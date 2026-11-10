Pour Tesla, la règle américaine sur les phares date de l’époque des ampoules. Dans une lettre datée du lundi 9 novembre 2026 et publiée sur le site fédéral regulations.gov, le constructeur demande à la NHTSA, l’autorité américaine de sécurité routière, de tenir compte de phares pilotés par logiciel et par caméras. Il réclame aussi plus de place pour les constructeurs dans le comité qui va réécrire la norme.

Ce qu’écrit Tesla

La norme en cause s’appelle FMVSS 108. La NHTSA veut la moderniser avec un comité de négociation, annoncé le 8 octobre. Tesla soutient la démarche, mais conteste le point de départ :

La norme FMVSS 108 a été écrite pour une époque où un phare était une ampoule remplaçable dans un boîtier, basculée entre deux faisceaux fixes par le conducteur ou par une simple cellule photoélectrique. Lettre de Tesla à la NHTSA, 9 novembre 2026, traduction Tesla Mag

Tesla décrit ses phares à LED matriciels, dont chaque segment est commandé en temps réel par le logiciel de la voiture. La forme et l’intensité du faisceau peuvent être améliorées par mise à jour à distance, dans les limites homologuées. Et les phares s’appuient sur les caméras de la voiture, qui repèrent les véhicules en face, les feux arrière, les piétons, les cyclistes et le tracé de la route. Pour Tesla, éviter d’éblouir est donc un problème de compréhension de la scène, pas un simple seuil de lumière.

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Deux sièges sur dix-huit

Deuxième demande : le comité proposé compte 18 membres, dont seulement deux représentants des constructeurs automobiles. Tesla juge qu’il penche trop du côté des fabricants et des vendeurs d’éclairage. La loi permet d’aller jusqu’à 25 membres, et plus si nécessaire pour équilibrer le comité, rappelle le constructeur.

La lettre est signée par Suraj Nagaraj, directeur principal de l’ingénierie sécurité et homologation chez Tesla. Elle est consultable sur regulations.gov.

Ce que la lettre ne dit pas

Tesla ne demande pas de date, ne cite aucun modèle et n’annonce aucune nouvelle fonction. La NHTSA n’a pas encore fixé la composition du comité ni le calendrier de la nouvelle norme.

Pourquoi c’est un sujet pour Tesla

La norme FMVSS 108 a déjà coûté un rappel à Tesla cette année : 20 349 Model 3 et Model Y dont les feux de croisement dépassaient par endroits l’intensité permise, comme nous l’expliquions avec la mise à jour 2026.38 et son réglage dynamique des phares. Et c’est la même logique que pour la conduite assistée, que Tesla fait évoluer par logiciel et pour laquelle les Pays-Bas viennent de valider « Tesla Assisted Driving ».

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Et en France ?

La lettre porte sur la norme américaine. Elle ne change rien aux règles européennes, qui relèvent des règlements de l’ONU appliqués en France.

Ce qu’il faut retenir

Tesla demande à la NHTSA d’adapter la norme sur les phares aux systèmes pilotés par logiciel et par caméras.

d’adapter la norme sur les phares aux systèmes pilotés par logiciel et par caméras. Phares à LED matriciels améliorables par mise à jour à distance, selon Tesla.

améliorables par mise à jour à distance, selon Tesla. Plus de constructeurs dans le comité : deux sièges sur 18 aujourd’hui.

dans le comité : deux sièges sur 18 aujourd’hui. Non précisés : calendrier et contenu de la future norme.

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Sources : lettre de Tesla à la NHTSA du 9 novembre 2026, dossier NHTSA-2026-1981, sur regulations.gov ; archives Tesla Mag. Photo : un Model Y à Osaka, au Japon, Aos.1905, Wikimedia Commons (CC BY 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA