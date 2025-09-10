Dans quels pays la Tesla est-elle fabriquée ?

Tesla, le pionnier mondial des véhicules électriques, a su s’imposer comme un acteur incontournable de l’industrie automobile. Mais derrière cette réussite se cache un réseau de Gigafactories stratégiquement implantées à travers le monde. Ces usines, véritables centres névralgiques de la production, sont réparties sur plusieurs continents et reflètent l’ambition de Tesla de révolutionner la mobilité durable.
🌍 Gigafactories Tesla : une présence mondiale
1. Gigafactory Nevada (États-Unis)
- Année d’ouverture : 2016
- Capacité de production : initialement prévue pour 500 000 véhicules par an, avec des plans d’expansion pour atteindre 50 000 camions Tesla Semi d’ici fin 2025
- Produits : batteries lithium-ion, moteurs électriques, Powerwall, Semi
2. Gigafactory Shanghai (Chine)
- Année d’ouverture : 2019
- Capacité de production : plus de 750 000 véhicules par an, avec une capacité potentielle atteignant 1,1 million d’unités
- Produits : Model 3, Model Y
3. Gigafactory Berlin-Brandenburg (Allemagne)
- Année d’ouverture : mars 2022
- Capacité de production : 500 000 véhicules par an, avec des projets d’expansion pour atteindre 1 million d’unités d’ici fin 2027
- Produits : Model Y, batteries lithium-ion, futurs modèles européens
4. Gigafactory Austin (États-Unis)
- Année d’ouverture : avril 2022
- Capacité de production : plus de 250 000 véhicules par an, principalement le Model Y, avec des objectifs de production hebdomadaire de 4 000 unités
- Produits : Model Y, Cybertruck (à venir), futurs véhicules
5. Gigafactory Mexico (Mexique)
- Année d’ouverture : prévue pour 2026
- Capacité de production : non spécifiée, mais destinée à soutenir la production nord-américaine
- Produits : non spécifiés
🔄 Une stratégie de production décentralisée
Chaque Gigafactory joue un rôle spécifique dans la chaîne de production de Tesla :
- Production de batteries : Nevada, Berlin
- Assemblage de véhicules : Shanghai, Berlin, Austin
- Innovation et développement : Austin
Cette décentralisation permet à Tesla de répondre efficacement à la demande mondiale tout en optimisant les coûts et les délais de livraison.
📊 Tableau récapitulatif
|Gigafactory
|Pays
|Année d’ouverture
|Capacité de production annuelle
|Produits principaux
|Nevada
|États-Unis
|2016
|500 000 véhicules + 50 000 Semi
|Batteries, moteurs, Semi
|Shanghai
|Chine
|2019
|750 000 à 1,1 million
|Model 3, Model Y
|Berlin-Brandenburg
|Allemagne
|2022
|500 000 (objectif 1 million)
|Model Y, batteries
|Austin
|États-Unis
|2022
|250 000+
|Model Y, Cybertruck
|Mexico
|Mexique
|2026 (prévu)
|Non spécifiée
|Non spécifiés
🧭 Conclusion
Tesla ne se contente pas de fabriquer des véhicules électriques ; l’entreprise a su créer un réseau mondial de Gigafactories interconnectées, chacune jouant un rôle clé dans la réalisation de sa vision. Cette stratégie décentralisée et évolutive positionne Tesla comme un leader incontesté dans la transition vers une mobilité durable.