à 3 h à Paris), sur le site d’essais de SpaceX à McGregor (Texas) Fait Date de production 2028 Annoncée sur scène, absente de tesla.com Livraisons en France Aucune date Non communiquée Prix de vente Aucun prix Non communiqué Réservation en France 5 000 € à la commande, puis 45 000 € par virement sous 10 jours, remboursables Officiel (tesla.com) Versions Performance, Thrust (série limitée), Rocket (sur invitation) Officiel (tesla.com) 0 à 100 km/h Moins d’une seconde pour la version Thrust Officiel (tesla.com) Autonomie Aucun chiffre Non communiquée

La seule date donnée par Tesla est celle de la production : 2028. Elle a été annoncée sur scène pendant la présentation, en réponse à la question « Quand voulez-vous la livrer aux clients ? » : « Nous entrons en production en 2028. » Le Petersen Automotive Museum de Los Angeles, qui a exposé le prototype du 24 au 27 octobre 2026, l’a d’ailleurs inscrit sous le nom de « 2028 Tesla Roadster Thrust Prototype ».

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Cette date n’apparaît pas sur la page officielle du Roadster. Dans son document trimestriel publié le 21 octobre 2026, Tesla classe toujours le Roadster au stade « Design development », sans usine attribuée. Aucune date de livraison n’a été donnée pour l’Europe ni pour la France. La page française précise enfin que « la disponibilité est soumise aux exigences légales et aux lois en vigueur de chaque région ».

Prudence, donc. Le Roadster de deuxième génération avait été présenté en novembre 2017, et Elon Musk annonçait en septembre 2021 qu’il « devrait être livré en 2023 ». Le soir de la présentation, l’équipe de Tesla a elle-même ajouté un « vraiment, pour de vrai » après l’annonce de 2028. Toutes les étapes sont dans notre chronologie du Tesla Roadster.

Quel est le prix du Tesla Roadster ?

Tesla n’a publié aucun prix de vente. Ce qui est officiel, c’est le montant de la réservation. Sur la page de réservation française, consultée le 20 novembre 2026, Tesla demande :

5 000 € à payer le jour de la réservation, remboursables ;

45 000 € par virement bancaire dans les 10 jours, remboursables ;

soit 50 000 € au total. Tesla précise que la réservation « n’est pas définitive tant que le paiement n’a pas été reçu » et qu’elle peut être annulée si le virement n’arrive pas dans les 10 jours.

Aux États-Unis, la page américaine affiche le même schéma en dollars : 5 000 $, puis 45 000 $ sous 10 jours. Seule la version Performance se réserve directement. La version Thrust est présentée comme une option en série limitée, et la version Rocket est « sur invitation uniquement ».

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Pour mémoire, Tesla affichait en novembre 2017 sur sa page américaine un prix de base de 200 000 $, une réservation de 50 000 $ et une série « Founders » de 1 000 exemplaires à 250 000 $, payable intégralement à la réservation. En France, la page de janvier 2018 demandait 43 000 € d’acompte, et 215 000 € pour la Founders Series. Ces montants concernaient l’ancien projet et ne disent rien du prix final du nouveau Roadster.

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Ce que Tesla a annoncé officiellement

Le texte de référence est la page française du Roadster sur tesla.com. Au 20 novembre 2026, elle décrit trois versions :

Version Places Ce que Tesla décrit Accès Performance 2 Aérodynamique active et système d’aspiration multimode Sur réservation Thrust 2 Ajoute des propulseurs à gaz froid à l’arrière, 0 à 100 km/h « en moins de 1 seconde » Version limitée Rocket 1 Propulseurs tout autour du véhicule, accélération vers l’avant et vers le haut : « Donc oui, il peut voler » Sur invitation, « non approuvé pour une utilisation sur la voie publique »

La page détaille aussi la voiture elle-même : un système de ventilateurs et d’étanchéité au sol qui aspire l’air sous la caisse, assez pour « maintenir le véhicule à l’envers, même à l’arrêt » ; une direction par câble avec volant Yoke ; un Mode Piste qui abaisse la voiture, avec deux réglages, « Forte force d’appui » ou « Faible traînée » ; un écran tactile central et deux petits écrans avant. Tesla cite l’usage de magnésium, de titane et de fibre de carbone pour réduire la masse.

