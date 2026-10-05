Un accessoire Tesla sur trois vendu en ligne ne va pas à la voiture de celui qui l’achète. Pas parce qu’il est mauvais : parce que le plancher, la console et le coffre ont changé entre les générations, et parce que les fiches produit entretiennent la confusion en annonçant six modèles compatibles à la fois.

Ce guide règle d’abord cette question, puis passe en revue tout ce qu’un propriétaire achète réellement au cours des cinq premières années : la recharge, la protection, le rangement, le transport, l’hiver, l’entretien.

Deux choses le distinguent des sélections que vous trouverez ailleurs. Les prix affichés à côté de chaque produit sont relevés chez Amazon et actualisés deux fois par jour — ils ne vieilliront pas. Et quand un produit cesse d’être vendu, c’est écrit noir sur blanc au lieu de vous envoyer sur une page morte. C’est le défaut structurel de tous les guides d’achat : ils sont justes le jour de leur publication, et faux six mois plus tard.

La règle qui évite 90 % des erreurs d’achat

Quatre générations circulent en France. Elles ne partagent presque aucun accessoire d’habitacle.

Génération Période Ce qui la distingue Model 3 2017 à 2023 Console à deux niveaux, commodos au volant, plancher d’origine Model 3 Highland depuis fin 2023 Plancher et console redessinés, seuils modifiés, clignotants déplacés Model Y 2020 à 2024 Base Model 3 première génération, coffre et frunk propres au Y Model Y Juniper depuis 2025 Restylage équivalent au Highland, références dédiées « Juniper »

Le Model 3 de première génération se subdivise lui-même : la découpe des tapis diffère entre 2017-mi 2020 et 2021-2023. Deux références distinctes, non interchangeables.

Le Highland porte mal son surnom de simple restylage. Le plancher, la console centrale et les seuils de porte ont changé. Un tapis « Model 3 » générique ne tombe pas juste, et ça se voit au premier regard : un décalage d’un centimètre au niveau de la pédale d’accélérateur.

Retenez ceci : si la fiche produit ne cite pas explicitement votre millésime, passez votre chemin. C’est vrai pour les tapis, les protections de console, les garde-boue, les housses de siège, les pare-soleil et les films d’écran.

Ce n’est pas vrai, en revanche, pour la recharge, les porte-vélos, les sièges auto, les aspirateurs et les gonfleurs : ceux-là ne dépendent pas de la génération.

Les finitions ne changent rien

Beaucoup de lecteurs cherchent des accessoires pour un « Model Y Propulsion 2026 », un « Model Y Premium » ou un « Model Y Standard ». Bonne nouvelle : ces finitions ne modifient ni le plancher, ni la console, ni le coffre.

Propulsion, Grande Autonomie, Performance, Premium, Standard : ce sont des différences de motorisation, de batterie, de sellerie et d’équipement. Un tapis compatible Model Y Juniper 2025-2026 va sur les quatre. Seule la génération compte.

Deux réserves, mineures. Les voitures livrées sans toit panoramique n’ont évidemment pas besoin de pare-soleil de toit. Et la taille des chaussettes à neige dépend des jantes — 19 ou 20 pouces — ce qui se lit sur le flanc du pneu, pas sur la fiche de la voiture.

La borne murale Tesla : l’achat le plus structurant des cinq premières années — et le seul qui exige un installateur qualifié IRVE.

1. Recharger chez soi : le seul poste à plusieurs centaines d’euros

C’est l’achat qui change le quotidien, et de très loin le plus structurant. Une borne murale divise par trois à quatre le temps de charge d’une prise domestique, et elle évite surtout de faire passer une rallonge par la fenêtre du garage pendant cinq ans.

C’est aussi, chiffres en main, l’accessoire le plus acheté par les lecteurs de Tesla Mag depuis deux ans.

Quatre critères, dans cet ordre.

La puissance réellement utilisable, pas celle affichée sur la boîte. Elle dépend de votre abonnement électrique, pas de la borne. Une 22 kW branchée sur un compteur monophasé 9 kVA chargera à 7 kW, point final. Vérifiez votre tableau avant de payer la différence : la plupart des maisons françaises sont en monophasé, et 7 kW suffisent à remplir une batterie pendant une nuit.

Câble attaché ou prise nue. Le câble attaché est plus pratique au quotidien — on branche sans rien sortir du coffre. La prise nue laisse le choix du câble et vieillit mieux : c’est le câble qui s’abîme, pas la borne.

Le pilotage. Une borne connectée permet de programmer la charge en heures creuses, de suivre la consommation, et parfois de moduler la puissance selon ce que consomme la maison. Sur un contrat heures pleines / heures creuses, le pilotage se rembourse vite.

La longueur du câble. Sept mètres couvrent à peu près n’importe quelle configuration de garage ; cinq mètres obligent à bien placer la borne. Mesurez la distance entre le point de fixation et la trappe de charge, côté conducteur arrière gauche sur toutes les Tesla.

Les bornes

La référence : la borne murale Tesla, Wall Connector — 564,67 €. Elle se pilote depuis l’écran de la voiture, accepte le monophasé comme le triphasé, verrouille sa prise, et répartit la puissance si vous en installez plusieurs sur le même tableau. Son câble intégré couvre presque toutes les configurations.

Les alternatives sérieuses, si vous rechargez aussi un autre véhicule électrique ou si le budget compte :

Borne Pour qui Pourquoi elle Tesla Wall Connector Propriétaire Tesla, garage ou carport Pilotage depuis l’écran, câble long, répartition de puissance dé 7 kW Installation monophasée standard Application, câble attaché, rapport puissance-prix Ufixed boîtier Garage étroit Encombrement minimal Ufixed borne Usage occasionnel, résidence secondaire Le plus simple LDY poteau Place extérieure sans mur Se plante au sol

⚠️ Aucune borne ne se pose soi-même

Disons-le sans détour, parce que c’est le conseil le plus important de cette page : une borne de recharge ne s’installe jamais par soi-même, quelle que soit sa puissance.

Ce n’est pas une précaution de principe. Une borne tire plusieurs dizaines d’ampères en continu pendant des heures, souvent la nuit, dans un garage où personne ne regarde. Un serrage approximatif, une section de câble insuffisante ou une protection différentielle inadaptée ne se voient pas le premier jour — ils se voient au bout de six mois, et parfois en flammes.

Trois conséquences concrètes :

L’assurance habitation peut refuser sa garantie si l’installation n’a pas été réalisée par un professionnel habilité.

si l’installation n’a pas été réalisée par un professionnel habilité. Les aides à l’installation sont conditionnées à l’intervention d’un installateur qualifié IRVE. Poser soi-même, c’est y renoncer.

à l’intervention d’un installateur qualifié IRVE. Poser soi-même, c’est y renoncer. La garantie du matériel tombe dans la plupart des cas.

Ce que vous pouvez faire vous-même : choisir la borne, préparer l’emplacement, et comparer les devis. Le reste relève d’un électricien qualifié IRVE.

→ Demandez vos devis d’installation — Tesla Mag met en relation avec des installateurs IRVE qualifiés, avec le détail des aides auxquelles vous avez droit.

→ Puissances, câblage, aides : notre guide des bornes de recharge.

Le câble qu’on garde dans le frunk

Votre Tesla est livrée avec un câble domestique. Il ne suffit pas. La majorité des bornes publiques — voirie, parkings, hôtels, entreprises — sont des prises type 2 nues, sans câble attaché. Sans le vôtre, vous les regardez.

Comment le choisir. Cinq mètres est la bonne longueur : trois mètres obligent à se garer au millimètre, sept mètres pèsent et s’emmêlent. Prenez du 32 A triphasé même si votre maison est en monophasé — le câble s’adapte vers le bas sans dommage, l’inverse est faux, et vous le regretterez devant une borne de parking en voyage. Vérifiez enfin qu’il est livré avec une housse : un câble qui traîne nu dans le frunk salit tout ce qu’il touche.

Un jeu de tapis se choisit à la génération près : le plancher a changé entre Model 3 et Model 3 Highland.

2. Protéger l’habitacle, génération par génération

C’est la famille où les erreurs d’achat sont les plus fréquentes — et celle qui se revend le mieux avec la voiture. Un set complet protège le plancher avant, le plancher arrière, le coffre et le frunk.

Le matériau d’abord.

Matériau Pour qui Limite TPE / caoutchouc Usage familial, montagne, chien, chantier Aspect utilitaire Moquette Autoroute, voiture soignée Craint la neige fondue et le sable Mixte moquette + contour caoutchouc Compromis Les deux parties ne se salissent pas au même rythme

Le TPE se nettoie au jet, encaisse la neige fondue et le sable, ne se déforme pas, ne sent rien. C’est le choix par défaut et celui de la quasi-totalité des sets ci-dessous.

La moquette est plus silencieuse et plus flatteuse à l’œil. Sur une voiture qui fait beaucoup d’autoroute, le gain de silence est réel : une Tesla n’a pas de moteur pour masquer les bruits de roulement, et tout ce qui absorbe se remarque.

Les bords relevés changent tout. Un tapis plat laisse l’eau filer sous le siège et jusqu’aux rails électriques. Un bord relevé de deux centimètres retient un verre d’eau entier. C’est le détail qui sépare un bon set d’un set bon marché.

Le frunk et le coffre arrière valent le supplément. Ce sont les deux zones qui prennent les courses, les chaussures de randonnée et les sacs mouillés. Un set « habitacle seul » laisse sans protection ce qui se salit le plus.

Enfin, méfiez-vous de l’odeur. Les TPE bas de gamme dégagent pendant plusieurs semaines une odeur de plastique chaud que l’habitacle fermé concentre. Une Tesla ventile peu à l’arrêt, et le mode Camp aggrave le phénomène.

Model 3 Highland (depuis fin 2023)

Model Y Juniper (depuis 2025)

Model Y 2020-2024

Model 3 2017-2023

Ces deux plages ne sont pas interchangeables. La découpe du plancher conducteur diffère.

Le frunk et le coffre arrière sont les deux zones qui se salissent le plus, et celles que les sets « habitacle seul » laissent sans protection.

Tapis de coffre et frunk

Si votre set n’inclut pas le coffre, ou si vous voulez protéger la partie qui souffre le plus :

→ Le détail matériau par matériau : notre comparatif des tapis Tesla.

3. Ranger : la console Tesla est un grand bac vide

C’est la critique la plus constante des propriétaires, et elle est fondée. L’épure de l’habitacle a un revers : rien ne tient en place. Les pièces de monnaie, les clés, les câbles et les lunettes finissent au fond de la console centrale, sous le siège, ou par terre au premier freinage un peu franc.

Comment choisir. Préférez un set complet à un accessoire isolé : les éléments d’un même set s’emboîtent, ceux achetés séparément se chevauchent. Vérifiez que le tiroir supérieur reste accessible une fois l’insert posé — c’est l’erreur classique, on gagne du rangement et on perd l’endroit où l’on pose son téléphone. Et préférez le flocage au plastique nu : il ne cliquette pas sur les mauvais revêtements.

Model Y Juniper

Model 3 Highland

Le rangement de console LANTU deux pièces — 59,99 € .

Model Y 2020-2024

Le rangement LANTU — 18,99 € .

Les porte-gobelets

Le bac à gobelets d’origine laisse les bouteilles danser. Un insert règle le problème pour le prix d’un plein de lave-glace :

4. Protéger la carrosserie et l’écran

Les housses

Une housse a du sens pour une voiture qui dort dehors toute l’année : elle protège de la résine, des fientes, du gel et des rayures de portière. Elle ne protège pas de la grêle, quoi qu’en disent certaines fiches produit — aucune housse vendue à ce prix n’absorbe un grêlon.

