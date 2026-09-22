Cybercab en Europe : ce qu’il faudrait pour que le robotaxi Tesla arrive un jour chez nous

Le Cybercab roule désormais, payant, à Austin. La question qui suit logiquement : quand arrivera-t-il en Europe ? La réponse tient moins à la technologie qu’au cadre réglementaire — et celui-ci est nettement plus contraignant que ce que le lancement américain pourrait laisser penser.

Un véhicule sans volant, un obstacle réglementaire supplémentaire

Le FSD, même « supervisé », reste un système de niveau 2 : un conducteur humain doit rester en mesure de reprendre la main à tout moment. Le Cybercab, lui, n’a ni volant ni pédales — il ne s’inscrit dans aucune des catégories que la France et l’Union européenne sont en train d’examiner pour le FSD. Son homologation, si elle doit un jour arriver, relèverait d’un cadre entièrement différent, plus proche de celui des robotaxis de niveau 4.

Or, sur ce terrain-là, l’Europe n’est pas fermée : plusieurs opérateurs de niveau 4 doivent débuter des services d’ici la fin de l’année 2026, Waymo à Londres et à Munich, Pony.ai au Luxembourg, Baidu en Suisse, WeRide à Madrid. Ces déploiements restent toutefois géofencés, limités à des zones précises, et souvent accompagnés d’un opérateur de sécurité à bord ou à distance — bien loin d’un service ouvert comme celui d’Austin.

Ce qu’il faudrait concrètement

Pour que le Cybercab arrive un jour en Europe, trois conditions devraient converger : une homologation spécifique aux véhicules sans commandes de conduite humaine (distincte du dossier FSD actuellement examiné) ; une zone pilote géofencée, sur le modèle des opérateurs L4 déjà autorisés ; et la résolution de l’enquête NHTSA en cours aux États-Unis, dont les conclusions seront scrutées par les régulateurs européens même s’ils ne s’en remettent pas formellement à elles.

Rien de tout cela n’est encore acté, mais la trajectoire est claire : le vote du 6 octobre sur le FSD supervisé constitue la première marche, la plus simple à franchir. S’il est favorable, il ouvrira la voie à des discussions sur un système encore plus autonome — et Tesla, qui a déjà démontré en conditions réelles à Austin que le concept fonctionne, partirait avec une longueur d’avance sur des opérateurs L4 encore cantonnés à des zones pilotes restreintes.

Analyse Tesla Mag, à partir des éléments publiés par CNBC, la NHTSA et notre propre suivi du dossier FSD/robotaxis en Europe.