Deux mentions comptent pour qui envisage de réserver. Les caractéristiques de la page « concernent uniquement » l’option Thrust. Et la version Rocket « n’est pas disponible dans toutes les régions ». Tesla ne publie toujours ni puissance, ni poids, ni capacité de batterie, ni autonomie.

Ce qu’Elon Musk et Tesla ont promis sur scène

La présentation, diffusée par Tesla sur X, a duré 23 minutes. Les chiffres ci-dessous ont été annoncés ou affichés à l’écran ce soir-là. Ils ne figurent pas, pour la plupart, sur la page officielle. Nous les avons relevés dans notre récit de la présentation, minute par minute.

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Accélération : une vidéo d’essai affiche 0 à 60 mph (97 km/h) en 1 seconde, puis un essai en direct est chronométré à 0,81 seconde. Elon Musk : « Nous pensons pouvoir faire mieux. »

: une vidéo d’essai affiche 0 à 60 mph (97 km/h) en 1 seconde, puis un essai en direct est chronométré à 0,81 seconde. Elon Musk : « Nous pensons pouvoir faire mieux. » Appui : jusqu’à 2 G grâce au système d’aspiration. Lors de la démonstration sur la rampe, les compteurs affichés par Tesla indiquaient 4 697 kg d’appui, la voiture à l’envers, à environ 20 mètres de haut.

: jusqu’à 2 G grâce au système d’aspiration. Lors de la démonstration sur la rampe, les compteurs affichés par Tesla indiquaient 4 697 kg d’appui, la voiture à l’envers, à environ 20 mètres de haut. Propulseurs : deux réservoirs composites de 600 litres au total, environ 250 kg d’air, 10 tuyères et « plus de 80 kilonewtons de poussée ». La voiture a sauté, s’est retournée en l’air au-dessus d’un Tesla Semi, puis a volé en stationnaire.

: deux réservoirs composites de 600 litres au total, environ 250 kg d’air, 10 tuyères et « plus de 80 kilonewtons de poussée ». La voiture a sauté, s’est retournée en l’air au-dessus d’un Tesla Semi, puis a volé en stationnaire. Vitesse de pointe : la voiture « peut dépasser 230 miles par heure », soit environ 370 km/h, « avec un peu de chance », selon Elon Musk.

: la voiture « peut dépasser 230 miles par heure », soit environ 370 km/h, « avec un peu de chance », selon Elon Musk. Conduite : ce sera, selon Elon Musk, « à long terme, la seule voiture à conduite manuelle que Tesla fabrique ».

: ce sera, selon Elon Musk, « à long terme, la seule voiture à conduite manuelle que Tesla fabrique ». Défi : Elon Musk veut retenter le saut du canyon de la Snake River, raté par Evel Knievel en 1974, à « Mach 0,5, peut-être un peu plus ». Aucune date.

Sur scène, Tesla a aussi affirmé que la voiture rechargerait elle-même son réservoir d’air, sans carburant particulier. La veille, dans une interview filmée, Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie véhicule, décrivait l’état du prototype : un remplissage extérieur à l’azote sous haute pression, de deux à six heures, avec l’objectif de passer sous la demi-heure. Nous avons comparé les deux versions dans ce que Tesla n’a pas dit sur scène des propulseurs. Le fonctionnement de l’aspiration est expliqué dans comment le Roadster tient à l’envers.

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Ce qui n’est pas confirmé

Le prix de vente de chaque version, en France comme ailleurs.

L’autonomie, la capacité de la batterie, la puissance et le poids.

La date de livraison en Europe, et l’usine qui produira la voiture.