Comment la choisir. Vérifiez d’abord qu’elle respire : une housse étanche enferme l’humidité et marque la peinture en quelques mois, l’inverse exact de ce qu’on cherche. Vérifiez ensuite les découpes de rétroviseurs et la sangle de dessous : sans elles, le premier coup de vent transforme la housse en voile. Et prenez-la à la plage d’années exacte — un Highland n’a pas le même spoiler arrière qu’une Model 3 de 2019.

Usage Ce qu’il faut Stationnement extérieur permanent Tissu respirant, sangle ventrale, découpes rétroviseurs Garage, protection poussière Housse légère suffit Protection anti-grêle Aucune housse de cette gamme ne convient

→ Notre essai complet : housse et bâche de protection.

Le verre trempé sur l’écran central

L’écran d’une Tesla commande absolument tout : la climatisation, les rétroviseurs, la boîte à gants, les essuie-glaces. Une rayure en plein milieu est un supplice quotidien, et un remplacement coûte plus cher que dix protections.

Prenez du verre trempé à la découpe exacte de votre génération, pas un film souple. Les films bon marché marquent aux doigts en quinze jours et créent un halo au soleil rasant — exactement le moment où l’on a le plus besoin de lire l’écran.

La pose compte autant que le produit. Nettoyez à l’alcool isopropylique, pas au produit à vitres qui laisse un film gras. Posez dans un garage, pas dehors : la moindre poussière crée une bulle définitive. Et utilisez le cadre de pose quand il est fourni — c’est ce qui distingue une pose réussie d’un désalignement d’un millimètre qui se verra tous les jours.

Les garde-boue

Sans eux, les bas de caisse et le dessous des portes prennent tout : gravillons, sel de déneigement, projections de pluie. Ça ne se voit pas la première année, puis ça se voit tout le temps.

Choisissez un modèle sans perçage. Les garde-boue à visser imposent de percer le passage de roue, ce qui ouvre la porte à la corrosion et se remarque à la revente. Les modèles sur clips d’origine tiennent parfaitement.

5. Vivre dedans

Le pare-soleil de toit

Le toit en verre est magnifique et transforme l’habitacle en serre dès qu’il fait chaud. La climatisation compense, au prix d’autonomie — et la voiture chauffe quand même quand elle est à l’arrêt.

Comment choisir. Les modèles à armature se posent en deux minutes mais prennent de la place une fois rangés ; les modèles à ventouses sont plus compacts et plus longs à installer. Vérifiez que le tissu est réfléchissant sur le dessus et sombre en dessous : un pare-soleil clair des deux côtés renvoie la lumière dans l’habitacle.

Le support téléphone

L’écran central affiche la navigation, mais beaucoup de conducteurs veulent garder leur téléphone sous les yeux — pour un appel, une autre application, ou simplement la musique.

Le point à vérifier : le point de fixation. Les supports qui se clipsent sur l’écran le font vibrer et masquent une partie de l’affichage. Préférez une fixation sur la console ou sur la grille d’aération centrale. Et si vous prenez un modèle aimanté avec charge à induction, vérifiez qu’il délivre au moins 15 W — en dessous, le téléphone chauffe et se décharge pendant la navigation.

Dormir dedans

Le mode Camp maintient la température toute la nuit sur quelques pourcents de batterie, ce qui fait du Model Y un couchage honnête pour deux. Il manque juste de quoi aplanir le plancher une fois les sièges rabattus : le matelas MaxEarn pour Model Y — 49,15 €.

Un conseil d’usage : laissez une vitre entrouverte de quelques millimètres. L’habitacle est parfaitement étanche, et la condensation de deux dormeurs brouille toutes les vitres au matin.

6. Transporter

Les porte-vélos

Le Model Y tracte, et c’est l’un des rares achats où la qualité se paie et se garde dix ans.

Comment choisir. Trois critères, et le premier est éliminatoire.

