Voiture volante A868 et robot IRON : nous les avions vus à Canton, XPENG fixe désormais les dates

L'A868 d'Aridge a réussi son vol de transition le 23 novembre, et XPENG lance la production de masse d'IRON en janvier 2027. Nos photos prises au siège de Canton.

En une semaine, XPENG a coché deux cases. Le 23 novembre, sa voiture volante A868 a réussi son premier vol de transition complet, rotors basculés de la verticale à l’horizontale. Le 26 novembre, le groupe a fixé à janvier 2027 le début de la production de masse de son robot humanoïde IRON. Nous avions vu ces deux machines de près au siège de XPENG, à Canton, en avril. Voici où en sont les deux projets, photos à l’appui, et ce qu’ils disent de la course avec Tesla.

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L’A868, la voiture volante qui bascule ses six rotors

Au siège de XPENG, l’A868 trône au milieu du showroom d’Aridge, la filiale de voitures volantes du groupe. Six grands rotors, une cabine fuselée, une plaque qui la présente comme une voiture volante hybride à rotors entièrement basculants. Sept mois plus tard, le prototype à l’échelle réelle a franchi une étape clé.

L’A868 exposée au siège de XPENG à Canton, en avril 2026. Photo Tesla Mag.

Selon le communiqué d’Aridge du 23 novembre, l’A868 a réussi un vol de transition : l’appareil décolle à la verticale, bascule tous ses rotors pour voler comme un avion, puis repasse en vol vertical pour se poser. C’est la manœuvre la plus délicate de ce type d’appareil, et elle arrive un an après son premier vol en décollage et atterrissage verticaux, en novembre 2025. Aridge cite lui-même la référence américaine du secteur, Joby Aviation, qui a déjà franchi cette étape.

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Aridge A868 Donnée constructeur Architecture rotors entièrement basculants, vol de croisière en configuration avion Motorisation hybride électrique, moteurs à double bobinage redondant Autonomie visée environ 500 km Vitesse de croisière visée environ 360 km/h Cabine plusieurs places, pour les trajets d’affaires de moyenne et longue distance Étape franchie vol de transition complet, annoncé le 23 novembre 2026

Une précision s’impose : un vol de transition n’est pas une certification. L’autonomie et la vitesse sont des objectifs de conception, et l’appareil devra encore passer les essais et les homologations avant de transporter des passagers.

Le « porte-avions terrestre », l’autre voiture volante d’Aridge

Juste à côté, on trouve l’autre projet d’Aridge, le Land Aircraft Carrier. Le principe : un gros véhicule terrestre qui transporte dans son coffre un petit appareil volant, détachable. Aridge le destine au vol de loisir, quand l’A868 vise les déplacements d’affaires. Ce sont, selon l’entreprise, ses deux directions de produit.

Le module volant du Land Aircraft Carrier, la voiture volante « en deux parties » d’Aridge. Photo Tesla Mag.

Un biplace à rotors exposé dans le même showroom. Photo Tesla Mag.

Le showroom d’Aridge, où voitures et appareils volants se côtoient. Photo Tesla Mag.

IRON : production de masse en janvier 2027

Dans le même bâtiment, IRON était exposé sur son socle, devant le robot de génération précédente. La version qui a pris la parole sur scène le 25 novembre, devant 2 000 invités, est la nouvelle génération. Et cette fois, XPENG donne un calendrier écrit.

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IRON au siège de XPENG, en avril 2026. Photo Tesla Mag.

« La production de masse doit commencer en janvier 2027 », déclare He Xiaopeng, fondateur et PDG, dans le communiqué du 26 novembre. Les étapes annoncées dans les communiqués des 25 et 26 novembre :

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Étape Date annoncée par XPENG Début de la production de masse du matériel janvier 2027 Formation comme assistant de vente dans les magasins XPENG premier trimestre 2027 Sortie publique officielle visée au deuxième trimestre 2027 Cadence de la ligne automatisée un robot toutes les 2,5 minutes, à pleine capacité

La ligne compte plus de 600 points de contrôle qualité et plus de 1 000 tests « de niveau automobile ». XPENG a aussi construit une « usine à données » de 50 000 m², qui couvre plus de 250 scénarios et 15 métiers pour entraîner le robot. Le modèle économique annoncé mêle vente du robot, abonnements logiciels et une boutique de compétences ouverte aux développeurs. Le prix et les volumes n’ont pas été communiqués.

Ce calendrier corrige celui du 16 novembre, quand He Xiaopeng évoquait encore une production de masse « d’ici la fin de l’année ». Nous avions détaillé ce glissement dans notre article sur le report d’IRON à 2027, et l’ensemble des annonces dans notre compte rendu de l’AI Day.

Et Tesla dans tout ça ?

Sur le robot, les deux calendriers se rejoignent en 2027. Tesla indiquait dans sa lettre aux actionnaires du 21 octobre que les premiers Optimus de qualité production étaient sortis des lignes de Fremont, avec des livraisons à des clients extérieurs visées vers la fin de 2027. XPENG vise une sortie publique dès le deuxième trimestre, mais d’abord dans ses propres magasins. Notre dossier Optimus : production, puce AI5, premières livraisons fait le point côté Tesla.

Sur la voiture volante, en revanche, Tesla ne joue pas. Elon Musk s’est montré sceptique, notamment lors d’une conférence TED en 2017 : bruit, vent soufflé sur les passants, risque de voir un appareil mal entretenu laisser tomber une pièce. Tesla mise sur la route et sur l’autonomie. XPENG, lui, veut être présent sur terre, dans les airs et dans les magasins.

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Notre avis

En avril, ces machines étaient exposées sur des socles, sans date de sortie. Sept mois plus tard, deux étapes concrètes sont franchies : un vol de transition pour l’A868 et un calendrier de production écrit pour IRON. Le plus dur reste à faire. Une voiture volante doit être certifiée, un robot doit travailler chez de vrais clients, à un prix acceptable. Mais XPENG avance vite, et c’est une bonne nouvelle pour l’électrification : la concurrence pousse tout le monde, Tesla compris.

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Sources : Aridge, communiqué du 23 novembre 2026 sur le vol de transition de l’A868 ; XPENG, communiqués des 25 et 26 novembre 2026 sur l’AI Day et la production d’IRON ; XPENG, résultats du troisième trimestre 2026 (16 novembre) ; Tesla, lettre aux actionnaires du troisième trimestre 2026. Consultés le 26 novembre 2026.

Photos : Tesla Mag, au siège de XPENG à Canton, avril 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.