L’homologation des propulseurs sur route en France. Elon Musk l’a dit lui-même sur scène : « Je ne suis pas sûr qu’elle soit légale dans toutes les juridictions. »

Le système de remplissage du réservoir d’air de la version de série.

Le sort des réservations prises depuis 2017 sur l’ancien projet : Tesla ne l’a pas précisé publiquement.

Date Ce qui s’est passé Début 2008 Tesla commence à livrer sa première voiture, le Roadster. Fin 2012, environ 2 450 exemplaires ont été livrés dans plus de 30 pays, selon son rapport annuel. Novembre 2017 Présentation du Roadster de deuxième génération, avec le Semi. Tesla annonce 0 à 100 km/h en 2,1 secondes (0 à 60 mph en 1,9 seconde), plus de 400 km/h, 1 000 km d’autonomie et quatre places. 2018 à 2025 Elon Musk promet un pack « SpaceX » à propulseurs (2018), une livraison en 2023 (2021), puis une démonstration « époustouflante » (2024). Le Roadster reste « en développement » dans les documents de Tesla. 15 octobre 2026 Présentation du nouveau Roadster, deux places, au site de SpaceX de McGregor. Réservations ouvertes en France.

Le nouveau modèle s’éloigne de celui de 2017 : deux places au lieu de quatre, des ventilateurs aspirants, et des propulseurs annoncés de série sur la version Thrust. Le prototype exposé au Petersen Museum montrait à l’arrière quatre tuyères au-dessus de quatre ventilateurs. Nos photos et explications sont dans le Roadster vu de près au Petersen Museum.

Faut-il réserver un Tesla Roadster ?

Réserver revient à immobiliser 50 000 € sans connaître le prix final, ni la date de livraison en France. Les deux versements sont annoncés comme remboursables, mais les conditions exactes figurent dans le contrat de réservation de Tesla, à lire avant de payer. Si vous voulez simplement suivre le dossier, Tesla propose de recevoir ses actualités depuis la page du Roadster, sans engagement.

Le prochain jalon à surveiller est le document trimestriel de Tesla, qui dira si le Roadster passe du stade de conception à la préparation de la production, et dans quelle usine. Nous avons suivi le précédent dans notre direct des résultats du troisième trimestre.

Questions fréquentes sur le Tesla Roadster

Quand le Tesla Roadster sera-t-il livré en France ?

Tesla n’a donné aucune date de livraison pour la France ni pour l’Europe. La production est annoncée pour 2028. La page française rappelle que la disponibilité dépend des règles de chaque pays.

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Combien coûte la réservation du Roadster ?

Au 20 novembre 2026, 5 000 € le jour de la réservation, puis 45 000 € par virement sous 10 jours, soit 50 000 €. Tesla indique que les deux montants sont remboursables.

Le Tesla Roadster peut-il vraiment voler ?

Tesla l’écrit pour la seule version Rocket, à une place, proposée sur invitation : « Donc oui, il peut voler. » La marque précise qu’elle n’est pas approuvée pour la voie publique. Le prototype a volé en stationnaire pendant la présentation.

Quelle est l’autonomie du nouveau Roadster ?

Tesla ne l’a pas communiquée. Les 1 000 km souvent cités datent du projet de 2017 et n’ont pas été repris pour le nouveau modèle.

Le Roadster sera-t-il autonome ?

Non, selon Elon Musk, qui le présente comme la seule Tesla à conduite manuelle à long terme. Pour la démonstration, la voiture roulait toutefois en mode autonome, par sécurité.

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Sources : pages Roadster et réservation de tesla.com (France et États-Unis), consultées le 20 novembre 2026 ; diffusion de la présentation par Tesla sur X, le 16 octobre 2026 ; document trimestriel de Tesla du 21 octobre 2026 ; fiche du Petersen Automotive Museum ; rapport annuel 2012 de Tesla (SEC) ; pages Roadster de tesla.com archivées en novembre 2017 et janvier 2018 ; comptes X d’Elon Musk.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.