Le poids admissible par vélo. Un vélo électrique dépasse souvent 25 kg, ce que beaucoup de porte-vélos n’acceptent pas. Vérifiez aussi la charge maximale sur la boule d’attelage de votre voiture : le porte-vélos et les vélos s’additionnent.

Le basculement. Un porte-vélos qui bascule libère le coffre sans tout démonter. Sur un Model Y chargé pour les vacances, c’est la différence entre pratique et insupportable.

L’éclairage et la plaque. Un porte-vélos sur attelage masque les feux et la plaque : il doit porter sa propre rampe et sa plaque reproduite, sous peine d’amende.

Porte-vélos Vélos Point fort Thule EasyFold XT 2, électriques compris Pliage, basculement, finition Thule Velocompact 2 à 3 Encombrement au rangement EUFAB 11521 2 Rapport prix-robustesse Fischer attelage 2 classiques Le plus simple

Un rappel qui évite une mauvaise surprise : un porte-vélos sur attelage augmente la consommation de façon très sensible à partir de 110 km/h. Sur un départ en vacances, comptez large et prévoyez un arrêt de charge supplémentaire.

Les sièges auto et l’ISOFIX

Le Model Y a trois ancrages ISOFIX à l’arrière et un passage de ceinture haut. La plupart des sièges du marché passent, mais tous ne pivotent pas sans toucher le dossier avant.

Comment choisir. Privilégiez les sièges homologués i-Size, la norme la plus récente, qui se repère au marquage R129. Mesurez le recul disponible avant d’acheter un siège pivotant : sur une place conducteur avancée, certains modèles ne font pas leur tour complet. Et vérifiez que la base reste compatible quand l’enfant grandit — changer de base à chaque étape coûte plus cher que le siège lui-même.

→ Positions et compatibilités en détail : siège auto dans un Tesla Model Y.

Les chaussettes à neige satisfont aux obligations d’équipement et tiennent dans le frunk. Elles ne remplacent pas des pneus hiver.

7. L’hiver

Les chaussettes à neige sont homologuées au titre de la loi Montagne et tiennent dans le frunk. C’est tout leur intérêt face aux chaînes, que personne n’a envie de poser à genoux dans la neige, de nuit.

Équipement Avantage Limite Chaussettes Pose en deux minutes, encombrement nul Usure rapide sur route sèche Chaînes Adhérence supérieure sur neige tassée Pose longue, risque pour les jantes Pneus hiver La seule vraie solution sur un usage régulier Coût, stockage, montage saisonnier

Vérifiez la taille sur le flanc de votre pneu, pas sur le modèle de la voiture. Un Model Y chaussé en 19 ou en 20 pouces ne prend pas la même référence, et une chaussette trop grande se déchire au premier kilomètre.

Et rappelons l’évidence : des chaussettes dépannent pour franchir un col, elles ne remplacent pas des pneus hiver sur une voiture lourde, puissante et au couple instantané.

Les chaussettes ISSE — 42,50 € , les plus éprouvées.

, les plus éprouvées. Les Autodomy — 49,99 € , les ARLUM — 49,99 € , les R.EVOLUTION — 23,99 € et les SNOWGO — 32,95 € .

→ Top 3 des chaussettes à neige et pneus hiver Model 3 et Model Y.

8. Entretenir

Une Tesla ne va pas à la vidange, mais elle se salit comme les autres.

L’aspirateur à main sans fil est l’achat le plus rentable de cette section, surtout avec des enfants ou un chien. Deux critères : une autonomie d’au moins quinze minutes — en dessous, on s’arrête avant d’avoir fini l’arrière — et un embout plat capable de passer sous les sièges, là où tout s’accumule.

Le ZINVILOY — 35,99 € , le CABY Mini — 37,69 € , l’ideallife — 29,99 € ou le HOVIN — 39,97 € .

