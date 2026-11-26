Tesla Model Q : ce qui est confirmé, ce qui ne l’est pas

Tesla n'a jamais annoncé de « Model Q ». Ce que disent ses lettres aux actionnaires sur les modèles plus abordables, ce qu'elle a lancé (Model 3 et Model Y Standard) et les prix en France au 20 novembre 2026.

Mis à jour le 20 novembre 2026

La « Tesla Model Q » n’a jamais été annoncée par Tesla : le nom n’apparaît dans aucune des lettres aux actionnaires de Tesla publiées entre avril 2024 et octobre 2026 que nous avons relues. Ce que Tesla a promis, ce sont des « modèles plus abordables », et ce qu’elle a lancé, ce sont les versions Standard de la Model 3 et du Model Y. En France, au 20 novembre 2026, la Tesla neuve la moins chère est la Model 3 à 36 990 €.

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La Tesla Model Q existe-t-elle ?

Non, pas sous ce nom. Tesla publie chaque trimestre une lettre aux actionnaires sur son site investisseurs, ir.tesla.com. Nous avons relu celles du premier trimestre 2024, des quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025, puis toutes celles du troisième trimestre 2025 au troisième trimestre 2026. Le mot « Model Q » n’y figure pas une seule fois. Il n’apparaît pas non plus dans les configurateurs du site français de Tesla.

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Le nom circule sur les réseaux sociaux et dans des articles de presse depuis 2024, comme surnom d’une future petite Tesla. Nous n’avons trouvé aucune source Tesla à son origine. Si vous lisez « Model Q » quelque part, retenez qu’il s’agit d’une étiquette inventée en dehors de Tesla, pas d’un produit.

Qu’a vraiment annoncé Tesla sur une voiture moins chère ?

Voici ce que disent les documents officiels de Tesla, dans l’ordre.

Avril 2024. Dans sa lettre du premier trimestre 2024, Tesla écrit avoir revu sa future gamme pour accélérer le lancement de nouveaux modèles, « y compris des modèles plus abordables ». Ces voitures reprendront des éléments de la plateforme de nouvelle génération et des plateformes actuelles, et seront produites sur les mêmes lignes que la gamme existante. Tesla prévient que ce choix pourrait réduire moins les coûts que prévu.

Dans sa lettre du premier trimestre 2024, Tesla écrit avoir revu sa future gamme pour accélérer le lancement de nouveaux modèles, « y compris des modèles plus abordables ». Ces voitures reprendront des éléments de la plateforme de nouvelle génération et des plateformes actuelles, et seront produites sur les mêmes lignes que la gamme existante. Tesla prévient que ce choix pourrait réduire moins les coûts que prévu. Janvier et avril 2025. Les lettres du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 répètent que les nouveaux véhicules, « y compris des modèles plus abordables », restent prévus pour un début de production au premier semestre 2025.

Les lettres du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 répètent que les nouveaux véhicules, « y compris des modèles plus abordables », restent prévus pour un début de production au premier semestre 2025. Octobre 2025. La lettre du troisième trimestre 2025 annonce le lancement des Model 3 et Model Y Standard , présentées comme « nos véhicules les plus abordables ». Aux États-Unis, elles démarrent à 36 990 et 39 990 dollars, avec plus de 300 miles d’autonomie (environ 480 km, cycle américain) et une nouvelle batterie et une nouvelle chaîne de traction conçues pour réduire les coûts.

La lettre du troisième trimestre 2025 annonce le lancement des , présentées comme « nos véhicules les plus abordables ». Aux États-Unis, elles démarrent à 36 990 et 39 990 dollars, avec plus de 300 miles d’autonomie (environ 480 km, cycle américain) et une nouvelle batterie et une nouvelle chaîne de traction conçues pour réduire les coûts. Janvier et avril 2026. Tesla écrit avoir poursuivi le déploiement des versions Standard du Model Y sur ses marchés, puis celui de « versions plus abordables » des deux modèles dans le monde.

Autrement dit, la « voiture plus abordable » annoncée en 2024 a pris la forme de versions simplifiées de la Model 3 et du Model Y, pas d’un nouveau modèle avec un nouveau nom. La lettre du troisième trimestre 2026, publiée le 21 octobre, ne mentionne aucun autre modèle abordable en préparation. Elle détaille en revanche la production du Cybercab, le robotaxi de Tesla.

Quelle est la Tesla la moins chère en France ?

Sur le configurateur français, Tesla n’affiche pas le mot « Standard » : les versions d’entrée de gamme s’appellent simplement « Model 3 » et « Model Y ». Les données du configurateur les désignent pourtant comme versions « Standard ». Voici les prix publics relevés sur tesla.com/fr_fr le 20 novembre 2026, au comptant, avant aides et remises.

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Version Prix au 20 novembre 2026 Model 3 (Propulsion, entrée de gamme) 36 990 € Model 3 Premium Grande Autonomie Propulsion 44 990 € Model 3 Premium Grande Autonomie Transmission intégrale 49 990 € Model 3 Performance 57 490 € Model Y (Propulsion, entrée de gamme) 40 990 € Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion 46 990 € Model Y Premium Grande Autonomie Transmission intégrale 53 990 € Model Y Performance 62 990 €

En entrée de gamme, Tesla annonce 572 km d’autonomie WLTP pour la Model 3 (0 à 100 km/h en 6,2 s) et 525 km pour le Model Y (7,2 s), au 20 novembre 2026.

