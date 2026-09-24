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Tesla publie, dans le manuel du propriétaire du Model Y, une liste de sièges auto recommandés, classés selon la taille de l’enfant. Voici cette liste, les places où l’on peut installer un siège ISOFIX, et les réglages à connaître avant de partir.

Les sièges auto recommandés par Tesla

Tesla s’appuie sur la norme européenne ECE R129 (i-Size), qui classe les sièges selon la taille de l’enfant. Pour le Model Y, le manuel cite les modèles suivants.

Taille de l’enfant Sièges cités par Tesla 40 à 105 cm (18 kg maximum) Maxi-Cosi CabrioFix et FamilyFix 3, base CabrioFix i-Size 61 à 115 cm (25 kg maximum) Maxi-Cosi Pearl 360 et FamilyFix 360 105 à 150 cm (36 kg maximum) Britax Römer KIDFIX i-Size 138 à 150 cm (36 kg maximum) Graco Booster Basic R129 Source : manuel du propriétaire Tesla Model Y 2025+.

Pour un bébé, le Maxi-Cosi CabrioFix i-Size est la coque que Tesla associe à la base FamilyFix 3 ou à la base CabrioFix i-Size.

Jusqu’à 4 ans environ, Tesla cite le Maxi-Cosi Pearl 360 i-Size, un siège pivotant, avec sa base FamilyFix 360.

Pour les plus grands, Tesla recommande le Britax Römer KIDFIX i-Size, avec ses accessoires XP-PAD, SICT (sur les places latérales uniquement) et SecureGuard. Ce modèle n’est plus proposé sur Amazon.fr au moment où nous écrivons : Britax y vend désormais le KIDFIX 2 Z-Line, que le manuel de Tesla ne cite pas.

En fin de parcours, pour les enfants de 138 à 150 cm, le Graco Booster Basic R129 est un rehausseur sans dossier.

Où installer un siège ISOFIX dans le Model Y

Seules les deux places arrière latérales disposent de points d’ancrage ISOFIX et i-Size. Le siège passager avant et la place centrale arrière n’en ont pas : on n’y installe que des sièges fixés par la ceinture de sécurité.

Sur les places latérales arrière, le manuel indique que le Model Y accepte les sièges ISOFIX et i-Size des catégories de taille A, B et B1 orientés vers l’avant, et C, D et E orientés vers l’arrière. Les sangles d’ancrage supérieures (top tether) peuvent aussi être utilisées sur les sièges arrière.

Pour un grand siège dos à la route (catégorie C), il faudra peut-être avancer le siège avant correspondant jusqu’en position intermédiaire (13 cm au maximum par rapport à sa position la plus reculée), le relever de 2 cm et l’incliner vers l’arrière autant que nécessaire.

À l’avant : désactiver l’airbag, et ne pas oublier de le réactiver

Si vous installez un enfant à l’avant, Tesla impose de désactiver l’airbag frontal passager : voiture en mode P, puis Contrôles, Sécurité, Airbag frontal passager. Seuls des sièges fixés par la ceinture (dits « universels ») y sont possibles, et le manuel demande de relever l’assise à mi-hauteur, soit environ 3 cm. Le conducteur est responsable de vérifier que l’airbag est bien désactivé, et de le réactiver quand un adulte reprend cette place.

Avant d’acheter, vérifiez aussi la liste de compatibilité véhicule publiée par le fabricant du siège. Et pour équiper le reste de la voiture, notre sélection d’accessoires pour Model Y et Model 3 fait le tour de l’essentiel.

Source : manuel du propriétaire Tesla Model Y 2025+, chapitre « Sièges de sécurité pour enfants » (tesla.com). Références et disponibilités vérifiées sur Amazon.fr le 23 septembre 2026.