Le gonfleur sans fil mérite sa place dans le frunk pour une raison simple : les Tesla sont livrées sans roue de secours. Et la pression des pneus pèse directement sur l’autonomie — un pneu sous-gonflé de 0,3 bar se paie en kilomètres perdus. Un gonfleur de pneus à batterie — 45,99 € règle les deux sujets.

9. Le mode Sentinelle : le disque qu’il faut

Le mode Sentinelle et la caméra de route enregistrent en continu — mais seulement si un support de stockage est branché. La plupart des clés USB bon marché ne tiennent pas le rythme : elles chauffent, ralentissent, puis la voiture annonce que l’enregistrement s’est interrompu. C’est le jour où ça compte qu’on s’en aperçoit.

Comment choisir. Un SSD externe plutôt qu’une clé : il écrit en continu sans chauffer. Comptez 1 To pour conserver un historique confortable, 2 To si vous roulez beaucoup. La voiture sait formater le support elle-même depuis l’écran, inutile de s’en occuper à l’avance. Branchez-le sur le port prévu pour l’enregistrement, pas sur celui de la console.

→ Notre mode d’emploi : un disque dur externe pour le mode Sentinelle.

Les erreurs qui coûtent cher

Acheter « compatible Tesla » sans millésime. Un tapis annoncé pour Model 3 *et* Model Y *et* Model S ne tombe juste sur aucun des trois. C’est la première cause de retour produit de toute la catégorie, et le vendeur a beau jeu de refuser : la fiche citait bien votre modèle.

Confondre Model 3 et Model 3 Highland. Le restylage de fin 2023 a changé le plancher, la console et les seuils. Les deux voitures s’appellent « Model 3 » et ne partagent presque rien à l’intérieur.

Prendre un câble 16 A monophasé pour économiser. Il fonctionnera chez vous et vous laissera devant une borne de parking en voyage. Le 32 A triphasé s’adapte vers le bas ; l’inverse est faux.

Choisir une borne sur sa puissance affichée. Une 22 kW sur un compteur monophasé charge à 7 kW. Vous paierez une puissance que vous n’utiliserez jamais. Vérifiez votre abonnement d’abord.

Poser une protection d’écran dehors. Une poussière, une bulle, et le défaut est définitif. Un garage et dix minutes de patience changent le résultat.

Croire qu’une housse protège de la grêle. Elle protège de la résine, des fientes et du gel. Pas d’un grêlon, et aucune fiche produit sérieuse ne le prétend.

Ce qui se pose soi-même, et ce qui ne se pose jamais soi-même

Ce que vous pouvez poser vous-même, sans outil ou presque : tapis, protections de console, porte-gobelets, pare-soleil, films et verres trempés, garde-boue à clips, matelas, supports de téléphone, housses.

Ce qui demande un professionnel : le porte-vélos, si l’attelage n’est pas déjà monté — c’est une pièce de sécurité qui se fixe au châssis.

Ce qui ne se pose JAMAIS soi-même : la borne de recharge. Quelle que soit sa puissance, quel que soit votre niveau en bricolage. Elle tire plusieurs dizaines d’ampères en continu, des heures durant, dans un garage où personne ne regarde. Une section de câble insuffisante ou une protection différentielle inadaptée ne se voit pas le premier jour.

En plus du risque, trois conséquences très concrètes : l’assurance habitation peut refuser sa garantie, les aides à l’installation sont conditionnées à l’intervention d’un installateur qualifié IRVE, et la garantie du matériel tombe.

→ Demandez vos devis d’installation, avec le détail des aides auxquelles vous avez droit.

Ce que nous ne recommandons pas

Les accessoires « compatibles toutes Tesla ». Voir plus haut : ils ne vont à aucune.

Les films d’écran bas de gamme. Ils marquent aux doigts en deux semaines et créent un halo au soleil. Du verre trempé à la découpe exacte, ou rien.

Les boîtiers qui promettent de déverrouiller des fonctions payantes. Ils n’ont aucun accès aux calculateurs, et certains se branchent sur un port de diagnostic qu’il vaut mieux laisser tranquille. Un boîtier OBD de lecture, pour vérifier la santé de la batterie, est une tout autre affaire — et celui-là est utile.