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Les deux versions d’entrée de gamme sont livrées avec des jantes de 18 pouces, un intérieur noir à finitions en tissu et Tesla Conduite Assistée Basique de série. Les couleurs et options s’ajoutent au prix : nous les détaillons dans notre guide des teintes et de leurs prix.

Avec les aides, le Model Y passe-t-il devant la Model 3 ?

Ça dépend de votre situation. Sur sa page de configuration, Tesla indique que le prix du Model Y « n’inclut pas la prime CEE « Coup de pouce » de 3 600 € », et affiche une prime de 3 600 € à 5 700 € selon les conditions, cumulable avec un bonus de reprise Tesla de 4 000 €. La Model 3, fabriquée à Shanghai, ne figure pas sur la liste des voitures éligibles à cette prime fixée par l’arrêté du 22 octobre 2026 ; le Model Y, produit à Berlin, y figure, y compris sous la mention « Model Y SR RWD », la propulsion à batterie standard. Le détail, version par version, est dans notre lecture de la liste du 24 novembre. Pour la Model 3, Tesla affiche un bonus de reprise de 3 000 €.

Ces offres et ces primes changent souvent. Vérifiez les conditions sur le site de Tesla le jour de votre commande.

Une Tesla à moins de 30 000 € : est-ce possible ?

En neuf, pas au prix catalogue. Il reste deux pistes, à regarder de près.

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L’occasion certifiée vendue par Tesla. Les prix bougent chaque semaine. Notre relevé du 19 novembre 2026 en donne l’état : Tesla d’occasion, la Model 3 dès 21 500 €.

Les prix bougent chaque semaine. Notre relevé du 19 novembre 2026 en donne l’état : Tesla d’occasion, la Model 3 dès 21 500 €. Le Model Y avec les aides. Prime Coup de pouce et bonus de reprise, quand vous y avez droit, font baisser le prix réel du Model Y d’entrée de gamme. Le montant final dépend de vos revenus, de votre reprise et des offres en cours.

Pour comparer avec la concurrence à budget égal, lisez notre comparatif des SUV électriques familiaux à moins de 45 000 €.

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Et le Cybercab à 29 990 dollars ?

C’est un autre sujet. Le 13 novembre 2026, le compte officiel Robotaxi de Tesla a annoncé que des clients sélectionnés sont invités à acheter un Cybercab « pour un usage personnel » (@robotaxi sur X). Le prix de 29 990 dollars, avec un abonnement de 299 dollars par mois, vient de la page de commande publiée par un client invité : Tesla ne l’a pas affiché dans ses messages publics. Le Cybercab est un véhicule à deux places, sans volant ni pédales, réservé au départ aux zones desservies par le service Robotaxi aux États-Unis. Il n’est pas homologué en Europe et rien n’est annoncé pour la France (notre article sur l’ouverture de l’achat).

Ce qui est confirmé, ce qui ne l’est pas

Affirmation Statut Source Tesla a promis des « modèles plus abordables » Confirmé Lettres aux actionnaires, avril 2024 à avril 2025 Tesla a lancé les Model 3 et Model Y Standard, ses « véhicules les plus abordables » Confirmé Lettre du troisième trimestre 2025 La Model 3 démarre à 36 990 € et le Model Y à 40 990 € en France Confirmé au 20 novembre 2026 tesla.com/fr_fr Une Tesla s’appelle « Model Q » Non confirmé : Tesla n’a jamais employé ce nom Aucune source Tesla Un nouveau modèle compact, sous la Model 3, est en préparation Non confirmé : aucune lettre aux actionnaires récente ne l’annonce Lettres du troisième trimestre 2025 au troisième trimestre 2026 Le Cybercab sera vendu en France Non annoncé Aucune annonce Tesla

Questions fréquentes

Il n’y en a pas : Tesla n’a jamais annoncé de voiture sous ce nom. Les versions abordables promises en 2024 sont sorties en octobre 2025 aux États-Unis, sous le nom de Model 3 et Model Y Standard, puis ont été déployées dans d’autres pays.

Quel serait le prix d’une Tesla Model Q ?

Aucun prix n’existe, puisque le modèle n’existe pas. Les chiffres qui circulent ne viennent pas de Tesla. Le prix réel de la Tesla neuve la moins chère en France est de 36 990 € pour la Model 3, au 20 novembre 2026.

La Model 3 Standard est-elle moins bien équipée ?

Elle est plus simple que les versions Premium : jantes de 18 pouces, intérieur en tissu, moins d’options de série. Aux États-Unis, Tesla souligne qu’elle conserve les aides à la sécurité active et l’écran central de 15,4 pouces ; en France, le configurateur indique Tesla Conduite Assistée Basique de série.

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Faut-il attendre une Tesla moins chère avant d’acheter ?

Aucun nouveau modèle moins cher n’est annoncé par Tesla. Attendre revient donc à parier sur une rumeur. Les leviers concrets aujourd’hui sont la prime Coup de pouce pour le Model Y, les offres de reprise et l’occasion certifiée.

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Sources : Tesla, lettres aux actionnaires des T1 2024, T4 2024, T1 2025, T3 2025, T4 2025, T1 2026, T2 2026 et T3 2026 (ir.tesla.com) ; configurateurs Model 3 et Model Y sur tesla.com/fr_fr, lus le 20 novembre 2026 ; compte @robotaxi sur X, 13 novembre 2026 ; arrêté du 22 octobre 2026 (Légifrance). Tesla Mag est un média indépendant, non affilié à Tesla, Inc.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.