Votre Tesla capte mal le WiFi au garage ? Le kit CPL devolo Magic 2 WiFi 6 next amène le réseau par les prises

Tesla recommande de garder sa voiture connectée au WiFi à la maison pour ses mises à jour. Le kit CPL devolo Magic 2 WiFi 6 next amène le réseau jusqu'au garage par les prises électriques. Ce qu'il promet, et le piège des canaux 5 GHz.

Tesla le recommande noir sur blanc : une Tesla garée à la maison devrait rester connectée au WiFi, pour recevoir vite et sans accroc ses mises à jour du logiciel et des cartes. Encore faut-il que le WiFi de la box arrive jusqu’au garage. Nous avons reçu le kit de démarrage devolo Magic 2 WiFi 6 next, qui fait passer le réseau par les fils électriques de la maison. Ce qu’il promet, et comment s’en servir pour sa voiture.

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Le problème : le WiFi s’arrête souvent avant le garage

Le manuel du conducteur du Model Y est clair. Le WiFi transfère les données « souvent plus rapidement » que le réseau mobile, et Tesla recommande de garder la voiture connectée à un réseau WiFi chaque fois que c’est possible, par exemple une fois garée à domicile, « pour assurer des mises à jour rapides et fiables du logiciel et des cartes ».

Le même manuel prévoit le cas où le signal n’arrive pas. Si le réseau de la maison ne s’affiche pas, il conseille de rapprocher la voiture du point d’accès ou « d’acquérir un répéteur Wi-Fi ». Et si l’icône WiFi de l’écran n’affiche que peu de barres, il suggère d’ajouter un point d’accès plus près du véhicule. C’est exactement le rôle d’un kit CPL.

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Le principe du CPL : le réseau passe par les prises

Le kit de démarrage contient deux adaptateurs. Le premier, un devolo Magic 2 LAN, se branche sur une prise près de la box et s’y relie par le câble Ethernet fourni. Le second, le Magic 2 WiFi 6 next, se branche sur une prise près de l’endroit à couvrir : le garage, une dépendance, le fond du jardin. Le réseau voyage par les fils électriques de la maison, puis le second adaptateur le diffuse en WiFi. Pas de câble à tirer, pas de travaux.

Le kit ouvert : une notice en images, les adaptateurs dans leur calage. Photo Tesla Mag.

Les deux adaptateurs gardent une prise électrique intégrée : on ne perd pas la prise murale qu’ils occupent. Ils doivent en revanche être branchés sur la même installation électrique.

Les caractéristiques annoncées par devolo

devolo Magic 2 WiFi 6 next, kit de démarrage Donnée constructeur Contenu 1 adaptateur Magic 2 WiFi 6 next, 1 adaptateur Magic 2 LAN, 1 câble Ethernet de 2 m, guide d’installation Débit CPL maximal jusqu’à 2 400 Mbit/s WiFi WiFi 6, jusqu’à 3 000 Mbit/s, 2,4 et 5 GHz simultanés, quatre antennes Ports 2 ports Ethernet Gigabit Sécurité chiffrement WPA3 Réseau Mesh, passage automatique au point d’accès le plus fort Gestion application devolo Home Network : WiFi invité, contrôle parental, plages horaires Garantie 3 ans

Ces débits sont des maximums théoriques, comme toujours en CPL et en WiFi. Le débit réel dépend de l’état et de la longueur du câblage électrique entre les deux prises. Pour une voiture qui télécharge une mise à jour pendant la nuit, la stabilité compte bien plus que le record de vitesse.

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Le conseil qui évite une mauvaise surprise : les canaux 5 GHz

Un détail du manuel Tesla mérite d’être connu avant de brancher quoi que ce soit. En 5 GHz, le Model Y ne se connecte que sur certains canaux. Le tableau du manuel coche les canaux 36 à 48 et 149 à 165, pas les canaux 52 à 140. Or devolo met en avant l’usage de la bande 5 GHz élargie.

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Si la voiture ne voit pas le réseau 5 GHz de l’adaptateur, il y a deux solutions simples : la connecter au réseau 2,4 GHz, qui porte plus loin et suffit largement pour une mise à jour, ou régler l’adaptateur sur un canal pris en charge depuis son application. Le menu Contrôles > Wi-Fi > Diagnostics de la voiture aide à vérifier la qualité du signal.

Prix et disponibilité

Le kit de démarrage était affiché à 279,90 € sur la boutique officielle de devolo le 26 novembre 2026. L’adaptateur d’extension seul, pour ajouter un point d’accès, était à 219,90 €, et le kit multiroom à trois adaptateurs à 489,90 €.

Le kit est arrivé dans un carton devolo. Photo Tesla Mag.

Notre avis

Le devolo Magic 2 WiFi 6 next répond à un problème que beaucoup de propriétaires de Tesla connaissent sans le formuler : la voiture « ne voit pas » le WiFi de la maison, et les mises à jour arrivent par le réseau mobile, plus lentement. Avec deux prises et sans travaux, le kit amène un vrai point d’accès jusqu’au garage, et sert aussi au reste de la maison. Son prix le réserve à ceux qui ont réellement un problème de couverture : si votre voiture capte déjà bien le WiFi, inutile d’investir. Sinon, pensez simplement aux canaux 5 GHz, ou passez par le 2,4 GHz.

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Ce produit nous a été offert en dotation par devolo, sans aucun droit de regard sur le contenu de cet article. Le lien vers la boutique de la marque n’est pas un lien affilié.

Sources : devolo, fiche officielle du Magic 2 WiFi 6 next ; Tesla, manuel du conducteur du Model Y, rubrique « Wi-Fi ». Consultés le 26 novembre 2026.

Photos : Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.