Les volants et pédales « sport » génériques. Au-delà du goût, ils touchent à des organes de sécurité homologués avec la voiture.

Les rallonges et adaptateurs de charge improvisés. Un adaptateur bricolé sur un circuit de charge est le plus court chemin vers un incendie de garage.

FAQ

Quels sont les accessoires indispensables pour une Tesla Model 3 ?

Trois, dans l’ordre : un jeu de tapis à la bonne génération, un câble type 2 pour les bornes publiques, et une protection d’écran en verre trempé. Le reste relève du confort. Si la voiture dort dehors, ajoutez une housse ; si elle charge à la maison, une borne murale avant tout le reste — posée par un professionnel.

Quels sont les meilleurs accessoires pour la Tesla Model 3 de 2026 ?

Une Model 3 de 2026 est une Highland. Il lui faut donc des références explicitement « Highland » pour tout ce qui touche au plancher, à la console et aux seuils. Les accessoires de Model 3 d’avant fin 2023 ne conviennent pas, même quand la fiche produit prétend le contraire.

Quel est le meilleur site pour acheter des accessoires Tesla ?

Nous achetons et testons sur Amazon, pour trois raisons tenables : le retour sous trente jours sans discussion, la disponibilité réelle vérifiable, et un historique d’avis assez large pour repérer les séries défectueuses. Tous les produits de ce guide y sont vendus, et leur prix s’affiche ici même, relevé deux fois par jour.

Les accessoires sont-ils différents selon la finition, Propulsion, Premium ou Standard ?

Non. Les finitions changent la motorisation, la batterie et l’équipement, pas la géométrie de l’habitacle. Seule la génération compte : Model Y 2020-2024 d’un côté, Model Y Juniper depuis 2025 de l’autre. Deux réserves : les voitures sans toit panoramique n’ont pas besoin de pare-soleil de toit, et la taille des chaussettes à neige dépend des jantes.

Un tapis de Model 3 va-t-il sur un Model 3 Highland ?

Non. Le plancher et la console ont été redessinés fin 2023. C’est l’erreur d’achat la plus fréquente de toute cette catégorie.

Peut-on installer soi-même une borne de recharge ?

Non, jamais. Une borne tire plusieurs dizaines d’ampères pendant des heures ; une installation approximative ne se voit pas tout de suite. L’assurance peut refuser sa garantie, les aides sont conditionnées à un installateur qualifié IRVE, et la garantie du matériel tombe. Vous choisissez la borne, un professionnel la pose. Demandez vos devis ici.

Faut-il vraiment une borne de 22 kW ?

Seulement si votre installation est en triphasé et dimensionnée pour. Sur un compteur monophasé classique, une borne 22 kW chargera à 7 kW : vous paierez une puissance inutilisable. Vérifiez votre abonnement avant d’acheter.

Quel câble faut-il pour les bornes publiques ?

Un type 2 de cinq mètres, 32 A triphasé. La majorité des bornes de voirie et de parking sont des prises nues : sans câble personnel, elles sont inutilisables. Prenez du triphasé même en monophasé, le câble s’adapte vers le bas.

Les chaussettes à neige suffisent-elles en montagne ?

Elles satisfont aux obligations d’équipement et dépannent pour franchir un col. Sur un usage hivernal régulier, des pneus hiver restent la seule vraie réponse sur une voiture lourde et au couple instantané.

Comment savoir si un accessoire est encore vendu ?

Sur cette page, c’est écrit. Nous interrogeons Amazon deux fois par jour : quand un produit n’est plus disponible, la mention apparaît à côté de son nom. C’est la différence entre un guide tenu à jour et une liste de liens morts.

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En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité affichés sont relevés chez Amazon et actualisés deux fois par jour.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 05/10/2026 à 15h10. Ils peuvent varier depuis.